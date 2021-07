Dostal zprávu, že jeho pes je mrtvý. Ale byla to jen autokorekce

Spoléhat se při psaní textovek či chatování plně na automatickou opravu textu se nemusí vyplatit. Jednoduché sdělení, které si po sobě odesílatel nepřekontroluje, může jemu i příjemci zprávy přivodit perné chvilky. Své o tom ví muž, kterému z psího salonu, do jehož péče svěřil svého bígla jménem Dexter, dorazilo šokující sdělení.

„Ahoj, Dexter je mrtvý,“ stálo ve strohé zprávě, jejíž snímek se objevil na diskuzním fóru Reddit. Majitel při jejím čtení nemohl zcela jistě uvěřit vlastním očím. O minutu později odeslanou zprávou se však celá záležitost vysvětlila. Ze strany zaměstnankyně psího salonu šlo o politováníhodné pochybení – před odesláním zprávy si totiž nepřekontrolovala její obsah.

Při psaní textu se pravděpodobně uklepla, ovšem opravná funkce její přepis vyhodnotila mylně. Odesílatelka chtěla majitele informovat, že je Dexter již připraven k vyzvednutí. Avšak namísto „is ready“ zpráva kvůli zásahu autokorekce odešla s informací „is dead“.

V následné zprávě, v níž původní sdělení uvedla na pravou míru, se zároveň omluvila s tím, že za špatným obsahem zprávy stojí právě automatická korekce. Pro jistotu pak zaslala ještě také fotografii Dextera. Patrně z důvodu, aby majitele ujistila, že nejde o žádný nemístný vtip a jeho psí společník je skutečně v pořádku.



Vzápětí ještě doplnila, že Dexter si čas strávený v psím salonu užil. Naštěstí pro jeho majitele se situace poměrně brzy vyjasnila. Ze snímku pouze jednostranné komunikace lze navíc usuzovat, že všechny zprávy z psího salonu si zobrazil naráz. Ne vždy se však omyl způsobený automatickou opravou textu vysvětlí tak rychle.



Automatická oprava vyústila v policejní zásah

Není to totiž zdaleka poprvé a patrně ani naposledy, co funkce opravující na smartphonu překlepy v psaném textu selhala a obě strany přivedla do nezáviděníhodné situace. Například loni v listopadu podle portálu New York Post obdobná chyba vyburcovala policisty v americkém Wisconsinu.



Na tísňovou linku totiž volal muž, že od své dcery obdržel textovku, v níž ho informovala, že je pobodána. Zalarmoval proto policii s tím, že útočníkem je pravděpodobně její přítel. Na adresu údajně pobodané ženy tak dorazili policisté se zvláštní opatrností, připraveni zasáhnout proti ozbrojenému útočníkovi. Odesílatelku textovky však v jejím bytě objevili bez známek jakéhokoli zranění.

Jak se následně ukázalo, za celým chaosem ohledně údajného pobodání stála mylná automatická oprava textu. Dcera chtěla totiž otce informovat, že se nechala otestovat na covid-19. Avšak v textovém sdělení původně zamýšlené slovo „swabbed“ bylo automaticky přepsáno na „stabbed“.

Policisté z wisconsinské Menashy v této souvislosti upozornili, že je vždy lepší text před jeho odesláním zkontrolovat, aby se odesílatel přesvědčil, že automatická korekce některé ze slov nepřepsalo na jiné, které může ve výsledku výrazně změnit obsah sdělení. Dodali nicméně, že obdobná nedorozumění jsou spíše vzácná.