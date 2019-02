Vystoupit se zlatem z vládního speciálu? Krása, básní mladý hokejista

Několik z nich si už zahrálo extraligu, Tobiáš Handl v ní dal dokonce gól za Olomouc. Zkušenosti z nejvyšší soutěže už mají i Michal Gut z Chomutova nebo Jan Bednář z Karlových Varů. Teď si hokejisté ročníků 2002 a 2003 připsali další nevšední zážitek; po vyhraném turnaji na Evropském olympijském festivalu mládeže (EYOF) se domů vrátili vládním speciálem na pražské letiště v Kbelích se zlatými medailemi na krku jako skuteční olympijští vítězové.

„My jsme taky tuhle akci jako skutečnou olympiádu brali,“ smál se po návratu 16letý útočník Jakub Malý z brněnské Komety. „Byl to krásný zážitek. My s medailemi jsme vystupovali jako první, před námi snowboardistka Marie Kreisingerová, za ní já s kapitánem našeho mužstva. To se jen tak nepoštěstí,“ tetelí se ještě pár dní po sobotním příletu brněnský talent.

Tým pod vedením trenérů Karla Berana a Libora Procházky, dvou bývalých obránců, porazil v Sarajevu na úvod poprvé ve své věkové kategorii Rusko 2:1, pak si poradil se Švýcarskem 3:0 a ve finále dokázal zdolat 3:1 Bělorusko.

Oslava byla na hotelu tak hlasitá, že mladé hokejisty museli napomínat ostatní hosté. „Alkohol v tom nebyl, to by nás ani nenapadlo, ale zpívali jsme, byly v tom i nějaké společné pokřiky a dobrá nálada,“ vyprávěl Malý.

O olympiádě v Sarajevu (1984) slýchal jen od rodičů z vyprávění, zápasy ze zlatého Nagana (1998) už alespoň viděl ze záznamů. Jednoho z pamětníků tohoto historického počinu ale měli mladíci v Sarajevu na lavičce, a to Libora Procházku.

„Přímo o svých velkých zápasech nám neříkal, ale hodně ze svých zkušeností nám předal. Jak hrát důležité zápasy, jak si poradit s rolí favorita. Moc nám pomohl a byla to motivace navíc,“ cenil si Procházkova přínosu útočník z Komety.

Když česká mládež turnaj na EYOF vyhrála naposledy, byli u toho v roce 2005 i takoví hráči jako Jakub Voráček, Michal Řepík, Jiří Tlustý, Ondřej Květoň, Ondřej Roman, Vladimír Růžička a další.

Navázat na ně by si přál i Malý, jehož prvním cílem je zahrát si za seniorské „áčko“ mistrovské Komety. Hraje za ni 11 let a na zápasy se chodí dívat, když čas dovolí.

Hokej zdědil po otci, někdejším útočníkovi Komety, rovněž po něm má přezdívku Šotek i menší (179 cm) postavu a zarputilý herní styl. „I v reprezentaci mě trenéři často dávají na oslabení. Řekl bych o sobě, že jsem univerzální útočník. Měl bych proměňovat víc šancí,“ uvědomuje si pokračovatel brněnské hokejové tradice.

Po účasti na World Hockey Challenge byl Evropský olympijský festival mládeže druhým vrcholem sezony pro tuto partu. Další může přijít zase v létě, kdy se v Břeclavi hraje Hlinkův memoriál pro hokejisty do 18 let. „Tam bych se určitě rád dostal, protože odtud už vede cesta na mistrovství světa osmnáctek,“ přeje si Malý.