Ohebné samsungy cvičí sedy lehy. Výrobce zkouší jejich odolnost

Nahoru a dolů. Pokrčit a natáhnout. Nový skládací model Galaxy Fold od Samsungu je v testu flexibility těla a displeje v neustálé zátěži, automatika jej dokola ohýbá, narovnává a zase ohýbá. Je to jeden z části testu, ve kterém se chce výrobce ujistit, že je produkt hodný ostrého spuštění na trh.

Samsung testoval, zda telefon vydrží 200 tisíc cyklů ohnutí a narovnání, což údajně odpovídá asi pětiletému používání, pokud telefon ohnete a narovnáte průměrně stokrát za den. Výrobce tak kvůli tomu s modely Galaxy Fold cvičil sedy lehy dohromady týden v kuse.



Revoluční novinka Samsungu je opatřena dvěma displeji, vnějším s úhlopříčkou 4,6 palce a vnitřním se 7,3" úhlopříčkou. Vnitřní má v horním pravém rohu výřez, do něhož výrobce umístil sestavu fotosnímačů. Těch má skládací samsung celkem šest: tři na zádech, jeden čelní nad vnějším displejem a dva ve zmíněném výřezu vnitřního displeje.

Srdcem telefonu je osmijádrový procesor Snapdragon 855 v kombinaci s 12GB operační pamětí. Vnitřní úložiště má kapacitu 512 GB. Operačním systémem je Android 9. Zajímavostí jsou pak dvě dílčí baterie s celkovou kapacitou 4 380 mAh a podporou bezdrátového nabíjení.

Samsung není jediným mobilním výrobcem, který na trh uvede skládací smartphone. Obdobný telefon chystají například Xiaomi či LG a ve hře je i Motorola. Hlavním konkurentem bude ovšem Huawei, který svůj skládací Mate X představil jen o pár dní později v rámci barcelonského veletrhu MWC.

Nicméně ani Huawei neumožnil odborné veřejnosti se s novinkou, která bude mimochodem ještě o zhruba deset tisíc dražší než skládací samsung, blíže seznámit. Lidé z vedení Huaweie ji však předváděli před výstavní halou čínským novinářům (více viz VIDEO: Jak se ohýbá telefon? Nový Mate X zblízka a naživo).

Galaxy Fold od Samsungu má i pevné datum uvedení na trh, a to 26. dubna. Skládací samsung by mohl dorazit i na český trh, ale ne dříve než ve druhém pololetí letošního roku. Samsung přitom za tuto revoluční novinku bude chtít minimálně 1 980 dolarů, tedy přes 45 tisíc korun plus daň.