Basketbalisté přiznali covidové trable. V Tokiu přišli o dva tréninky

Basketbalisté celý příběh poprvé veřejně odtajnili na pondělní tiskové konferenci. Záměrně, v průběhu her se chtěli soustředit jen na sportovní zápolení.

„A taky jsme si nechtěli dělat alibi, protože jsme nevěděli, jak budou naše výkony vypadat,“ prozradil manažer národního týmu Michal Šob.

Co se tedy u basketbalistů dělo?

Na začátku července po příletu z Kanady, kde si reprezentanti vybojovali letenky do Tokia, se všichni navrátilci podrobili testování.

„A u některých hráčů a členů realizačního týmu se objevila pozitivita,“ líčí Šob. Se svolením dotyčných také prozradil konkrétní jména, jednalo se o Blakea Schilba, Jaromíra Bohačíka a Jakuba Šiřinu.

„Zpětné šetření ukazuje, že se někdo mohl nakazit při utkání s Uruguayí, letěli jsme s nimi stejným spojem a pak jsme proti nim i hráli,“ přemítá Šob. „Někteří z nich šli do izolace už v Kanadě. Potvrdit to nemůžeme, ale zdroj nákazy mohl být v tomto směru.“

V Česku v souladu s protokoly zamířily pozitivní osoby do izolace, ostatní z týmu putovali do karantény. Přesto měli basketbalisté dostatek času k vyléčení a odbytí předepsaných lhůt, všichni se tak 15. července sešli k plánovanému startu přípravy.

Tehdy už všichni prošli zostřeným vstupním testováním, do Tokia ale raději odlétli ve dvou skupinách.



„První část odletěla 19. července za souhlasu hygieny a byla to skupina, která za celou dobu nebyla pozitivní,“ vysvětluje Šob. „Zbytek týmu vyrazil v drobných skupinkách a bylo jasné, že tam nemůže nikdo, kdo by byl jen náznak ohrožení. Hygiena prováděla striktní kontrolu a neodletěl nikdo, kdo by neměl povolení od lékařů.“

A manažer týmu znovu zdůraznil, že záměrem nebylo cokoli tajit: „Nechtěli jsme narušovat tréninkovou přípravu a dostávat pod tlak ty hráče i s ohledem na jejich psychický stav. Po obrovské euforii z postupu se jim sen trochu rozplynul.“

Den a půl karantény v malých pokojích

Ale o olympijskou pohádku nepřišli. Do Tokia odlétli všichni členové týmu, v pořádku prošli i přísnými vstupními procedurami v Japonsku.

Jenže další zádrhel přišel po prvním utkání basketbalistů v základní skupině s Íránem. Blakeu Schilbovi, hrdinovi zápasu, vyšel pozitivní antigenní test. Stejně tak následný PCR.



„A v tu chvíli všichni z týmu zamířili do karantény jako blízké kontakty,“ pokračuje Šob. „Karanténa trvala jeden a půl dne a když máte dvoumetrové kluky na šesti metrech čtverečních bez možnosti regenerace a tréninku, tak to není fyzicky ani psychicky jednoduché. Ale kluci se semkli a utkání s Francií zvládli se vztyčenou hlavou.“

Důvodem Schilbova pozitivního testu byla zřejmě předchozí nákaza po příletu z Kanady. Jeho tělo jako následek pozápasové zátěže a časového posunu vyplavilo zbytky viru a test je zachytil. Před odletem měl přitom americký rodák v českých službách sedm negativních testů.

„Přišli jsme o dva plánované tréninky a video poradu. Blake měl potom druhý potvrzovací PCR test negativní a Japonci uznali, že je neinfekční a nepředstavuje riziko. Také testy všech ostatních z týmu byly negativní,“ vysvětluje Šob.

Hráčský pohled nabídl na tiskové konferenci Lukáš Palyza: „Situace nebyla jednoduchá, ale ukázalo se, že náš tým je po charakterové stránce velmi vyzrálý. Po jednom tréninku, kdy to nebylo ideální, jsme si řekli, že si musíme nastavit hlavy jen na to, co můžeme ovlivnit. Chtěl bych poděkovat realizačnímu týmu i lidem z ČOV. Všichni kolem dělali všechno pro to, abychom si připadali, že se nic neděje.“



V souvislosti s covidovou nákazou se u české výpravy nejvíce řešil vládní speciál, na jehož palubě se objevilo šest pozitivních případů. Nyní vyšlo najevo, že basketbalistům se potíže rovněž nevyhnuly, byť neměly tak fatální důsledky jako pro sportovce, kteří o hry zcela přišli.