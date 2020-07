STALO SE 6. ČERVENCE: Hry okradeného míšence Thorpa i generála Pattona

Stockholm je v organizování olympijských her přelom. Zatímco v letech 1900 - 1908 byly přívěškem Světových výstav, Švédové jim dopřejí vlastní, nedělitelnou slávu. Hry se těší plné podpoře krále Gustava V. a vlády, která jim přiklepne dotaci milion švédských korun pro výstavbu Olympijského stadionu. Na pozemku, kde kdysi stál královský zvěřinec.

Olympijské hry ve Stockholmu 1912, momentka z šermu

Stadion ze žuly a červených cihel pro 14 500 diváků s kvalitní šestiproudou škvárovou dráhou, chráněnou před větrem vysokými tribunami, se stává prototypem budoucích stadionů - a stojí dodnes.

Obnovitel her Pierre de Coubertin je nadšen. „Po ulicích krásného města proudilo jako řeka rozpoutané veselí mládeže,“ píše.

Z tribun vzdělaní fanoušci oceňují jakýkoliv dobrý výkon. Často bývá vyprodáno a příjmy organizačního výboru převýší výdaje o téměř 50 tisíc švédských korun.

Poprvé startují sportovci z pěti kontinentů. Poprvé je coby kontrolní zařízení použito i elektrické měření času v závodech běžců. Ovšem výsledek není hned k dispozici, musí se čekat na vyvolání kinofilmu s cílovou fotografií.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ. Nástup výprav na hrách ve Stockholmu 1912.

Tragickou událostí je poznamenán maraton. Portugalec Francisco Lazaro dostává sedm kilometrů před cílem úžeh a je převezen do nemocnice, kde druhý den umírá.

Jede se nejdelší cyklistická časovka olympijské historie, dlouhá 320 kilometrů. A v zápase se rodí nejdelší duely v dějinách her.

V semifinále polotěžké váhy poráží Rus Martin Klein svého soka, Fina Alfreda Asikainena,až po souboji trvajícím 11 hodin a 40 minut. Je tak moc vyčerpaný, že do souboje o zlato už ani nenastoupí.

Ve finále kategorie do 82,5 kg je pro změnu duel mezi Švédem Andersem Ahlrenem a Finem Ivarem Böhlingem po devíti hodinách rozhodčími ukončen bez stanovení vítěze. „Oba borci obsadí 2. místo,“ zní verdikt.

Na programu her chybí box, jenž je ve Švédsku zákonem zakázaný.

Zato se poprvé objevuje plavání žen a jeho první vítězkou se stává Australanka Fanny Duracková v nových jednodílných přiléhavých plavkách, jimiž pobuřuje některé puritány.

To nejsou nuly, hřímal Patton

Baron Coubertin doplnil do programu stockholmských her i zcela nový sport, moderní obdobu antického pětiboje. Má prověřit důstojníky z povolání, jak ovládají dovednosti, jež zkraje 20. století patřily k jejich základní výbavě: jezdit na jakémkoli koni, bojovat s pistolí i kordem, dobře plavat a rychle běhat.

Ve startovní listině figuruje rovněž jistý George S. Patton.

Později bude osvobozovat severní Afriku, velet invazi na Sicílii, klamat Němce při vylodění v Normandii. Dojde v čele svých vojáků až do Plzně a došel by i do Prahy, kdyby mu to politici nezatrhli.

Jenže Patton, tento showman na armádním velitelském postu, sečtělý a vzdělaný syn z bohaté kalifornské rodiny, měl také jiné tváře.

Věděli jste, že v mládí trpěl stavy úzkosti a neuvěřitelně silnými pochybnostmi o sobě?

Že byl dyslektik, což komplikovalo jeho studium ve West Pointu, kde musel první ročník opakovat?

A že ve Stockholmu 1912 útočil na olympijský titul?

Ve Fort Myers, kde tehdy coby poručík sloužil, nadřízení dobře věděli o sportovních výkonech, jichž dosahoval ve West Pointu. Nominovali jej tedy do týmu USA v moderním pětiboji.

