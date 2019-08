Xiaomi chce telefony budoucnosti nabíjet sluncem

Nabíjení sluneční energií není u elektroniky žádnou novinkou, snad asi každý z nás pamatuje na kalkulačky, které také dovedly sbírat sluneční energii pro prodloužení jejich výdrže. I mezi staršími mobilními telefony se dali najít zástupci se solárním panelem, například Samsung E1107 Crest Solar z roku 2009. U smartphonů je to však celkem novinka, kterou chce ovšem Xiaomi zkusit protlačit mezi běžné spotřebitele.

Patent tohoto výrobce ukazuje celkem běžně vypadající telefon: bezrámečkový displej, dvojitý zadní fotoaparát, USB-C konektor a další, ovšem navíc je na nákresu část zad potažena fotovoltaickým solárním panelem. Navíc je patrné, že tato novinka nijak výrazně nenafoukne rozměry těla a takový smartphone si stále zachová štíhlý profil.

O tomto hypotetickém a nepochybně k životnímu prostředí šetrnějším smartphonu se ovšem moc dalšího neví. Je celkem jasné, že solární energie nenahradí klasické nabíječky, a to obzvlášť v době, kdy se výrobci předhánějí v co možná nejrychlejší technologii nabíjení (viz například článek Vivo škádlí konkurenci. Vybitý smartphone nabije za pouhých třináct minut). Pokud nemá Xiaomi v kapse nějaký převratný nápad, který změní koncept fotovoltaiky jako takové, bude solární panel na smartphonu spíše jen nouzovým řešením pro nabití několika procent kapacity baterie ve chvílích, kdy zrovna nemůžete najít nabíječku. Může být však i zajímavým modelem pro trhy v rozvojových zemích.

Je také nutné mít na paměti, že ne každý patent spatří světlo světa. Většina mobilních výrobců si nechává mnohdy patentovat různé technologie spíše jako pojistku pro případ, že s podobným nápadem přijde někdo jiný, či jako řešení do budoucna, kdy může být takové novince trh více nakloněn. Uvidíme, zda se Xiaomi přece jen k „solárnímu smartphonu“ odhodlá.