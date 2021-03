Je jako z jiné doby. Rusové ukázali tlačítkový mobil

V obvyklé nabídce Caviaru potkáte všemožné špičkové smartphony, které zdobí pořádná vrstva zlata a drahých kovů. Občas je to na bonus i s nějakým speciálním motivem k důležité události, případně podobou známé osobnosti, jako třeba ruského prezidenta. Ale že by se Caviar pustil do výroby modelů připomínajících dnes už neexistující luxusní značku Vertu, to je novinka.

Vertu byla ještě relativně nedávno značka, která si zakládala právě jako Caviar na drahých materiálech a její cílová klientela byli ti nejbohatší lidé. Jenže měla problémy s tím, že smartphony jsou pro spoustu zákazníků v podstatě spotřebním zbožím, které rychle zastará. A měnit každou chvíli superluxusní telefon (za cenu i přes čtvrt milionu korun) za novější nedávalo smysl ani těm opravdu nejbohatším zákazníkům.

Připravovaný model od Caviaru bude v podstatě smartphonovou kuriozitou. Půjde o tlačítkový telefon s Androidem. Moderní operační systém Caviar zvolil hlavně z toho důvodu, aby na telefonu mohla být aplikace WhatsApp, jinak sám výrobce přiznává, že půjde o velice „konzervativní model“. Jinak řečeno, mimo WhatsAppu, volání a SMS už nic moc dalšího umět nebude.

Tomu odpovídá produktová stránka telefonu, která vedle operačního systému a podpory WhatsAppu žádné další specifikace neuvádí. Telefon by však měl mít fotoaparát.



Cena bude na poměry Caviaru poměrně nízká, začínat bude na „pouhých“ 1 000 amerických dolarech, tedy asi 21 tisících korunách. Strop se však dozvíte pouze na vyžádání, protože jak už bývá zvykem, telefon si můžete nechat na míru posázet drahými materiály a podle toho se bude odvíjet i výsledná cena.

Kdo si však koupí za nějakou vyšší sumu takový „retro“ telefon od firmy, která se na výrobu samotných zařízení nespecializuje, je otázkou.