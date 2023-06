Tak to se opravdu nečekalo. Motorola extrémně srazila cenu nového véčka

Motorola představila hned dvě nová véčka s ohebným displejem pod tradičním jménem Razr. Špičkový model Razr 40 Ultra jsme vám ukázali samostatně v tomto článku. Má obrovský vnější displej, který nemá v segmentu konkurenci a je to zřejmě nejhezčí současný smartphone. To základní model Razr 40 je také určitě fešák, ale celkově spíš odpovídá loňským specifikacím rozkládacích telefonů.

Odlišení obou modelů je logické a vlastně se Motorola stala první značkou, která se v tomto segmentu pustila do rozšíření nabídky v jednom modelovém roku. I jasný lídr segmentu, kterým je Samsung s řadou Z Flip, měl prozatím vždy jen jeden model ročně.

Motorola navíc svým krokem veškeré konkurenci zcela překopala cenovou politiku. Špičkový model Ultra totiž stojí zhruba to, co loňské modely, které technologicky převyšuje. Naopak základní Razr 40, který jim je technicky hodně podobný, je výrazně levnější. Konkrétně, model Ultra se už začal prodávat za 28 990 Kč, loňský Razr 2022 začínal na částce 29 990 Kč a premiant segmentu Samsung Z Flip 4 startoval na částce 27 490 Kč, ale s menší pamětí. Čínská véčka se pak na českém trhu neprodávají.

Než uvedeme cenu nového základního Razru 40, tak připomeňme, že Samsung Z Flip 4 aktuálně (a to těsně před koncem svého životního cyklu) pořídíte za 23 990 Kč. To už je příjemná cena za véčko s ohebným displejem. Jenže Razr 40 jde ještě o poznání níž. Startuje na částce 21 490 Kč, což je opravdu výborná cena na úrovni základních top modelů konvenční konstrukce. Proti nim nové véčko sice v rámci výbavy něco ztrácí, ale i tak je to cenově velmi atraktivní nabídka, která konkurenci zřejmě připraví hodně vrásek.

Oproti modelu Ultra má základní Razr 40 malý vnější displej. Je menší i než u loňského Razru 2022, ale třeba ve srovnání se Samsungem Z Flip 4 je v podstatě srovnatelný, i když i ten ho má o fous větší. Má rozlišení 194 × 368 pixelů a má úhlopříčku 1,5 palce a je to OLED panel. V principu je to stavový displej, který informuje o základních údajích, ale telefon se s ním ovládat plnohodnotně logicky nedá.

Hlavní ohebný displej má rozlišení FHD+, úhlopříčku 6,9 palce a je to panel typu pOLED. Má vysokou obnovovací frekvenci 144 Hz a špičkový maximální jas 1 400 nitů. Telefon se může na véčka pochlubit velkou baterií s kapacitou 4 200 mAh a nabíječka má výkon 33 W. Jen podle technické specifikace se základní paměťová verze bude prodávat bez nabíječky. U vyšší by měla být přibalená.

Základní paměťová varianta má 8 GB operační a 128 GB uživatelské paměti. Za příplatek (zde zatím cenu a dostupnost výrobce nezveřejnil) dostane zákazník opět 8 GB operační a 256 GB uživatelské paměti. Procesor je vždy stejný a je jím relativně nový Snapdragon 7 gen 1. Není to špičkový čip nejvyšší třídy, ale pro véčko je plně dostačující. Vedle menšího vnějšího displeje je to vlastně jediný hardwarový ústupek nižší ceně.

Fotoaparát má na danou třídu obvyklou sestavu hlavního a širokoúhlého snímače. Hlavní má rozlišení 64 Mpix, laserové ostření, světelnost f/1.7 a především optickou stabilizaci. Širokoúhlý pak má rozlišení 13 Mpix a zvládá i makro.V ohebném displeji je pak selfie kamerka s rozlišením 32 Mpix. Ani další výbava nikterak nezaostává, je zde bluetooth 5.3 nebo wi-fi 6e.

Že výrobce telefon přes nízkou cenu neošidil, dokazuje hliníkový rám a povrchová úprava z veganské kůže. Překvapující je, že alespoň prozatím nebude v prodeji černá verze, výrobce nabízí zelené, fialové a krémové provedení. Vnější displej chrání sklo Gorilla Glass Victus a telefon splňuje normu IP52. To je sice výrazně méně než u Samsungů Z Flip, které splňují normu IP68, ale určitá ochrana proti prachu a stříkající vodě je i zde.

Špičkový Razr 40 Ultra se začal prodávat hned po premiéře, základní model Razr 40 bude v prodeji v průběhu června.