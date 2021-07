Nadšenec rozchodil překvapivým způsobem Android na 20 let starém mobilu

Pamatujete ještě éru mobilů z roků okolo přelomu tisíciletí, když jsme psali SMSky na tlačítkových klávesnicích, displeje byly ještě černobílé a něco jako aplikace sociálních sítí nám vůbec nic neříkalo? Přesně takový byl i mobil Sony CMD-Z5, který se sice v Česku tehdy oficiálně neprodával, i tak jsme jej však v dobové recenzi chválili.

Představte si, že na telefonu nadšenec s pseudonymem befinitiv spustil Android ve stále poměrně nedávné verzi 9. Asi se divíte, jak z dnešního pohledu už „primitivní“ hardware byl něčeho takového schopný? Na to je jednoduchá odpověď: nebyl. Autor si totiž vypomohl tak, že namísto displeje zabudoval displej a hardware chytrých hodinek.



K tomu mu vystačil „no name“ model z čínského e-shopu, Gocomma W5, který se do útrob pod displejem tohoto mobilu Sony vešel tak přesně, že na pohled vlastně ani není poznat, že je to výsledek podivné mobilové transplantace. Barevný a hlavně dotykový displej na místo původního černobílého ovšem už leccos prozradí.

Autor pak ještě zaměnil software hodinek za běžný Android a nainstaloval nejnovější možnou verzi, kterou je v tomto případě devítka. A tak najednou můžete v tomto prastarém telefonu číst Wikipedii, dívat na videa na YouTubu a telefon přes displej ovládat pomocí dotykových gest. A přitom máte v kapse stále váš starý dobrý tlačítkový telefon.

Telefonu sice funguje nabíjení pomocí vyrobeného USB-C portu, ovšem autor se přiznává, že celý projekt jinak trochu uspěchal. V budoucnu by třeba chtěl, aby fungovala i klávesnice a slibuje, že se k tomu brzy dostane.

K čemu taková věc je, říkáte? Sami nad tím trochu dumáme. Je to každopádně celkem hezká ukázka lidské zručnosti a vlastně i způsob, jak třeba napálit své známé. Zároveň se však tento mobil dá používat i jako taková forma „smartphonového detoxu“ - máte k dispozici většinu běžných funkcí, ovšem ve formě, kde se vám do nich moc nebude chtít. Na malém displeji se špatně píše, obsah špatně čte. Telefon tak raději schováte, než abyste do něj zírali hodiny a hodiny.