Kvůli politice zrušená premiéra smartphonů se posunula. Evropa si počká

Tchaj-wan považuje Čína za své vzbouřenecké území, ač ostrov funguje samostatně. Pro Čínu je to velmi citlivé téma a globálně Tchaj-wan uznává jen velmi málo zemí. Všeobecně pak na Tchaj-wan nepřijíždějí významní politici, proto návštěva předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiové vzbudila takové vášně.

A v této situaci Motorola pragmaticky akci zrušila, nebo jí to mohlo být i nařízeno. V každém případě právě Motorola má pikantní čínsko-americké pozadí. Původně tradiční americká značka v případě mobilů patří čínské společnosti Lenovo. Motorola je však velmi silná právě v USA, naopak na čínském trhu to není významná značka.

Ona premiéra se týkala nového Razru a modelu X30 Pro včetně slabší varianty S30 Pro. Což je označení pro čínský trh, v Evropě se oba telefony budou jmenovat zřejmě trochu jinak. Respektive Razr bude stále Razr, ale X30 Pro zřejmě dostane označení Edge 30 Ultra a odlehčená varianta Edge 30 Fusion.

Motorola oznámila, že nový termín premiéry je 11. srpna. Evropská premiéra všech nebo části novinek zřejmě proběhne na začátku září.

Nový Razr naváže na skoro dva roky starou druhou generaci telefonu, která se od první lišila v podstatě jen podporou 5G. Obě prorazily výborným designem, ale s ohledem na vysokou cenu telefonů s ohebným displejem vadila jejich všeobecně slabší výbava na úrovni průměrných telefonů střední třídy. To by se u novinky mělo změnit a přístroj by měl excelovat především velkým vnějším displejem.

Model X30 Pro by se mohl stát nejvybavenějším telefonem současnosti. Dostane ten nejlepší aktuální hardware včetně 200Mpix fotoaparátu. Stane se tak prvním telefonem na trhu s takto vysokým rozlišením fotoaparátu. Senzor dodává Samsung, je to jeho první snímač s rozlišením 200 Mpix s označením HP1.