České kolektivy na hrách: zklamaný Brückner, střepy z hrníčku i basketbalové slzy

Za ním posedávali zklamaní spoluhráči. Hrobové ticho před šatnou rozčísla jen tekoucí voda ze sprch.

A do toho Tomáš Ujfaluši přemítal: „Nejvíc mě mrzí, že nepoznáme opravdovou olympijskou atmosféru, chtěli jsme vidět Sydney. Místo toho nás čekají úšklebky, že jsme v Austrálii udělali ostudu.“

Fotbalisté, Sydney 2000 Blamáž, dohady a primadony

V takhle ponuré atmosféře končilo v roce 2000 představení fotbalového výběru, který byl prvním kolektivem reprezentující zemi na olympijských hrách po rozdělení Československa.

Fotbalisté odehráli základní skupinu v Canbeře a Brisbane. Do Sydney, kde se olympiáda konala, se turnaj přestěhoval až při bojích o medaile.

Jenže k nim měli Češi zatraceně daleko. Zadrhli se už v základní skupině, kterou měli s přehledem proletět. Výsledky? Česko - USA 2:2. Česko - Kuvajt 2:3. Postup mohli zachránit proti Kamerunu, jenže v závěru neproměnili dvě tutovky a po remíze 1:1 se pakovali domů.

„Ostuda nebo blamáž? Tak dramaticky to nevidím. Vím, že ve fotbale existuje jen úspěch a neúspěch,“ vykládal rozvážně - až filozoficky - trenér Karel Brückner. Smutným hlasem ale přiznával, že se jedná o největší zklamání v jeho trenérské kariéře.

Nedivte se.

Fotbalová veřejnost už pochopila, že šedovlasý kouč je geniální stratég. Se lvíčaty se tři měsíce před olympiádou stal vicemistrem Evropy do 21 let, což Čechy vystřelilo na hry. Výběr na soupisce vypadal slušně: Kováč, Polák, Sionko, Týce nebo Baroš. Zkrátka borci s velice zajímavými dovednostmi i životopisy.

Marek Heinz v duelu Česko - USA na olympiádě 2000

„Přes aklimatizační potíže jsme dokázali dovést k remíze první duel s vynikajícím týmem USA, který to může dotáhnout daleko,“ bilancoval Brückner. „Když se nám podařilo zase dát do kupy herní systém, vyhořeli jsme na proměňování šancí. S Kuvajťany jsme nevyužili snad deset příležitostí. A proti Kamerunu jsme v tom pokračovali.“

Problémem nebyla jen impotence v koncovce, ale i přístup českého svazu. Olympijského turnaje se neúčastní nejlepší fotbalisté světa, ale výběry do 23 let, které mohou rozšířit tři starší borci. To nejlepší neposlal k protinožcům ani svaz, kvůli olympiádě nepřerušil ligu. Brückner si nemohl vzít nejlepší hráče, ale musel dodržet kvótu, že z každého ligového týmu mohl nominovat maximálně dva hráče.

Ligoví funkcionáři se cukali. Vymýšleli kličky, aby zrovna oni nepřišli o mladíky. Naopak ve výběru nechyběli krajánci Heinz, Jankulovski nebo Šimák, kteří ale působili podrážděně nebo nezaujatě. Z opor se staly spíš primadony. Nejlepším střelcem týmu se stal dvougólový obránce Lukáš Došek.

S odstupem let nabídl turnaj alespoň dvě pozitiva. Brücknerovy chmury vytěsnily z mysli báječné výkony po přesunu k reprezentačnímu áčku. A ač Brisbane bude hostit hry až v roce 2032, tehdejší fotbalisté mohou jako jediní říct: My už si pod pěti kruhy v Brisbane zahráli.

Basketbalistky, Atény 2004 Haló, všímejte si nás!

Když z Ruzyně odlétaly do Atén, drobounká, jen 166 centimetrů vysoká Michaela Uhrová přiznávala: „Vezeme si i střípky z hrníčku, který se rozbil loni na Evropě. Každá máme jeden. Talisman pro štěstí.“

Za zrodem úspěšné generace nestojí střepy štěstí, ale mimořádný um basketbalistek, které na dlouhé roky patřily k nejlepším tuzemským kolektivům v olympijských disciplínách.

Za reprezentaci válely hráčky jako Hamzová, Machová, Kulichová, Večeřová, Veselá nebo Vítečková. Ze střídačky jim šéfoval známý Jan Bobrovský.

České basketbalistky po čtvrtfinále na olympiádě 2004

Právě v Řecku na evropském šampionátu 2003 vybojoval jeho tým stříbro i místenku pro olympiádu. A jako první český ženský kolektiv si počínal znamenitě i na olympiádě.

