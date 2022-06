Ze dvou levných nokií je lepší ta levnější. Test Nokií G11 a G21

Nokia se obecně po svém návratu na trh smartphonů soustředí především na cenově dostupné smartphony a modely G11 a G21 patří v jejím portfoliu k těm nejdostupnějším. Přesto jsou to moderní smartphony, které mají ve výbavě prvky jako USB-C konektor, vyšší obnovovací frekvenci displeje nebo velkou baterii s relativně svižným nabíjením. Ovšem najdeme u nich i některé ústupky. Nejsou sice úplně nepříjemné, ale občas zamrzí.

Důležité je, že výbava obou modelů je až na drobné detaily v podstatě shodná. Ale rozdíl v ceně je vlastně docela značný: zatímco Nokia G11 stojí asi 3 500 korun, typ G21 vyjde na 4 500 korun. A to už je docela výrazný příplatek.

V čem se shodují a v čem jsou jiné?

Základ výbavy obou modelů je opravdu shodný. Oba mají 6,5" IPS displej s rozlišením 720 × 1 600 pixelů a zvýšenou obnovovací frekvencí (90 Hz), pohání je procesor Unisoc T606, běží v nich Android 11 a mají baterii s kapacitou 5 050 mAh a 18W nabíjením. Dále mají plastové tělo, čtečku otisků prstů v bočním tlačítku nebo třeba hybridní Dual-SIM slot. Nechybí ani 3,5mm jack pro sluchátka (a možnost poslechu FM rádia). Zatímco u některých dražších modelů vyřadila Nokia z balení nabíječku, tady ji zákazník dostane.

Plusy a mínusy Proč koupit: Rozumná cena (G11)

Elegantní vzhled

USB-C, 3,5mm jack Proč nekoupit: Mizerná čitelnost displeje na slunci

Nižší výkon

Obecně spíš podprůměrný foťák Kdy? V prodeji Za kolik? 3 500 Kč (G11), 4 500 Kč (G21)

Rozdíly jsou v zásadě jen dva: v kapacitě pamětí a u foťáku. Nokia G11 má 32 GB uživatelské paměti a 3 GB RAM, G21 pak 64 GB uživatelské paměti a 4 GB RAM. Fotoaparát je pak u G11 třináctimegapixelový, zatímco u modelu G21 má rozlišení 50 megapixelů. Třeba selfie foťáky (8 megapixelů) a doplňkové makro a bokeh snímače (2 megapixely) jsou ovšem opět shodné. Toť vše.

A opravdu má tedy větší smysl levnější model?

Vzhledem k drobným rozdílům ve výbavě rozhodně ano. Malý rozdíl v RAM většinou nemá uživatel šanci poznat, upřímně, Unisoc T606 není žádný hvězdný procesor a ani Nokia G11 ani G21 nejsou kdovíjak rychlé smartphony. Umí fungovat plynule, ale zadrhávání není nic úplně neobvyklého, trocha RAM navíc u modelu G21 nikomu nervy neušetří. Větší porci uživatelské paměti snadno levněji doplníte microSD kartou, byť u G11 bude její koupě asi nutností. Po čerstvém startu má totiž telefon volných pro uživatele jen asi 20 GB paměti, zatímco typ G21 nabídne 48 GB (ale jak to, že u něj „zmizí“ 16 GB zatímco u G11 „jen“ 12, to nechápeme), to je docela málo. No a pak je tu foťák: zjednodušeně řečeno, těch 50 megapixelů u G21 nic moc nepřináší.

Jak to? Jak telefony fotí?

Důvodem bude asi ten procesor. Na to, aby telefon zvládl z 50megapixelového čipu (s docela solidní optikou s f/1,8) vytvářet hezké dvanáctimegapixelové snímky (4 080 × 3 060 pixelů), totiž potřebuje nějaký ten výpočetní výkon. A toho tu prostě dostatek není. Při prvním spuštění a testování telefonů dokonce fotila Nokia G11 lépe než G21, teprve po aktualizaci softwaru se situace spíš vyrovnala, než obrátila. Třináctimegapixelový snímač levnějšího modelu tedy odvede téměř stejnou práci, procesor se s přepočtem fotek v tomto případě tak nenadře a výsledkem jsou snímky s rozlišením 4 160 × 3 120 pixelů.

