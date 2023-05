V plné síle bez kompromisů, Honor skutečně umí. Test Magic 5 Pro

Čínští výrobci to mají v Evropě na poli špičkových smartphonů tradičně dost těžké a platí to i na českém trhu. V prémiovém segmentu totiž naprosto jasně dominují Apple se Samsungem, a byť jsou jejich telefony typicky dražší než čínská konkurence, věhlas značek funguje. Jediný, kdo se v minulosti těmto hegemonům nejprémiovějších smartphonů přiblížil, byl Huawei. Jenže ten srazily americké sankce.

Není tak vlastně ani divu, že se řadě čínských značek do soubojů se Samsungem a Applem v nejvyšší třídě smartphonů nechce. Obzvlášť třeba na českém trhu, kde jsou jinak zákazníci docela citliví na cenu: u nejdražších smartphonů to totiž tolik neplatí a raději si i tady zájemci připlatí za „jistotu“ v podobě smartphonu tradiční značky s velkým renomé. Jenže to je zároveň bod, na který někteří čínští výrobci zapomínají: to renomé si musely obě značky nějak vybudovat, Samsungu to trvalo skutečně dlouho, Apple to měl na poli smartphonů trochu jednodušší, ale také to nebylo „zadarmo“.

No a renomé si firmy často budují svými špičkovými produkty, které se sice tak dobře neprodávají, ale zákazníkům ukazují schopnosti a možnosti dané značky v plné síle. A časem se třeba etablují i někde blíž té elitě. Zdá se, že v Honoru to pochopili a snaží se jít ve šlépějích Huaweie, který to dělal také tak: dlouhodobou snahou a přítomností na trhu chce zákazníky přesvědčit o kvalitě a stabilitě značky, o hodnotě jejích produktů. V rámci této strategie tak Honor nabízí v Evropě i své skutečně špičkové modely. Loni to byl Magic 4 Pro, letos však představil globální vlajkovou loď Magic 5 Pro, která je opravdu tím nej. A bez problémů si tento smartphone můžete koupit i u nás. Pravda, v Číně znovu existuje i verze Ultimate, ale ta tentokrát už moc navíc nepřináší.

Honor Magic 5 Pro je tak skutečně špičkovým smartphonem, který směle konkuruje tomu nejlepšímu na trhu. Chápeme, že to nebude automatická volba většiny, ale pro mnohé zájemce o špičkový smartphone je možná škoda, že zrovna o tomto honoru neuvažují.

Proč bych ho měl zvážit?

Rozumíme tomu, že u špičkových smartphonů jde svým způsobem také o prestiž značky, však jsme to zmínili výše. Na druhou stranu čistě technicky i z praktického hlediska je Honor Magic 5 Pro opravdu perfektní smartphone bez kompromisů, s maximální výbavou a atraktivním designem. Navíc v praxi prostě dobře funguje, v některých detailech skutečně lépe než mnohá konkurence. A teď nemluvíme třeba o fotoaparátu, který je sice v žebříčku DxO Mark výš, než většina soupeřů, ale u kterého jde v praxi o malicherné rozdíly. Jsou tu prostě příjemné funkční detaily, které potěší. Na druhou stranu nijak nezastíráme, že má Honor Magic 5 Pro i svá negativa.

Jaké jsou ty příjemné detaily?

Možná jsme trochu konzervativní a staromilští, ale líbí se nám třeba už to, že Honor nešidí balení s telefonem a zákazník v něm najde nabíječku schopnou nabíjet telefon maximálním deklarovaným výkonem, USB kabel a také silikonový kryt. Jistě, pro někoho to dnes nebude dostatečně zodpovědný přístup k ochraně životního prostředí, jenže ruku na srdce: je špičkový smartphone sám o sobě ekologická volba? A opravdu si k němu nekoupíte novou nabíječku, která má výrazně vyšší výkon než ta od vašeho staršího telefonu? Ani to pouzdro shánět nebudete? Domníváme se, že většina uživatelů obojí pořídí, tady je to v ceně, a to i z hlediska dopravy po celém světě, k zákazníkovi přijde telefon, nabíječka i pouzdro v jednom balení, namísto několika krabiček. A rázem i ta uhlíková stopa, spotřeba obalového materiálu a další aspekty vypadají jinak.

