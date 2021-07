Uta a Hifumi, zlatí judisté. Sourozenci Abeovi stvořili olympijský unikát

Olympijské hry v Tokiu Judo Muži - do 66 kg: 1. Abe (Jap.), 2. Margvelašvili (Gruz.), 3. An Paul (Korea) a Cargnin (Braz.), 5. Lombardo (It.) a Šmailov (Izr.), 7. Jondonperenlej (Mong.) a Gomboc (Slovin.). Ženy - do 52 kg: 1. Abeová (Jap.), 2. Buchardová (Fr.), 3. Giuffridaová (It.) a Gilesová (Brit.), 5. Puppová (Maď.) a Kocherová (Švýc.), 7. Pak Ta-Sol (Korea) a Van Snicková (Belg.).