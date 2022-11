Je jednodenní výdrž mýtus? Lidé nabíjejí mobily o dost častěji

Průzkum na tisícovce respondentů ze Spojených států se uskutečnil letos v září a zaměřoval se především na otázky spojené s nabíjením smartphonů. Objednala si jej značka OnePlus a výsledky zveřejnil portál Android Authority. Výzkumníky zajímalo třeba to, jak často lidé mobil nabíjejí, kde, jak dlouho a co by je ohledně nabíjení do budoucna zajímalo nejvíce.

Poměrně překvapivý je fakt, že více jak dvě třetiny respondentů (69 procent) svůj smartphone nabíjí nejméně dvakrát denně. Moderní mobily přitom jsou vesměs schopné vydržet na jedno nabití alespoň den v provozu. Váže se k tomu totiž podmínka „obvyklého užívání“, což nezahrnuje třeba intenzivní hraní her, natáčení videí nebo nepřetržitou GPS navigaci.

Respondenti přitom musí z větší části mít ráno mobil připravený na plné kapacitě, neboť 64 procent respondentů odpovědělo, že nechává mobil připojený k nabíječce přes noc. Většina respondentů nabíjí mobil doma (93 procent), ovšem hodně lidí také využívá nabíječky v autech (45 procent). Méně lidí nabíjí mobil v práci (32 procent), ještě vzácnější je nabíjení ve škole (14 procent). 15 procent lidí nabíjí mobil během každodenních aktivit, například při nakupování, v restauracích, na koncertě a podobně.

Co se nabíjení pomocí drátové či bezdrátové nabíječky týče, drtivá většina lidí stále preferuje nabíjení kabelem (88 procent). Připomínáme, že bezdrátové nabíjení je stále výsadou hlavně dražších smartphonů, u běžné střední třídy je tato vlastnost stále raritou.

Celkem 63 procent respondentů v průzkumu uvedlo, že je tíží obava z možného vybití smartphonu v situaci, kdy nemají přístup ke zdroji energie. 97 procent lidí pak přiznalo, že by mělo v budoucnu zájem o mobil, který se dovede nabít za 20 minut či méně. 64 procent dotázaných přitom přiznalo, že musí nechávat pravidelně mobil připojený k nabíječce alespoň po dobu 40 minut.

Co se nedávného a poměrně kontroverzního rozhodnutí výrobců přestat dodávat nabíječku do balení s telefonem se 75 procent dotázaných vyjádřilo, že by nabíječka měla v balení zůstat.