Fotografie pořízené smartphonem Nokia G11

Foťák G11 je pocitově malinko pohotovější a především dává jistější výsledky. G11 rychleji ostří, má však tendenci dávat scéně trochu teplejší tóny. Na druhou stranu G21 občas nezvládá úplně dobře kontrasty a snímky z telefony vypadají „vyžehlenější“, což je očividně zásah oné kombinace více pixelů v jeden. Hlavní snímač modelu G11 má malinko širší záběr, takže se toho na fotku vejde o trochu víc, což je vzhledem k absenci širokoúhlého foťáku také plus. Dvojnásobný digitální zoom možná přináší u G21 trochu více detailů, ale snímky při něm mohou občas být nečekaně podexponované.

Fotografie pořízené smartphonem Nokia G21

Aby bylo jasno, ani foťák modelu G11 není žádnou hvězdou, směrem ke krajům snímků se tu projevuje sílící neostrost a celkově hodnotíme kvalitu spíš jako přijatelnou než kdovíjak lákavou. Ale v porovnání s G21, která z této dvojice očividně na foťák láká, jsou výsledky lepší. To v podstatě platí i v nočním režimu, kterým oba levné telefony disponují. Rozdíl mezi snímky v nočním a běžném režimu je minimální. Technicky vzato je fotoaparát modelu G21 opravdu o něco málo lepší, ale náskok je tak malý, že to nestojí za řeč a už vůbec ne za ten příplatek tisíc korun. Kvalita foťáků není předností ani jednoho z modelů, tak proč utrácet víc.

A co jinak, jsou to dobré smartphony?

Zejména Nokia G11 je ve své cenové kategorii konkurenceschopná. G21 nám opravdu smysl nedává, uživatel tu připlácí za horší foťák, to je poměrně hloupý příplatek. Je možné, že softwarovými updaty Nokia foťák odladí, ale na druhou stranu moc bychom na to nesázeli. Podpora aktualizací, která je tradiční předností smartphonů Nokia, tu je, ale je otázkou, jak moc budou programátoři značky řešit ladění funkcí. Spíš se budou věnovat potřebným bezpečnostním záplatám.

Mimochodem, oba telefony byly uvedeny už v době, kdy byl běžně dostupný Android 12, přesto mají dodnes Android 11. A slib aktualizací dvou generací systému je tak vlastně trochu směšný, protože Nokia G11 i G21 prostě jednou dostanou Android 13. Ano, mnohé levné telefony nedostanou ani tu jednu aktualizaci systému a také se prodávají se starší verzí Androidu, ale i tady je to vlastně taková trochu „falešná reklama“.

A ještě jednu výtku k telefonům máme, tentokrát z praktického používání. Od displejů s HD rozlišením nelze čekat kdovíjak špičkový obraz, ale ten je na danou katetgorii vcelku solidní, vyšší obnovovací frekvence snad i trochu pomáhá dojem zlepšit. Jenže pak je tu čitelnost na slunci: v některých situacích na displeji na sluníčku prostě nic neuvidíte, podsvícení je slabé.

Ale jinak jsou modely G11 a G21 fajn. Mají elegantní (byť plastové) tělo, na svou velikost padnou docela dobře do ruky a potěší některými detaily výbavy, jako jsou zmíněné USB-C konektor a 3,5mm jack. Je tu také pořádná baterie s kapacitou 5 050 mAh, která telefonu poměrně snadno dodá energii na dva dny výdrže. A kterou lze nabít výkonem 18 W, což je opět na danou třídu vcelku solidní.

Mám si některý z nich pořídit?

Noki G21 určitě vynechte, ušetřete peníze a pokud se vám v této kategorii líbí zrovna Nokia, volte levnější typ G11. V praxi je vlastně lepší, těch pár ústupků nepoznáte. Ovšem v nejnižších cenových patrech je pořádně nabito. Takové velmi podobně vybavené Realme C21Y vyjde na méně než 3 000 korun, totéž platí pro Vivo Y01 s trochu schopnějším procesorem. Asi 3 300 korun stojí Realme C31 s nadějnějším (ale ne o moc) procesorem Unisoc T612, novinka na českém trhu, smartphone Tecno Spark 8T pak za 3 500 korun nabídne i Full HD displej. Další volbou může být Motorola E40, opět za zhruba 3 500 korun. Samsung by měl začít prodávat Galaxy A03 za necelé 4 000 korun, tady se platí za značku.