Vysoké číslo nemusí znamenat hvězdnou výbavu. Je to jen příjemný upgrade

Motorola letos představuje už druhou generaci modelů řady G. Ta první s označením Gx3 přišla na začátku roku, nyní je čas na řadu Gx4. Jako první se již na českém trhu začal prodávat model G14 a představena byla i dvojice G54. Ano, dvojice s jediným modelovým označením. Jiný telefon se totiž pod tímto číslem prodává v Číně a jiný v Indii. Který se dostane do Evropy, je zatím otázkou.

Třetí novinkou nové řady je G84. Tedy v rámci řady G poměrně vysoké číslo, které by mělo indikovat vyšší výbavu v plnohodnotné střední třídě. V minulé generaci osmičkové géčko v Evropě v prodeji nebylo. V předminulé (modelový rok 2022) se model G82 prodával i v Česku. Novinka s ním má papírově hodně společného, ale v detailech by měla být logicky lepší.

Celkově po představení prvních modelů řady Gx4 musíme konstatovat, že novinky se již vymanily z šetřicího módu, který notně postihl minulou řadu Gx3. U telefonů už nenajdeme vyloženě mizerné volby výbavy, jako tomu bylo třeba u G23 a G53 s jen HD+ displejem a tak dále. Propad prodejů celého trhu a narovnání součástkové základny se v tomto směru projevuje pro zákazníky pozitivně.

Motorola G84 má lepší výbavu než lépe vybavená varianta G54 (ta indická), ale rozdíly nejsou dramatické. Vlastně umí to samé, ale v trochu lepším provedení. Začněme procesorem. Novinka má Snapdragon 695, který je o fous výkonnější než Dimensity 7020 v nižším modelu. Operační paměť může být stejných 12 GB, nižší model však může mít i jen 8 GB. Novinka je inzerovaná jen s vyšší pamětí.

Stejné je i FHD+ rozlišení displeje. Jenže G54 má IPS panel, G84 dostal hodnotnější POLED panel s maximální obnovovací frekvencí 120 Hz. Má to ještě jeden důsledek, novinka má čtečku otisků v displeji, nižší model v bočním tlačítku.

Na první pohled mají oba modely papírově stejný fotoaparát a není to špatná sestava. Hlavní snímač má 50 Mpix a optickou stabilizaci, sekunduje mu osmimegapixelový širokoúhlý snímač. Ale hlavní snímač zřejmě není stejný, u vyššího modelu by měl mít senzor větší plochu a také technologie je jiná. Přední 16Mpix snímač je u obou modelů stejný.

Oba telefony mají stereofonní reproduktory s Dolby Atmos, 5 000mAh baterii, novinka pak přidává 33W nabíjecí výkon. Oba mají sluchátkový konektor, slot na dvě SIM, nižší model však hybridní, umožňuje použití i paměťových karet. Motorola G84 ho nepotřebuje, měla by se prodávat jen s pamětí o velikosti 256 GB. Nechybí ani podpora NFC, kterou indická verze G54 nemá. Ale to bude lokální specialita, v Evropě by takový telefon byl velkým exotem.

Liší se drobně design, G84 bude v prodeji ve dvou variantách i s ekokůží na zádech. A má také vyšší odolnost podle normy IP54. O ceně zatím můžeme jen spekulovat, předchozí Motorola G82 se začala prodávat za 7 990 Kč. Ale to nám dnes připadá jako vysoká částka.