Xiaomi představí vrcholný model ještě letos. A pak další hned za týden

Všechny blížící se novinky Xiaomi budou patřit mezi vyšší a nejvyšší třídu. Nejprve přijde řada na nové vrcholné modely Mi11, po Novém roce pak na model 10i 5G.

Otázkou je, které z nich se budou týkat i evropského, či konkrétně českého trhu. Modely Mi11 budou vrcholnými modely značky a dost pravděpodobně se do Evropy dostanou. Ale 28. prosince proběhne čínská premiéra, což je obvyklý postup výrobce. Takže do Evropy téměř s jistotou dorazí, ale asi to bude později a termín evropské premiéry zatím neznáme.

Navíc musíme počítat se situací, že české zastoupení nemusí tyto vrcholné modely na českém trhu nabízet. V případě letošních modelů Mi10 a Mi10 Pro je sice nejprve na trh uvedlo, ale pak je stáhlo ve prospěch cenově dostupnější řady Mi10T. Později na podzim se ale na trh vrátil alespoň levnější model Mi10.

Aktuálně tak jsou na trhu jak modely Mi10 a Mi10 Lite, tak i Mi10T, Mi10T Pro a Mi10T Lite. A možná přibude ještě Mi10i, který by měl mít premiéru 5. ledna. Alespoň na něj láká indické zastoupení značky.

Tato novinka sice označením zapadá do letošní řady Mi10, ale s největší pravděpodobností to bude přeznačený model Redmi Note 9 Pro 5G (Redmi a Mi jsou jiné modelové řady). Ten byl představený koncem listopadu pro čínský trh a zatím nebylo oznámeno, jestli se dostane do světa. Možná právě pod jiným označením v řadě Mi10, ale to jsou zatím jen spekulace.

Xiaomi řadu Redmi Note 9 v Evropě a také v Česku samozřejmě prodává, jsou to prodejní hity v nižší střední a střední třídě. Jenže modely s dodatkem 5G míří o něco výš, a tak je možné, že je výrobce bude nabízet právě pod jiným označením.

U čínských značek je běžné, že nabízí velké množství modelů a jejich variant a běžný zákazník se v nich obtížně orientuje. Na druhou stranu dokážou zaplnit téměř každou mezírku na trhu, a svůj mobil si tak vybere v podstatě každý i se specifickými detailními požadavky.