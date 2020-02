Japonci prodávají mobil, který vám nedovolí nafotit žádnou erotiku

Tone e20 působí jako kterýkoli běžný smartphone. Čelní straně dominuje 6,26" displej s rozlišením 720 x 1 520 pixelů a kapkovitým výřezem pro 8MPix čelní fotoaparát. Nechybí početný hlavní fotomodul, sestává se ze tří snímačů: 12MPix hlavní + 13MPix širokoúhlý + 2MPix. Na zádech se nachází i čtečka otisků prstů, telefon lze odemknout nicméně i pomocí skenu obličeje. Uživatel má k dispozici 64GB vnitřní úložiště, nechybí slot pro paměťovou kartu (až 256 GB).

Model e20, který běží na Androidu 9 a jehož operační paměť má 4 GB, je tedy smartphonem, jenž na první pohled nikterak nevybočuje z běžné produkce. Cena telefonu, jehož srdcem je procesor MediaTek Helio P22, je navíc velmi příjemných 21 780 japonských jenů, tedy v přepočtu zhruba 4 500 korun.

Přednost modelu e20 – tedy z pohledu jeho výrobce – pozná uživatel až ve chvíli, kdy se rozhodne potěšit třeba svůj protějšek provokativní fotografií. V tom mu telefon zcela jistě zabrání. Tedy přesněji patentovaná funkce Tone Camera.

Fotografická aplikace dokáže díky umělé inteligenci rozpoznat „nevhodný obsah“ při pořizování snímku. Přesněji řečeno, umí při focení rozpoznat nahé tělo. A to jak v režimu fotoaparátu, tak při natáčení videa. Celé to spočívá v tom, že Tone Camera znemožní uložení takového snímku či videa do vnitřní paměti. Po stisknutí spouště se po rozpoznání nahotiny objeví na displeji smartphonu upozornění, že „fotografování není možné“, a fotografie je bez uložení odstraněna.

Tato unikátní funkce nemá být prostředkem k umravnění mobilních uživatelů, jejím posláním je primárně ochrana japonské mládeže před možnými budoucími důsledky jejich nerozvážného mladického počínání. Z uvedeného tedy vyplývá, že Tone e20 je určen výhradně pro domácí japonský trh.

Tone Mobile jde nicméně v ochraně mladých Japonců ještě dále: o jejich nevhodném počínání mohou být totiž pomocí aplikace vyrozuměni i rodiče či zákonní zástupci. V případě, že algoritmus rozpozná snahu o pořízení erotické fotografie či videa, funkce Tone Watching odešle na spárovaný telefon oznámení spolu s rozpixelizovaným náhledem „závadného“ snímku, a to včetně času a GPS údaje. Vysvětlovat následně takovéto „nemravné“ počínání rodičům jistě omladina nechce.

Výrobce prvního smartphonu na světě, který se snaží své uživatele odradit od pořizování a následného rozesílání lascivních snímků, dodává, že náhledy v rámci varování na spárovaných telefon nejsou ukládány na žádné servery. Ujišťuje, že klade důraz na soukromí uživatele. Samotné vyhodnocení závadnosti snímku pomocí umělé inteligence tak neprobíhá na vzdálených serverech, ale přímo v telefonu.