Samková v komisi sportovců MOV není. Uspěli Fourcade a Hansdotterová

Česká snowboardistka Eva Samková dostala šestý největší počet hlasů ve volbách do komise sportovců MOV, ke zvolení to však nestačilo. Mandát od účastníků her v Pekingu obdrželi francouzský biatlonista Martin Fourcade a švédská slalomářka Frida Hansdotterová. O dvě místa usilovalo 16 kandidátů.