Plusy a minusy Proč koupit? Výbava bez kompromisů

Povedený fotoaparát

Skvělý displej

Vyladěný systém

Vysoký výkon Proč nekoupit? Zastaralý design UI

Velký výstupek foťáku znesnadňuje držení

Nízko umístěná čtečka otisků prstů Kdy? V prodeji Za kolik? 29 990 Kč

Ale pojďme k samotnému telefonu. Honor Magic 5 Pro má jednu obrovskou přednost, a tou je fantastický displej. Samotný displej je typu LTPO, má tedy plynule měnitelnou obnovovací frekvenci až do 120 Hz a je schopen svítit maximálním jasem až 1800 nitů. Jednoduše vypadá fantasticky, obraz je vždy jasný a skvěle čitelný, displeji skutečně nejde v podstatě nic vytknout. I jemnost zobrazení je nadprůměrná, Magic5 Pro totiž používá trochu nadstandardní rozlišení 2 848 x 1 312 pixelů.

Mimochodem, právě netypické rozlišení panelu se zahnutími nejen přes boční okraje, ale i přes ten horní a spodní, by mohlo být drobným zdrojem potíží a odladění systému. Ale není tomu tak. Upřímně, Honor Magic5 Pro je jeden z nejlépe vyladěných smartphonů, jaké jsme v poslední době drželi v ruce. A to jsme již pěli ódy na to, jak se v této oblasti hodně zlepšil Samsung. Honor však ukazuje, že to jde ještě lépe, systém je za všech okolností naprosto plynulý a jako uživatelé se tu nikdy necítíme zdržování a omezováni.

Druhou věcí je, že Honor používá své prostředí Magic UI, které přece jenom občas vyžaduje trochu zvyku a cviku v logice uspořádání některých položek. Ale to nebude pro dlouhodobého uživatele problém. Prostředí však působí malinko zastarale a nepoužívá nejnovější triky třeba z hlediska přizpůsobitelnosti (Material You). Ona plynulost a lehkost, se kterou systém funguje, je však podle nás zásadní. Displej telefonu by měl být také šetrnější k očím uživatelů, tady zásadní praktické změny nepozorujeme, ale citlivější jedinci možná právě tady najdou tu správnou alternativu.

Na telefon se 6,81palcovým panelem také Magic 5 Pro padne velmi dobře do ruky, působí vlastně kompaktnějším dojmem, než o čem rozměry 162,9 x 76,7 x 8,8 mm na papíře vypovídají. Na druhou stranu to s tím držením nemusí být úplně ideální.

Aha, takže nějaká ta negativa?

Ano, jistě, jsou tu i negativa. Jestli chcete Magic 5 Pro skutečně používat dlouhodobě a bez potíží, doporučujeme vám si telefon nejprve vyzkoušet v ruce. Důvodem je velký výstupek fotoaparátu, který zabírá velkou plochu a zároveň vystupuje poměrně dost nad běžnou rovinu zad přístroje. Tato kombinace způsobuje, že některé metody držení telefonu v ruce tu nemusejí fungovat. Kdo telefon v ruce drží tak, že vrchní část zad podpírá mírně napřímeným ukazováčkem, tady už prostě prstem dosáhne na výstupek foťáku. Úchop se dá přizpůsobit, ale nebude to tak samozřejmé a pohodlné, ani vlastně tak bezpečné z hlediska jistoty držení telefonu. Nebo si prostě na to, že prst putuje „do jiné roviny“ můžete zvyknout a občas také přeleštit čočky foťáku, které takto sem tam upatláte. My jsme se s výstupkem docela sžili, ale pro někoho to bude doslova nepřekonatelná překážka.

Jako určité negativum může občas někdo vnímat i ona zahnutí displeje přes všechny hrany. Nahoře a dole to není tak výrazné, na bocích je výraznější víc a je to skutečně spíš záležitost na efekt než kdovíjak praktická. Držení v ruce však zahnutí naopak zpříjemňuje. Tady máme i poznámku k dodávanému pouzdru: průhledné silikonové provedení je fajn, ale chtělo by to opět doladit jeden detail: nahoře má pouzdro příjemné vykrojení pro sluchátko, takže neřeže do ucha při přiložení k němu. Dole by se však podobný výkroj hodil také: to kvůli ovládacím gestům, palec se může občas o pouzdro zadrhnout a gesta nefungují tak dobře. Kdo používá tradiční ovládací virtuální tlačítka na displeji, může si toto negativum škrtnout.

