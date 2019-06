Vivo škádlí konkurenci. Vybitý smartphone nabije za pouhých třináct minut

Doby, kdy byste při nabíjení smartphonu zvládli s přehledem poklidit byt a ještě si v klidu vypít kafíčko, jsou patrně minulostí. Mobilní výrobci se v duchu „není čas ztrácet čas“ předhání, kdo přijde s co nejrychlejší technologií dobíjení. Tento závod, ačkoli je stále spíše hypotetický, má nového lídra.

Stala se jím čínská společnost Vivo. Představila 120W technologii Super FlashCharge, díky níž prý zvládne zcela vybitou 4 000mAh baterii smartphonu dobít do plné kapacity za pouhých třináct minut. To je o čtyři minuty rychleji než v případě konkurenčního Xiaomi. To si prvenství udrželo necelé tři měsíce, 100W rychlonabíječkou totiž dosavadního lídra v podobě čínského Oppa a jeho 50W technologie SuperVOOC Flash Charge sesadilo z trůnu teprve koncem března (více viz Náš smartphone nabijeme za sedmnáct minut, ukazuje Xiaomi).

Svým způsobem je ovšem Oppo stále ve vedení. Jako jediné totiž tuto technologii reálně využívá a před domácí konkurencí má náskok. V případě Xiaomi a nyní i Oppa jde o prezentaci výsledku technologického vývoje, superrychlé nabíječky těchto výrobců jsou prototypy.

Video demonstrující přednost vlastní superrychlé nabíječky zveřejnila společnost Vivo na čínské sociální síti Weibo. Zachycuje telefon s deseti procenty kapacity baterie, kterou na čtrnáct procent zvládne dobít za pouhých šestnáct sekund.

Server Phonearena nicméně poukazuje na to, že takto rychlé dobíjení baterie může být nebezpečné, ačkoli konektor USB-C podporuje 100W nabíjení. Výrobci se tomu snaží předejít tím, že baterie mají oddělené články, které lze nabíjet rychleji a bez extrémního zahřívání. Touto cestou se možná vydalo i Vivo, firma nicméně o své technologii neposkytla žádné oficiální informace.