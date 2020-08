Virtuální svět je digitální chobotnice. Nevíte, že vás zachytí, říká odborník

Odborníci z vašeho institutu informatiky, robotiky a kybernetiky vyvinuli během jarní koronavirové pandemie nový druh respiračních masek, o něž má zájem i vedení NATO či námořnictvo USA. Jak se vám to povedlo v tak krátkém čase?

Bylo to opravdu rychlé. Za tři dny byl vyvinut první prototyp. Naši pracovníci se sešli hned první den, kdy byl vyhlášen nouzový stav, a přemýšleli, čím přispět. V té chvíli byl nedostatek ochranných prostředků, nikdo netušil, jak dlouho to bude trvat. Naši lidé byli nažhaveni něco udělat, vymyslet. Byl to tým poskládaný z lidí napříč různými pracovišti institutu. Díky našemu vybavení a možnostem 3D tisku se rozhodli pro polomasky z měkkého plastu s výměnnými filtry.