Z hlediska ergonomie nám ovšem trochu vadí umístění čtečky otisků prstů: ta je zbytečně nízko u spodního okraje. Jinak ovšem funguje dobře. Dokonce skvěle pak funguje odemykání obličejem, které je díky čelní kameře a ToF senzoru k tomu pokročilejší než u většiny soupeřů a v podstatě se může měřit s iPhony. Odemykání je bleskurychlé a spolehlivé. Jenže zase je tu pro někoho nevzhledný výrazný průřez namísto drobného průstřelu.

Co se designu týče, působí Honor Magic 5 Pro elegantně, na druhou stranu vlastně trochu „anonymně“. Není tu cítit jasná identita značky, kterou by si přitom Honor chtěl jistě vybudovat. Telefon sice trochu pokračuje ve vzhledu některých starších modelů Huawei a Honor, ale je to pokračování volné a kdyby na něm byla vlastně jakákoli jiná značka, bylo by to jedno. To však neznamená, že to není hezký telefon, jen prostě trochu postrádá charakter. Hodně se nám naopak líbí testovaná zelená barevná varianta s jemným metalickým efektem a nulovým upatláváním (to když nechcete používat pouzdro – bez něj je však oblé tělo docela kluzké). Zpracování telefonu jako takové je výborné. Dobře nakonec dopadla i softwarová podpora, Honor slíbil 3 roky aktualizací systému a 5 let bezpečnostních.

Dobře, a co ten foťák?

Ano, fotoaparát je jedním z velkých lákadel Honoru Magic 5 Pro, a to nejen na papíře, ale i v praxi. Je prostě skvělý. Tečka. Tři padesátimegapixelové čipy, vždy optika s ostřením (i u širokoúhlého foťáku), stabilizace u hlavního i u zoomového objektivu s 3,5násobným přiblížením jsou samozřejmě úctyhodný základ, který by snad fungoval vždy. Ale u Honoru navíc celek vyladili opravdu na výbornou. Foťák je rychlý, uživatelské prostředí vcelku příjemné, a tak se s ním dobře pracuje.

Ukázka rozsahu zoomu ve dne (širokoúhlý, hlavní, 3,5x optický a 10x digitální)

Podobně jako třeba u Samsungu Galaxy S22 Ultra oceňujeme dobře fungující stabilizaci u zoomu, na druhou stranu nám přijde, že třeba tady možná Honor může na špičkový fotomobil korejské značky maličko ztrácet: u zoomu za hranicí toho fyzického si někdy Samsung vede lépe z hlediska detailů. Dobré jsou snímky tak do desetinásobného přiblížení, které telefon v prostředí foťáku sám nabízí, dál už je to výrazně horší. Kde naopak stabilizace není ideální, je u hlavního fotoaparátu, zejména u focení a aktivním AI režimem. Projevuje se to třeba při focení v místnosti, kde si telefon prodlouží čas expozice, aby zachytil dostatek světla, ale stabilizace nezafunguje úplně tak, jak si možná přístroj myslí a výsledkem může být rozmazaný snímek.

Fotografie v interiéru, první tři za denního světla (širokoúhlý, hlavní a 3,5x zoom),další tři ve stejné sestavě večer za umělého osvětlení, poslední dvě s bleskem (zoom blesk používat neumí)

Podobně Honor Magic 5 Pro trochu na absolutní špičku ztrácí v noční fotografii: běžné snímky jsou parádní, ale na rozdíl od některých konkurentů telefon „nevytáhne“ obraz z téměř úplné tmy. A na focení noční oblohy tu jsou také lepší kandidáti. To jsou však asi malicherné detaily, běžné noční fotky jsou výborné, občas se zejména s využitím zoomu dostavuje trochu víc šumu.

Telefon má i celou řadu kreativních režimů, které přinášejí zajímavé možnosti. Za pozornost stojí třeba režim clony. Tu tradiční mechanickou proměnlivou přístroj nemá, ale díky ToF senzoru vlastně dovede simulovat její fungování a přizpůsobit zvolenému clonovému číslu hloubku ostrosti snímku. Chce to jen trochu praxe, protože výsledný efekt není na displeji při focení vždy zrovna ideálně vidět.

