Tajné telefony nosím v kapse dva měsíce před premiérou, říká šéf Honoru

Honor uspořádal v Barceloně pravou nefalšovanou světovou premiéru ze staré školy. Se vším všudy. Prezentace značky byla dlouhá a poměrně vyčerpávající, její šéf George Zhao byl nicméně v jejím průběhu velmi energický, a dokonce se nenechal rozhodit ani komplikací, která v průběhu premiéry nastala. Prezentace samotná se totiž Zhaovi „rozběhla“ sama kupředu, slajdy se přepínaly jeden za druhým a šéf značky vše jen ovladačem vracel zběsile zpět, aby mohl pokračovat podle plánu. Nakonec pomohl až kompletní restart prezentace.

„Museli jsme to zastavit. Vyzradilo by vám to všechno dopředu,“ usmál se nad chybou den na to Zhao při setkání s novináři. V tu chvíli zrovna reagoval na otázku, jak firma řeší úniky informací o svých telefonech ještě před premiérou a tento „únik na jen několik desítek sekund dopředu“ posloužil Zhaovi jako takový příklad. „Někdy se prostě nedá nic dělat a musíte to přijmout tak, jak to je,“ prohlásil Zhao na adresu úniků informací před oficiálním představením nových přístrojů. Ale zároveň samozřejmě dodal, že se firma nebojí sáhnout k patřičným právním krokům, hledá viníky a požaduje tresty.

Sám George Zhao by přitom při určité neopatrnosti mohl být zdrojem takových úniků. Ostatně, tak to má asi každý šéf některé z mobilních značek. Je totiž známo, že šéfové výrobců mobilních telefonů si samozřejmě nadcházející modely rádi vyzkoušejí ještě před jejich premiérou. A často bez maskování. Zhao ostatně v rámci prezentace na veletrhu ukazoval fotky, které sám telefonem pořídil i několik týdnů před premiérou.

Na dotaz iDNES.cz pak potvrdil, že nové modely zkouší už mnohem dřív. „Každý nový produkt zkouším tak jeden až dva měsíce před jeho představením. Vždy si chci vyzkoušet všechny nové funkce a chci se ujistit, že novinky, které jsme připravili, budou uživatelům skutečně k užitku,“ řekl Zhao. Na setkání s novináři si však podle svých slov žádné „tajné“ zařízení v kapse nepřinesl. Vzhledem k tomu, že aktuálně novinky představil, vlastně k tomu ani neměl důvod. „Pro jistotu ale na setkání s novináři nic tajného nenosím,“ prohlásil.

I když na setkání se šéfem Honoru byli novináři z trhů z celého světa, o kterých šéf vždy prohlašoval, že jsou pro firmu nesmírně důležité, byl z celého jeho vystoupení vidět důraz na rozvoj Honoru v Evropě. Firma se tu cítí silná v kramflecích, dobře se jí dařilo už pod křídly Huaweie a teď cítí, že může zaplnit onu pozici, kterou kdysi mateřská společnost musela nuceně vyklidit. Honor je teď samostatný a Zhao tvrdí, že se o budoucnost firmy nebojí. „Jsme stejným hráčem, jako Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi a další, řídíme se všemi místními pravidly a regulacemi,“ zdůraznil.

Šéf Honoru však ví, že získat si zákazníky nemusí být úplně snadné. Už třeba kvůli aktuální makroekonomické situaci, kdy smartphony obecně zdražují a zákazníci jsou přitom kvůli určité nejistotě méně ochotní utrácet. „Makroekonomika ovlivňuje všechny a my si tak nemůžeme stěžovat,“ řekl Zhao na adresu aktuální situace.

„V Honoru se soustředíme na to, abychom uživatelům i nadále přinášeli dobrou hodnotu a snažíme se je různými způsoby přesvědčit, že si mají pořídit právě smartphone Honor,“ prohlásil dále. Firma se podle něj soustředí na lidský přístup, který má uživatelům usnadnit používání i těch nejpokročilejších funkcí telefonu. Zároveň nás Zhao ujistil, že Honor nehodlá šetřit na inovacích a nové produkty chce i v současné situaci vždy posouvat na vyšší úroveň než předchozí modely.

Šéf značky zároveň naznačil, že by se firma do přízně zákazníků mohla časem zapsat i skrze kamenné prodejny. Ty už má na některých jiných trzích, kromě domácí Číny třeba v Malajsii a i v Evropě je to něco, o čem výhledově uvažuje. „Otevření kamenných prodejen na některých trzích zvažujeme. Na trzích, kde jsme silní, třeba v Malajsii, se v tomto ohledu posouváme kupředu rychle. V Evropě však nejdřív musíme rozšířit naše portfolio produktů,“ prohlásil Zhao s tím, že evropský tým Honoru je stále poměrně malý, rychle roste a nejdřív bylo prioritou otevřít tu vývojové a produktové centrum.

Zhao také naznačil, kde vidí u smartphonů (nejen) značky Honor budoucnost. Podle něj bude pokračovat nástup různých AI funkcí, které mají uživateli zpříjemnit používání telefonů. Zařízení s ohebnými displeji budou podle něj hrát důležitou roli, nicméně budou i nadále existovat společně se smartphony tradiční konstrukce. Prozradil, že Honor chystá i „véčko“, ale zdá se, že sám vidí větší smysl v telefonech jako je Magic Vs, tedy smartphone s ohebným displejem, který se promění v malý tablet. Tady je totiž prostor do telefonu „nacpat“ pořádnou baterii.

Mimochodem, výdrž baterie, respektive nízká spotřeba, je něco, na co se Honor soustředí v rámci snah o trvalou udržitelnost. Firma používá a chce rozšířit využívání recyklovaných, recyklovatelných a přírodních materiálů ve svých produktech, ale Zhao zdůraznil, že samotná spotřeba energie je také důležitá. „Mezi uživateli je přes 200 milionů smartphonů Honor,“ naznačil, že nižší spotřeba energie může mít v tomto měřítku příznivý dopad.