V šestičlenné skupině Češky přesvědčivě porazily Nový Zéland, Čínu i Jižní Koreu. Nestačily na favorizované Američanky a jen těsná prohra v prodloužení se Španělkami způsobila, že Bobrovského děvčata obsadila třetí příčku, z níž vedla cesta do čtvrtfinále proti silným Ruskám.

Po hladké porážce 49:70 Češky přiznávaly, že se na palubovce cítily až trapně. Náladu si ale spravily v zápase o 5. místo se Španělkami, které tentokrát už zdolaly 79:68. „Nechtěl bych to přeceňovat a tvrdit, že jsme v úplné špičce. Ale v Evropě patříme už teď k těm lepším,“ hodnotil trochu přísně kouč Bobrovský.

Basketbalistky, Peking 2008 Chyběl citron k čaji

Nejen k těm lepším. Ony byly úplně nejlepší! Basketbalistky se rok po aténské olympiádě staly mistryněmi Evropy! Nebylo překvapení, že si Machová a spol. zajistily účast i na dalším olympijském turnaji.

V Pekingu 2008 se ale nevedlo Češkám jako na předchozích velkých akcích. Ve skupině schytaly dva debakly od Američanek a Španělek, prohrály i s domácími Číňankami. Dvě očekávaná vítězství proti Mali a Novému Zélandu na postup do čtvrtfinále stačila.

Jana Veselá ve čtvrtfinále olympijského turnaje 2008

V něm ale Češky vyškolily Australanky (46:79), což v konečném součtu vyneslo sedmé místo. „Úspěch je už jen to, že jsme byly jedinou českou výpravou v kolektivním sportu,“ hodnotila křídelnice Markéta Bednářová.

„Občas jsme se s holkama koukly do různých diskusí a lidi nám výsledky dávali dost sežrat. Člověk je z toho pak smutnej,“ pokračovala Bednářová a s trochou nadsázkou vykládala, co v Číně chybělo jí. „Ráno nám nedávali citron k čaji.“

Docela to sedělo k české hře v Pekingu. I v ní scházel prvek, který by dodal šťávu. „Například nejzkušenější hráčka týmu Hana Machová dřela, až jí nezbývalo moc sil,“ pozoroval trenér Bobrovský. „Zdálo se mi, že ne všechny hráčky bojovaly jako právě Hanka,“ kritizoval.

Vypadalo to, že úspěšná éra basketbalistek končí, vždyť rok po Pekingu se s reprezentací rozloučil i Bobrovský.

Basketbalistky, Londýn 2012 Kop do zadku, pak slzy

Ne, tahle parta se nehodlala klidit do basketbalového průměru. Na mistrovství světa 2010, které hostilo Brno a Karlovy Vary, basketbalistky senzačně dokráčely až do finále.

Jako úřadující vicemistryně světa přiletěly na hry do Londýna, kde ve skupině obsadily čtvrtou příčku. Tým trenéra Lubora Blažka nestačil na Turkyně nebo Číňanky a až závěrečná jasná výhra nad Angolou ho posunula dál.

A ve čtvrtfinále se děly věci! Češky vyzvaly Francouzky, které ovládly druhou londýnskou skupinu.

BUDE LÍP. České basketbalistky končí ve čtvrtfinále, Kateřinu Elhotovou utěšuje Ilona Burgrová. V pozadí Alena Hanušová.

„Všude v jejich médiích mluvily o tom, že jsme ten nejlepší tým, který mohly dostat. To nás trochu nabudilo, koplo nás to do zadku a chtěly jsme jim ukázat, že lepší nejsou,“ vyprávěla pivotka Ilona Burgrová. „A tři čtvrtiny taky lepší nebyly!“

Češky dlouho vzdorovaly, nebyly daleko od senzace. Až drobný výpadek v poslední desetiminutovce je stál postup do boje o olympijské medaile. Francie zvítězila rozdílem jediného koše 71:68.

Zatímco Kateřině Elhotové a dalším krajankám tekly slzy, pivotku Isabelle Yacoubouovovou požádal z tribuny o ruku její italský přítel. A rozplakala se i Francouzka...

„Teď je vše v silných emocích, ale ukázali jsme, že český basket stále patří k evropské i světové špičce,“ řekl trenér Blažek. A Kateřina Zohnová doplňovala: „Sedm hráček z našeho týmu bylo na olympiádě úplně poprvé, takže je tu příslib, že se do Ria dáme do pořádku a bude to vypadat jinak.“

V Riu 2016 to nevypadalo nijak. Basketbalistky ani žádný jiný český tým se v kolektivních sportech do Brazílie nekvalifikoval.

Devítileté čekají ukončují basketbalisté. Japonský turnaj rozehrávají v neděli od 3.00 SEČ proti Íránu. Jaký dojem zanechají oni?