Vykročil na trh levou nohou. Test Tecno Camon 18 Premier

Na konci dubna vstoupila na český trh nová značka smartphonů Tecno. Ta patří do čínské skupiny Transsion Holdings, kam spadají také třeba značky Infinix nebo Itel. Pokud jste o nich nikdy neslyšeli, je to zcela v pořádku, na českém trhu totiž ani jeden z nich nefiguruje, byť právě Infinix se do Evropy už chystá. Samotné Tecno najdete mezi desítkou největších výrobců smartphonů na světě, působí však téměř výhradně v rozvojových zemích, především v Africe.

Tecno na český trh dovezlo hned několik telefonů, od levnějších modelů řady Spark až po klasické zástupce střední a vyšší střední třídy s názvem Camon. Model Camon 18 Premier je aktuálně v nabídce na českém trhu špičkou, ovšem stále je to telefon s cenou do deseti tisíc korun a výbavou, která někde překvapí a jinde nepříjemně zarazí. Pojďme si telefon důkladně prohlédnout.

Bude se mi líbit?

Telefon se na první pohled zdá být designově celkem povedený. Výrobce využil především skla na obou stranách těla, aby vyvolal prémiovější pocit z používání, což ovšem zároveň trochu kazí lesklé plastové boky, které naopak působí celkem levně. Záda jsou ovšem matná a ačkoliv na nich stále trochu zůstávají otisky prstů, je to pořád daleko lepší, než kdyby byl povrch lesklý.

Jedna věc se nám však na telefonu opravdu nelíbí, a to fakt, že se při položení na rovný povrch zády dolu opravdu hodně kývá. Snažit se jej tedy používat, když je položený na rovném povrchu, je opravdu nepříjemný zážitek. Je to dáno především tím, že má poměrně hodně vystouplý modul se zadními fotoaparáty, které balancují váhu na protilehlém spodním rohu, takže máte z telefonu takovou malou houpačku. To se opravdu nepovedlo.

Na těle telefonu dále najdete dva fyzické konektory (sluchátkový jack a USB-C) a také boční čtečku otisků prstů, která slouží zároveň jako tlačítko pro aktivaci displeje. Se čtečkou jsme žádné větší problémy nezaznamenali, byť bychom ji asi neoznačili jako příliš rychlou.

Co displej?

Je znát, že se výrobce v tomto ohledu snažil dělat co nejméně kompromisů. Na velké úhlopříčce 6,7 palce tak najdeme AMOLED panel s rozlišením 1 080 × 2 400 pixelů. Nechybí ani rychlá 120Hz obnovovací frekvence, k čemuž zkrátka nelze mít žádné připomínky. Maximálně jen to, že by maximální jas displeje možná mohl být ještě o něco vyšší.

Okolo obrazovky jsou na dnešní dobu vcelku průměrné, průstřel v displeji s 32Mpix čelní kamerkou je příjemně malý. Nechybí ani always-on režim, který zobrazuje čas, datum, stav nabití baterie a zmeškané notifikace.

Jaký je výkon a výbava?

Čip, který pohání telefon, vás nejspíše asi moc neohromí. Jde totiž o model Helio G96 od MediaTeku na starší 12nm architektuře. To znamená nejenom spíše podprůměrný výkon, ale také absenci podpory 5G sítí. Ve výkonnostním testu AnTuTu jsme naměřili jen asi 350 tisíc bodů, což není vyloženě špatná hodnota, ovšem třeba hráči her v dané cenové kategorii pořídí stroje, které toto tecno po stránce výkonu naprosto převálcují (viz závěr).

Procesor doplňuje 8 GB operační paměti (ta se dá navíc virtuálně navýšit ještě o dalších 5 GB) a velice štědrých 256 GB prostoru pro data. To je naopak něco, za co lze Camon 18 Premier pochválit. Navíc se uživatelská paměť dá i rozšířit pomocí karty microSD, takže se po stránce datového úložiště opravdu nemusíte cítit omezeni. Navrch je v telefonu dost místa na dvě SIM a paměťovou kartu samostatně.

Ačkoliv tedy chybí podpora 5G, v telefonu alespoň jinak najdete veškerou ostatní obvyklou bezdrátovou výbavu. To znamená wi-fi, bluetooth, GPS i NFC pro bezkontaktní platby mobilem. Hlasitý reproduktor má telefon pouze jeden (ve spodním rámečku).

Software telefonu je dalším kamenem úrazu. V telefonu je nad běžným Androidem (ve starší verzi 11) uživatelské rozhraní HiOS 8.0, které se sice nesnaží dělat nějaké velké experimenty, je ovšem evidentní, že překladu do češtiny nebylo věnováno moc pozornosti. To se sice zlepšilo s první větší softwarovou aktualizací, ale i tak máme v některých podsložkách menu telefonu pocit, že jsou přeloženy strojově.

Pak je tu také opravdu zbytečný přehršel aplikací navíc. Tecno si tímto okamžitě po svém příchodu na trh vykoledovalo titul jednoho z největších „bordelářů“ mezi výrobci smartphonů, kdy se v počtu zbytečných aplikací navíc vyrovná třeba některým levným modelům od Xiaomi. Po prvním spuštění tu tak navíc najdete dva správce telefonu, překladač, AR fotoaparát, herní režim, digitální vizitky, skener, párty režim pro synchronizaci hudby, kancelářský balíček WPS či věrnostní aplikaci výrobce.

