Ukázali koncept parádní skládačky. Oproti konkurenci má i něco navíc

Byť se Tecno patřící do čínské skupiny Transsion Holdings zaměřuje především na rozvojové trhy, pokouší se prosadit i v Evropě. Třeba na český trh oficiálně vstoupilo loni v dubnu. Jeho aktuálně představený koncept může být jistým náznakem, že už nehodlá být značkou, která na velkých světových trzích postává ve stínu velkých výrobců.

Phantom Vision V je na první pohled koncepčně blízký třeba „skládačce“ Galaxy Z Fold 4 od Samsungu. Jde tedy o zařízení, které uživateli po rozevření zpřístupní rozměrný vnitřní displej. Nicméně už v případě displeje je patrný zásadní rozdíl oproti současným skládacím smartphonům.

Koncept čínské značky totiž nepoužívá samostatné zobrazovací plochy pro vnější a vnitřní část jako třeba Samsung, ale obě pomyslné části jsou tvořený jediným flexibilním panelem. Displej složený z celkem jedenácti funkčních vrstev totiž „přetéká“ přes pravý okraj vrchní části zařízení do jeho „útrob“.

Přesto jde o dvoudisplejový telefon: druhý, samostatný displej se totiž nachází nezvykle na zádech telefonu pod trojicí fotoaparátů a LED bleskem – tato sestava je zjevně inspirována modelovou řadou Phantom X2. Zmíněný sekundární displej s funkcí always-on zobrazuje kromě základních informací i připomínky a notifikace.

Koncept Tecna je však ještě v jednom ohledu zásadně odlišný od reálných konkurentů v podobě nejen již výše zmíněného samsungu, ale i modelů Mix Fold 2 od Xiaomi či X Fold+ od Viva. Nejde totiž o tradiční skládací smartphone, kombinuje v sobě i vysouvací konstrukci. Díky povytažení levé poloviny otevřeného zařízení se tak vnitřní zobrazovací plocha zvětší na velikost tabletu, a sice 10,1 palce.

Tělo telefonu by podle vize výrobce mělo být vyrobeno z „titanu letecké kvality“, což by mělo zajišťovat slušnou odolnost. Ze strany Tecna jde však zatím pouze o vizi vlastního skládacího smartphonu, který je jiný než cokoli, co lze na trhu pořídit. Je tedy otázkou, zdali se vůbec tento koncept promění v reálný produkt.

Tato čínská značka nicméně na vlastním skládacím smartphonu zjevně pracuje, loni v prosinci to odhalil dokument o přidělení Bluetooth SIG certifikace. Ta byla přidělena modelu s názvem Phantom V Fold, který by podle portálu Gizmochina mohl být nejlevnějším skládací smartphonem na trhu.

Tecno však není jediným mobilním výrobcem, který představil koncept skládacího smartphonu zkombinovaný s vysouvací konstrukcí. Vlastní vizi má i zmiňovaný Samsung, jehož displejová divize ukázala na letošním ročníku lasvegaského veletrhu CES reálný koncept. V jeho případě jde však zejména o demonstraci vlastností displeje, v budoucnu lze však očekávat, že se toto řešení objeví v řadě Galaxy Z. Už v roce 2021 si však Samsung nechal patentovat mobilní zařízení, které v sobě kombinuje skládací a vysouvací konstrukci.