Na přípravu dostal pouhé dva měsíce. Vrhl se do ní s náruživostí sobě vlastní. Byl na tréninku jako maniak, nikdo se k němu nesměl přiblížit. Začal držet dietu, přestal pít alkohol i kouřit.

Ve Švédsku pak na zlatou medaili skutečně aspiruje, jenže plány mu zhatí střelba, jeho jindy parádní disciplína. Nezdá se mu před ní, že soupeři nastupují s malorážkovým revolverem ráže 22. „To není pořádná zbraň pro důstojníka,“ řekne a požádá o revolver ráže 38.

Jde mu to, v závodě většinou střel zasáhne 8, 9 či 10 bodů. Zároveň mu však rozhodčí napočtou dvě nuly!

„To nejsou nuly. Ty střely prošly skrz otvory po předchozích střelách, osmatřicítka dělá mnohem větší díry,“ hájí se, leč marně. Ve střelbě jej klasifikují až na 21. místě ze 42 startujících.

Přidá 6. místa v plavání a jezdectví, 3. příčku v šermu. Před během trenér podá Pattonovi „hop“, jak se nazývá opiový extrakt. Vyrazí jako ďas, vede, vbíhá na stadion 50 metrů před ostatními. A pak se jeho dynamo zasekne. Cílem jen projde, omdlí, leží v kómatu. Celkově končí pátý.

Přesto s uznáním píše: „V zápolení důstojníků nebylo žádné hašteření o body, které, jak s politováním sleduji, kazí některé civilní soutěže na hrách.“

Olympiáda nasměruje i Pattonovy další kroky. Povzbuzen úspěchem na planši studuje ve Francii šermířskou techniku a stává se cvičitelem šermu ve Fort Riley. Nominují jej také na hry do Berlína 1916, ty však zruší první světová válka, na jejíž bojištích zavile prosazuje nasazování tanků.

Olympijskou medaili už nikdy nezíská. Těch vojenských pobere tucty. Na veřejnosti pak bude nosit jejich zvětšené kopie. Aby lépe vynikaly.

Ten domorodec plave neuvěřitelně rychle

V olympijském Stockholmu 1912 se Američané stávají nejúspěšnější zemí i za pomoci nového plánu hledání talentů, který před hrami vypracovali.

Díky němu objevili i Duka Paoa Kahanamoka, domorodce z Havaje.

Na jeho kvality upozornil funkcionáře ze San Franciska důstojník válečného loďstva z Havaje. „Viděl jsem v Honolulu mladého domorodce plavat neuvěřitelně rychle, navíc zajímavou technikou,“ napsal jim.

Trenéři vzkázali, ať dotyčného plavce odešle na testy do San Franciska. Když dorazil, žasli. Kahanamoku je zaujal hlavně novou technikou kraulových nohou. Brzy překonával světové rekordy. A ve Stockholmu, kde vládne klání na 100 metrů volný způsob, ho vylepšuje až na tehdy úžasných 1:02,4 minuty.

Hrdí spoluobčané z Honolulu na něj pořádají sbírku a z výtěžku mu postaví vilku. Později se Kahanamoku proslaví tím, že světu představuje novou sportovní činnost: surfing.

Jenže ne každý ze zástupců amerických menšin dopadne tak dobře. Sprinter Howard Drew, ve vyřazovacích bojích jasně nejlepší, nenastoupí do finále stovky, protože zůstal zamčený v koupelně. Údajně proto, že byl černoch a Američané si byli jisti, že i při jeho neúčasti získají titul s bílým Ralphem Craigem.

Oficiálně ovšem vedení výpravy vyhlásí, že Drew si zranil nohu.

Pane, jste nejlepší sportovec světa

Coubertin uskutečňuje i další svůj sen. Do programu her zařazuje též umělecké soutěže v literatuře, hudbě, architektuře, malířství a sochařství se sportovními náměty. Klání literátů se svojí Ódou na sport sám vyhrává, ačkoliv soutěží pod pseudonymem Georges Hohrod a Martin Eschbach. Později jsou však tato odvětví vyškrtnuta z medailových tabulek her.