Co výdrž baterie?

Tecno Camon 18 Premier je osazeno 4 750mAh akumulátorem, což je poměrně obstojná hodnota. V potaz musíme na jednu stranu brát to, že musí napájet velký 120Hz displej, na druhou stranu ovšem zase energii šetří celkem úsporný procesor. Výsledkem je tak vcelku průměrná výdrž pohybující se okolo dne až dne a půl při běžné zátěži.

Obsah balení Tecno Camon 18 Premier

Telefon budete nabíjet maximálně s výkonem 33 W. To znamená, že půl hodiny na nabíječce bude stačit na nabití přibližně 50 procent kapacity, na doplnění plné kapacity si budete muset počkat něco málo přes hodinu. V balení s telefonem najdete vedle nabíječky a kabelu také průhledný kryt a dokonce i sluchátka.

Jak telefon fotí?

Mohlo by se zdát, že různé designové a softwarové kompromisy se Tecno snaží nahnat překvapivě silnou sestavou fotoaparátů, tedy alespoň podle papírových specifikací. Hlavní senzor má rozlišení 64Mpix společně s nebývale dobrou světelností f/1,6. Širokoúhlý senzor s rozlišením 12 Mpix je zase překvapivě opatřený gimbalovou stabilizací. To proto, abyste docílili stabilních širokoúhlých videí, třeba při sportu.

Posledním do party je pak periskopově přiblížený 8Mpix snímač se schopností pětinásobného optického přiblížení oproti hlavnímu snímači. To je v této cenové kategorii něco nevídaného, periskopové senzory jsou stále výsadou prémiové kategorie smartphonů. Optická stabilizace u něj ovšem chybí.

Ačkoliv se tedy dá říci, že má toto tecno výjimečný fotoaparát, realita poukazuje na něco docela jiného. A sice fakt, že i přes veškeré pozlátko ve formě funkcí navíc je to stále celkem průměrný fotoaparát, který má limity úplně stejné jako většina jeho konkurence. Hlavní fotoaparát například pořizuje hezké snímky především při dobrých světelných podmínkách a v noci si musí vypomáhat speciálním režimem, který však není schopný vyvážit absenci optické stabilizace.

60x digitální zoom

Pro periskopový senzor platí také fakt, že byste jej měli zapínat především při dostatku světla, v noci je prakticky nepoužitelný. Optický zoom s pětinásobným přiblížením se v jistých situacích rozhodně hodí a třeba ještě na hranici desetinásobného přiblížení je jakž takž pro dokumentaci daného objektu použitelný, dál už to však není ono. Maximum je přitom až šedesátinásobný digitální zoom, kde už fotografie opravdu nepřipomíná ani vzdáleně nic použitelného.

Gimbalová optická stabilizace u širokoúhlého snímače je něco, co u smartphonu moc nechápeme. Jasně, třeba u akčních kamerek je stabilizace společně s co nejširším záběrem celkem běžná věc, jenže moc si nedovedeme představit, že si třeba nějaký motorkář přidělá na helmu místo malé kamerky takovýto smartphone. Někdo tuto funkci možná ocení, jinak ovšem doporučíme si raději pořídit klasickou akční kamerku.

Mám si Tecno Camon 18 Premier pořídit?

Tento model pořídíte za 8 990 korun, což je cenová kategorie u spodní hranice vyšší střední třídy. Tecno Camon 18 Premier se ovšem zdá být takovým podivným slepencem smartphonu z různých kategorií: v něčem pohoří i ve srovnání se střední třídou, jinde si naopak troufá konkurovat i dražší konkurenci.

Náš verdikt je však takový, že nedostatky celkem jasně převažují nad výhodami. Telefon nás jednak opravdu vytáčel svým kymácením po položení na rovnou plochu, až jsme si museli navyknout jej raději pokládat displejem dolů. Po stránce výkonu se moc nepředvedl, naopak operační a uživatelská paměť je celkem hezky štědrá. Dojem dále kazí také systém telefonu plný nadbytečných aplikací a s nedotaženou českou lokalizací.

Fotoaparát telefonu je pak něco, co sice na poměry střední třídy stojí za pozornost, jenže daleko raději bychom byli za lepší distribuci zdrojů: gimbalově stabilizovat raději hlavní snímač a zoom klidně zmenšit na trojnásobné přiblížení bez periskopu, ovšem s kvalitním a ideálně stabilizovaným snímačem.

Konkurence v podobné cenové kategorii umí udělat s modelem Tecno Camon 18 Premier krátký proces. Pokud chcete něco výkonnějšího, tak si stačí připlatit tisícikorunu a pořídit Motorolu G200, která s procesorem Snapdragon 888+ testované tecno naprosto převálcuje. Navíc má i větší baterii, rychlejší displej a podporuje 5G sítě. Za stejnou cenu pak můžete mít třeba Samsung Galaxy A33, který má povedený displej, dostatek výkonu, vyváženější fotoaparát i větší baterii. Navrch ještě přidá utěsnění proti vniknutí vody a prachu. Zajímavější volbou budou také modely OnePlus Nord 2 5G či Xiaomi 11T.