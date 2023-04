Kroutil se, ale tlaku podlehl. Honor nabídne delší aktualizace

Tři roky aktualizací systému se u „lepších“ smartphonů s Androidem staly jakýmsi standardem. Slibuje je třeba Samsung u modelů Galaxy A, garantuje je Google u smartphonů Pixel. Samsung ho dokonce trumfnul, když u špičkových smartphonů řady Galaxy S a přístrojů s ohebným displejem Z Fold a Z Flip uživatelům slibuje čtyři roky aktualizací systému a k tomu pět let bezpečnostních updatů (to je opět obecně standard).

Honor tak při představení novinky Magic5 Pro na veletrhu MWC v Barceloně zájemce o tento smartphone trochu zklamal. Firma se totiž při premiéře zavázala pouze ke dvěma letům systémových aktualizací a čtyřem letům updatů bezpečnostních.

Už o den později na setkání s novináři ale mluvil šéf Honoru George Zhao o tom, že firma zákazníkům naslouchá a chtěla by u špičkového modelu garantovat tři roky aktualizací. „Musíme ale umět vše vyladit k nejlepšímu výkonu. Chceme zákazníkům dodávat to nejlepší. Upgrade musí vždy přinést lepší uživatelskou zkušenost,“ vysvětloval Zhao, proč byla firma z počátku trochu zdrženlivá. Mluvil třeba také o tom, že se Honor snaží u svého prostředí Magic OS nabídnout takovou rychlost a plynulost, jakou umí snad jen iOS od Applu.

A zdá se, že se vývojáři Honoru trochu obávali, že by po letech updatů mohl jejich špičkový telefon o tyto kvality přijít. Ovšem podle všeho již tyto obavy nepanují. České zastoupení Honoru totiž oficiálně potvrdilo, že smarpthony Honor Magic5 Pro a také Magic Vs s ohebným displejem dostanou tři roky systémových aktualizací a pět let bezpečnostních záplat, čímž Honor srovnává krok s konkurencí.

Zpráva přichází ještě předtím, než se oba smartphony začnou prodávat na českém trhu. Magic Vs zatím oficiální datum prodeje stanovené nemá, ale podle všeho se k jeho uvedení na náš trh skutečně schyluje. Magic5 Pro jde předobjednávat do 23. dubna a následně odstartuje standardní prodej. Zájemci, kteří si telefon již objednali, teď vědí, že aktuální Android 13, na kterém běží, půjde postupem času upgradovat až na Android 16.