Makro a noční fotografie (širokoúhlý, hlavní a 3,5x zoom)

Skvělý je i režim Supermakro pro snímky z neuvěřitelné blízkosti. Nejenže vás dostane k danému objektu blíž než u většiny konkurentů, ale zároveň je praktičtější než automatické makro, které má většina soupeřů a které umí i Honor zapnout sám, když je aktivované focení s AI. To totiž funguje tak, že si telefon často sám přepíná objektivy zrovna podle toho, jak se mu to hodí a jak mu to vychází, jenže tím se někdy mění i barevnost snímků, kompozice a množství detailů. V Supermakru prostě Honor Magic5 Pro přepne na širokoúhlý foťák, který umí ostřit snad od centimetru a u něj si pak můžete „zoomovat“ až do dvojnásobného přiblížení. Telefon tak dělá výřez z celé plochy čipu, ale vzhledem k tomu, že standardně fotí na 12 megapixelů, a čip je padesátimegapixelový, detaily jsou pořád parádní. Škoda, že se tedy nedá přizoomovat i více.

A když už jsme zmínili tu změnu barevnosti, tak při přepínání mezi jednotlivými objektivy Honor Magic5 Pro celkovou atmosféru snímků zachovává také nadprůměrně dobře. Jinými slovy, barvy a další parametry se od sebe liší jen málo. Není to možná tak skvělé, jako u iPhonů, ale je to blízko.

Opravdovou specialitou telefonu je pak režim zachycení pohybu. Na to je tu speciální tlačítko vedle tlačítek pro zoom (ikona běžící postavičky), když ho stisknete, telefon vyhledává pohyb a fotí extrémní sérii snímků. Pohyb tak doslova zmrazí a vy si můžete vybrat jeho ideální fázi.

A jaká je výdrž baterie?

Je lehce nadprůměrná, a to stačí k tomu, abychom byli spokojeni. Jeden perný den zvládne telefon bez problémů, kdo se trochu uskromní, tomu Magic 5 Pro vydrží v pohodě i dva dny na jedno nabití. Tři ovšem čekat nemůžeme, na to kombinace baterie s kapacitou 5 100 mAh a silného hardwaru (Snapdragon 8 Gen 2) prostě nestačí.

Honor se také nežene za rekordní rychlostí nabíjení, byť oproti Samsungu, Applu nebo Googlu je na tom výrazně lépe. Ale maximální nabíjecí výkon 66 W po drátě nebo 50 W bezdrátově vlastně dnes pozdvižení nevzbudí. V praxi je však nabíjeni svižné, byť ne bleskurychlé. Opět to stačí k tomu, abychom byli spokojeni.

Mám si ho pořídit?

Honor Magic 5 Pro je opravdu povedený špičkový smartphone. Jeho displej, fotoaparát, i plynulé vyladění systému jsou doslova návykové a pokud vám jde zrovna o tyto oblasti, je Magic 5 Pro skvělou volbou. Nedostatky tu jsou, ale spíš kosmetické a budou problémem jak pro koho. Koupí tohoto kousku tedy neprohloupíte. Docela zajímavá je i cena, která je stanovena na 29 990 korun a dostanete za to telefon s 512 GB vnitřní paměti (slot na karty tu není).

U Samsungu Galaxy S23 Ultra dostanete polovinu a zaplatíte 33 499 korun, byť různé akční nabídky dovedou tuto cenu dramaticky snížit klidně i pod úroveň honoru. Verze s 512 GB paměti stojí oficiálně 37 999 korun, ale opět, teď je třeba v akci, která cenu sníží na úroveň nižší paměťové varianty. A to je přesně ta situace, ve které jsou čínské značky obecně v nevýhodě: když s malým příplatkem může zákazník získat telefon značky, kterou vnímá jako tradičnější nebo prestižnější, nejspíš zvolí právě ten. Je to dobře? Těžko říct, ale neuvažovat o Honoru Magic 5 Pro je možná trochu škoda.

Ale zpět ke konkurentům. Apple iPhone 14 Pro Max se 128 GB paměti teď vyjde na 30 990 korun (a zase problém pro Honor), za 512 GB už však zaplatíte přes 40 tisíc. Google Pixel 7 Pro u nás seženete už za 24 490 korun, ale nebude mít tolik výkonu jako honor a paradoxně jeho systém není ani tak plynulý. Čínské Xiaomi 13 Pro už zlevnilo na 27 499 korun, Vivo X90 Pro stojí 26 490, ale výbavou za úplnou špičkou zaostává. OnePlus 11 stojí necelých 24 tisíc, a i když na honor nemá v oblasti foťáku ani některých dalších, prostě to ukazuje, že volba prémiového smartphonu čínské značky není tak snadná, jak by se mohlo z pozitiv tohoto modelu zdát.