Stejný osud potká také muže, jenž se stává největší osobností her.

V jazyce svého indiánského kmene se jmenuje Wa-Tho Huk, tedy Jasná cesta. Ovšem proslaví se pod svým občanským jménem Jim Thorpe.

Narodil se jako míšenec v indiánské rezervaci nedaleko od městečka Prague, založeného v Oklahomě českými přistěhovalci. Sportoval až od devatenácti, ale hned vítězil - takřka v čemkoliv. Ve Stockholmu v 25 letech dominuje atletickému pětiboji i desetiboji, vyhrává v rámci těchto soutěží disciplínu za disciplínou. Jen v oštěpu, který do té doby skoro ani nedržel v ruce, je třetí.

Před jedním ze závodů se mu ztratí jedna bota, ale najde v odpadkovém koši jinou, byť odlišné velikosti, nasadí si ji a vyhraje znovu.

„Pane, jste nejlepším sportovcem na světě,“ gratuluje mu švédský panovník.

„Díky, králi,“ odvětí. Svojí suverenitou zastiňuje jinou atletickou hvězdu, třikrát zlatého finského vytrvalce Hannese Kolahmainena, triumfujícího v nově zavedených bězích na 5 000 a 10 000 metrů a poté ještě v přespolním běhu.

Češi si příliš užívali? Žádná medaile ze Stockholmu Čechům byl po zákulisních bojích opět povolen start na hrách coby nezávislé výpravě s českým lvem na dresu, přestože jsou v roce 1912 součástí Rakouska-Uherska. Tentokrát však musí nést při slavnostním zahájení ve Stockholmu cedulku s nápisem Autriche-Tcheques a pochodovat za českou i rakousko-uherskou vlajkou. Dosud nejpočetnější 43členná výprava na hry se však medaile nedočká, maximem je 4. místo tenisty Ladislava Žemly. Dle dobových zpráv údajně i proto, že si čeští olympionici příliš užívali mimo sportoviště na zahradních slavnostech továrníka Alexeje Rosina, jenž byl patronem výpravy, nebo při výletech motorovým člunem a lovení ryb v moři.

Po návratu do Spojených států si Thorpe užívá slavnostní uvítání při průvodu vítězů na manhattanské Páté avenue. Jenže o půl roku později se v massachusettských novinách píše: „Jim Thorpe hrál baseball za peníze.“

Během dvou letních prázdnin nastupoval v Severní Karolíně za klub nižší baseballové soutěže za plat 25 dolarů týdně. Byl proto profesionálem a těm je v oněch časech přístup na hry zapovězen.

Udání rychle doputuje do sídla MOV. V lednu 1913 Thorpe dostává dopis: „Kvůli porušení amatérského statusu jste diskvalifikován, všechny tituly, rekordy a medaile jsou vám odebrány.“

Příjem peněz nepopírá, ale hájí se: „Za atletické soutěže jsem nikdy nevzal ani cent.“ Marně. Své trofeje vrací. Švéd Hugo Wieslander, který zlatou medaili za desetiboj místo něj přebírá, ji však nechá rozpůlit a polovinu posílá Thorpemu.

Thorpe se poté skutečně stává profesionálem, s baseballisty New York Giants se vydává na světové turné, hraje úspěšně i americký fotbal. Když zestárne, zchudne, propadá alkoholismu, živí se jako vyhazovač, dělník i náčelník v hollywoodských filmech.

Jeho slávu vzkřísí film z roku 1951, v němž ho ztvární herec Burt Lancaster. O dva roky později Jim Thorpe po třetím infarktu umírá.

Spravedlnost přichází pozdě. Roku 1983 předseda MOV Juan Antonio Samaranch po přezkoumání jeho případu Thorpeho rehabilituje a navrací jej do výsledkových listin.

Kopie stockholmských medailí už může předat jen jeho dětem.