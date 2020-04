Voda, vítr, (ne)svoboda. Olympijské šance Čechů v kiteboardingu trpí

„Právě letošní rok je důležitý, protože se spousta kiterů, jak mladých, tak zkušených, rozhoduje, jestli se o nominaci na olympijské hry nepokusit,“ vysvětluje Miloslav Reiterman z magazínu Kitelife. „Možným budoucím účastníkům her a medailistům je dnes pravděpodobně mezi 15 a 17 lety.“

Reiterman nastiňuje také naděje tuzemských závodníků: „Pokud se někdo z Čechů kvalifikuje, bude to pravděpodobně účastnice Světového poháru Paula Novotná. Nikdo jiný zde reálně není. A společně s ní někdo z nastupující generace kluků kiterů, kterým je dnes okolo 17 let. U mužů máme bohužel generační díru, standardní dospělí kiteři se pohybují kolem 30 let a více, takže v době her v Paříži už budou mimo hru,“ popisuje.

Na OH v roce 2024 se bude v kiteboardingu bojovat o jednu sadu medailí v okruhovém hromadném závodu, v němž budou jednotlivé země reprezentovat týmy složené z jednoho muže a jedné ženy. Celkový výsledek bude tvořit bodový součet jednotlivých rozjížděk. Favority těžko tipovat, ale nejvyšší ambice budou mít tradiční kitové země jako Německo, Francie, Itálie, Brazílie či Polsko.

A co novinkové odvětví pod pěti kruhy obnáší?

Kiteboarding, v některých zemích zvaný kitesurfing, je sport, při němž je jezdec na prkně (kiteboardu) tažen drakem (kitem). Pro provozování tohoto sportu je třeba mít dostatečně velkou vodní plochu a dostatečně silný vítr (mezi cca 5 až 10 m/s). Pak je možné nejen brázdit vodní hladinu po i proti větru, ale pokročilým jezdcům vítr umožňuje také pětimetrové i vyšší skoky.

S ohledem na podmínky lze provozovat i zimní verzi kitingu - snowkiting, nebo letní podobu zvanou landkiting, který se jezdí na pevné zemi na speciálních buggynách nebo mountainboardech.

Závodní kiting se rozlišuje na rychlostní, tedy závod na stanovené trati, nebo freestyle, v němž se hodnotí skoky a triky.

V Česku se kitingu věnuje přibližně 20 tisíc lidí, přesto tento sport není nijak formálně organizován. Neexistuje žádný svaz ani subjekt, který by toto sportovní odvětví zastřešoval, což se neblaze projevuje na současné situaci.

Kiting v českých podmínkách není vůbec snadnou aktivitou. Vítr, pokud vůbec fouká, je nestabilní, sněhové podmínky bývají v zimě vhodné jen v nejvyšších partiích hor a vodních ploch není dostatek.

„Letošní zima kvůli podmínkám prakticky nebyla, v Česku se odjel jediný snowkitový závod, dny s podmínkami pro kitování bychom v průběhu zimy spočítali na prstech jedné ruky a vzhledem k tomu, že se v Česku prakticky nedá jezdit na vodě a většina kiterů pravidelně míří do zahraničí, existuje oprávněná obava, že letošní rok, a vlastně i celou jednu generaci kiterů, prakticky můžeme škrtnout,“ popisuje Reiterman.

Jedním z mála tuzemských závodníků, kterým se podařilo prorazit v mezinárodním měřítku, je kiteboarderka Paula Novotná, která se z výše zmíněných důvodů po většinu sezony připravuje v zahraničí.

„V době nástupu karanténních omezení ve světě jsem byla zrovna ve Venezuele. Řešili jsme, jak nejlépe naplánovat další kroky. Ve Venezuele docházelo k dramatickým omezením, vrátit se a zůstat v Česku znamenalo zůstat bez možnosti trénovat. Tak jsme se přesunuli na Union Island v Karibiku, kde plánuji přečkat nejhorší. Díky tomu, že mám možnost trénovat, mohu také plnit partnerské povinnosti,“ líčí Novotná.

Vzhledem k tomu, že v kitingu v tuzemsku prakticky neexistuje klubová základna, tuto roli suplují školy a obchody. A jejich prosperita se pak propisuje do podpory závodníků. Přední české kiteškoly se shodují v jednom: v Česku při nejlepší vůli podmínky pro učení kiteboardingu prostě nejsou.

„Jelikož provozujeme základnu v Egyptě, kam se nyní nedá docestovat, naše aktivity jsme kompletně pozastavili. Loni nám za první kvartál školou prošla řádově stovka lidí,“ vypráví Lukáš Vogeltanz, majitel kiteškoly Kite4fun. „Snažíme se překlápět do Česka kurzy pokročilých kiterů, což nám umožní zachovat jakýsi tok firmy. Překvapilo nás ale, že kompletně všichni naši zákazníci reagují na nastalou situaci s pochopením,“ dodává Vogeltanz.



Tým Petra Šlapala, který chtěl vyslat závodní dvojici na vytrvalostní snowkitový závod VAKE, také momentálně sedí doma. „Sport se u nás kompletně zastavil, prodej vybavení se až na expedici roušek, které místo draků nyní vyrábíme, dostal na nulu,“ přiznává Šlapal.

Víte zda a za jakých podmínek lze v době současných opatření legálně kitovat?



Podle posledních zpráv existuje šance, že by se mohly pro druhou polovinu roku otevřít hranice, což by alespoň části kiterů umožnilo vyjet do oblíbených míst nebo na zahraniční závody. Světový pohár v kitingu, stejně jako ostatní globální série, se podle všeho letos neuskuteční.



„Je pravděpodobné, že těžiště závodů se odehraje na lokální úrovni, což může znamenat návrat ke kořenům tohoto sportu. Co se týče cestování do zahraničí, věřím, že by tuto možnost využila většina kiterů, byť by pak museli zůstat doma v karanténě. Kiting je především o svobodě. Svobodě pohybu, svobodě cestování a svobodě rozhodnutí. A jsem přesvědčen, že většina kiterů by pro tuto dočasnou svobodu omezila i svou osobní svobodu po návratu domů,“ domnívá se Reiterman.