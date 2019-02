Malé Nagano. Češi slaví zlato na Evropském olympijském festivalu mládeže

„Byl to těžký zápas, dlouho se nám nedařilo dát gól. Všichni jsme ale věřili, že to nakonec vyjde,“ povídal gólman Jan Bednář. „Je to neskutečný pocit. Možná je to naposledy v životě, co hrajeme olympijský turnaj. Já jsem hrozně rád, že se povedl vyhrát.“

Tři zápasy ve čtyřech dnech daly mladíkům zabrat. „Bylo to o detailech i o tom, jak se podaří zregenerovat,“ uvažoval ještě Bednář. „Nám se to podařilo. A to rozhodlo.“

Už úvodní vítězství nad Ruskem Čechům dodalo odvahu. „Samozřejmě nás hodně zvedlo,“ říká šestnáctiletý útočník Tomáš Chlubna. Spolu se svými hokejovými parťáky pak na turnaji zdolali ještě Švýcarsko a prodrali se do finále s Běloruskem.

Velká neznámá

Jenže Bělorusové byli pro národní tým velkou neznámou. „Nikdy jsem proti nim nehrál a nikde jsem je neviděl. Ale asi nebudou špatní, když porazili Finsko, které je tady skoro v plné sestavě,“ uvažoval před finálovým duelem útočník Pavel Novák. „Nesmíme je podcenit a musíme to dotáhnout do vítězného konce. Všichni chceme tu zlatou placku.“ I proto, že před čtyřmi lety brala sedmnáctka na Evropském olympijském festivalu stříbro.

A soupeř to byl zdatný. „První třetina nás trošičku pozlobila. Pro kluky to bylo těžké hlavně psychicky, protože jsme byli favorité utkání,“ hodnotil trenér Karel Beran. „Dojmy jsou ale samozřejmě pozitivní. Chtěli jsme turnaj vyhrát a to se nám podařilo.“

Z pozice asistenta vedl reprezentační sedmnáctku Libor Procházka, trojnásobný mistr světa a olympijský šampion z Nagana. „Celkově je pro kluky olympiáda zkušeností k nezaplacení. Myslím si, že každá cesta za hranice je může v mladém věku obohatit. Bylo by super, kdyby se za pár let podíval někdo z nich i na dospělou olympiádu,“ říká.

Čechům fandila velká část výpravy. Mladé české naděje napříč sporty dorazily do haly společně autobusem. „Musím říct, že fanoušci jsou parádní, chodilo hodně lidí a Češi byli slyšet. To nám určitě hodně pomohlo,“ netajil se Tomáš Chlubna.