Japonští judisté zahájili tokijskou olympijskou misi zlatem a stříbrem

Japonsko může jásat, hned první den her v Tokiu získal tým pořadatelské země první zlato. A navíc se o něj postaral judista, Naohisa Takato ve finále kategorie do 60 kilogramů porazil Jang Jüng-wej z Tchaj-wanu. Vítězná radost domácích mohla být v národním sportu dvojnásobná, ale Funu Tonakiovou předčila v boji o prvenství ve váze do 48 kg Distria Krasniqiová z Kosova.