Vypálili Samsungu rybník. Co s tím dosavadní hegemon udělá?

Telefony s ohebným displejem už dávno nejsou něčím výjimečným, ale zároveň je to stále dost specifická kategorie. Existují v tomto směru dva koncepty: telefony, které se otvírají horizontálně jako knížka a telefony, které se otvírají vertikálně jako klasická véčka.

V první kategorii jsou špičkové modely za vysoké ceny. Véčka sice také zpočátku byla dost drahá, ale s vývojem technologií ceny klesly a dnes už tyto přístroje stojí zhruba jako běžné top modely. Těm se sice nevyrovnají výbavou, ale mají jiné přednosti. Navíc patří do kategorie stylových přístrojů, která u klasických smartphonů z podstaty jejich konstrukce moc silná není.

Motorola Razr 40 Ultra

Nezpochybnitelným hegemonem mezi moderními véčky s ohebným displejem je Samsung. Jeho řada Z Flip dlouho neměla konkurenci, protože Motorola, která přišla s úplně prvním moderním véčkem, dlouho nepředstavila nový model. A čínské značky začaly konkurovat v tomto směru v podstatě až letos. Navíc globálně se prodává jen Oppo Find N2 (v Česku však dostupné nejsou).

Není cena jako cena Pokud si zadáte do vyhledávače Samsung Z Flip 4, tak vedle cen přístroje z české distribuce najdete plno nabídek s podstatně nižšími cenami. U tohoto modelu aktuálně už od 16 500 korun.

Ceny z české distribuce se příliš neliší, obvykle v řádu stokorun. Výrazně nižší částky platí pro šedé dovozy. Tedy telefony, které obchodník koupil v zahraničí. Důvodů nižší ceny může být několik. Nějaký obchodník nebo i lokální pobočka výrobce se potřebuje zbavit nadměrných zásob a prodává bez marže nebo i pod cenou. Může jít o telefony vykoupené z dotací od zákazníků a podobně. Existují pak i další cenová kouzla, což je však nad rámec tohoto boxu.

Výhodou Samsungu je u Z Flipů dlouhodobě agresivní cenová politika. Nejprve s modelem Z Flip 3 srazil cenu z dříve obvyklých 40 tisíc korun na 27 tisíc Kč. Následně tento model i letošní Z Flip 4 během jejich životního cyklu pravidelně zlevňuje. Aktuálně tak základní Z Flip 4 vyjde na 22 990 Kč (z české distribuce u velkých obchodníků, samotný Samsung ho má o tisícikorunu dráž), loni v srpnu startoval na sumě 27 500 korun. Nutno dodat, že životní cyklus Flipu čtyřky se blíží ke svému konci, nástupce má být představený už koncem července.

Motorola loni kontrovala Razrem 2022, který byl výbavou přímým konkurentem Flipu 4. Cena byla vyšší, začínala na 29 990, ale Z Flip 4 s adekvátně velkou pamětí stál jen o tisícikorunu méně.

Jenže to bylo loni, letos bude zřejmě situace dost odlišná. Motorola představila začátkem června dvojici modelů Razr 40. Verze Ultra šla hned do prodeje za 28 990 Kč. Je to krásný telefon s parádní výbavou (v kontextu véček) a jeho velký vnější displej nemá konkurenci. Z mnoha úniků už víme, že razantně zvětší displej i chystaný Samsung Z Flip 5, jenže esteticky to podle všeho bude méně povedené řešení s velkým výřezem okolo fotoaparátů.

Výbava se také příliš lišit nebude, alespoň tomu nic zásadního nenasvědčuje. Jestli bude mít samsung lepší a o trochu novější procesor, není v této kategorii podstatné.

Ale ten hlavní problém, který musí Samsung řešit, je základní Motorola Razr 40 a jeho cena. Motorola to vzala od podlahy a tento model začne v průběhu června prodávat za 21 490 Kč. Tak levné moderní véčko s ohebným displejem nebylo. Myšlena základní cena.

Motorola Razr 40

Z úniků není známo, že by Samsung chystal i levnější véčko vedle základního Z Flipu 5. To se samozřejmě může změnit, případně může proti levnému razru nasadit současný Z Flip 4. Dorovnat cenu by asi nebyl problém, vývoj je zaplacený a třeba s předchozím Z Flipem 3 se Samsung dokázal dostat i pod 20 tisíc korun. Výbavou by přitom šlo stále o lepší model, než je Razr 40. Ne zásadně, rozdíl je prakticky jen u procesoru a v o něco větším vnějším displeji u samsungu.

Navíc doposud jsme na všechna véčka a jejich ceny nahlíželi optikou domácího trhu. Jenže ten pro Samsung z globálního hlediska zásadně důležitý není. Mnohem podstatnější je USA, kde se Samsungu v poslední době tolik nedaří a naopak Motorola je tam Applu a právě Samsungu jediný relevantním soupeřem. Navíc právě véčka jsou na tamním trhu důležitější segment trhu než třeba na tom českém. V každém případě z globálního hlediska musí Samsung na nové razry reagovat.