Xiaomi ukázalo ohebný model v novém videu. Stále toho ovšem víme málo

Na rozdíl od soupeřů v podobě Samsungu a Huaweie zatím Xiaomi ukazuje svůj skládací telefon spíše na efekt. Nemá jasnou podobu, datum uvedení na trh a dokonce ani jméno. Xiaomi ovšem příznivce na sociální síti Weibo ubezpečuje, že se tohoto modelu dočkají.

Nové video není zásadně převratné, v podstatě shrnuje to, co jsme již viděli v tom předchozím: zajímavý ohyb displeje ve dvou částech, které se složí dozadu a učiní tak telefon vysoce kompaktním. Vypadá to tedy, že v podstatě každý z předních výrobců si bude dělat skládací smartphone po svém.

Skládací xiaomi zahaluje stále mnoho tajemství. Spekuluje se, že bude levnější než konkurence, údajně má stát jen 1 000 dolarů, tedy asi 23 tisíc korun bez daně (více viz Xiaomi chystá skládací smartphone za překvapivě nízkou cenu). Datum odhalení se v současnosti odhaduje na duben až červen, jiné zdroje uvádí až druhou polovinu roku.

První video, ve kterém Xiaomi přiznalo existenci tohoto prototypu, se objevilo na konci ledna a telefon v něm představil spoluzakladatel značky Xiaomi Bin Lin (více v článku Xiaomi potvrdilo svůj skládací smartphone, poslouží jako mobil i tablet).