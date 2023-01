Rozložit, vytáhnout a ze smartphonu Samsungu máte hodně velký tablet

Zatím je to jen koncept a navíc nikoliv přelomový nebo úplně originální. Jen kombinuje to, co už výrobce komerčně nabízí a to, co jiné značky ukazují už téměř tři roky. Koncept Flex Hybrid OLED totiž kombinuje skládací koncepci a rolovací či vytahovací displej. Majitel tak můžete telefon ovládat jako každý jiný (i když koncept vnější displej nemá), případně ho otevřít a nebo ještě vytáhnout.

Ve výsledku tak rozevřený přístroj nabídne úhlopříčku 10,5 palce, po vytažení dokonce 12,4 palce. V prvním případě je poměr stran 4:3, v druhém 16:9. Z velikosti úhlopříčky jen rozevřeného telefonu je zřejmé, že koncept je sám o sobě velký přístroj. Současné skládací telefony v otevřeném stavu totiž nabízí úhlopříčky do osmi palců.

Výrobce uvádí, že takto si Samsung představuje budoucnost smartphonů, ale jen těžko takový přístroj ukáže v nejbližší době i když mluví o příští generaci. Ale interpretovat to lze spíš jako o nějaké další příští generaci. Samsung určitě není sám, kdo experimentuje s vytahovacími displeji a s těmi skládacími má už zkušeností hodně, v tomto segmentu je jasnou světovou jedničkou.

První vytahovací displej jsme vyzkoušeli na nefunkčním prototypu na jaře 2020 od společnosti TCL, který se vytahoval ručně, ale už tehdy TCL plánovalo, že práci udělají motorky. Takto poháněný vytahovací displej mělo v prototypu o rok později Oppo, které jsme také mohli vyzkoušet. Koncepčně se vytahovacími displeji zabývají zřejmě všichni výrobci, například Motorola. Ostatně, různými koncepty se nedávno pochlubil i Samsung.

Ale zpět na veletrh CES, tam displejová divize Samsungu vedle dalších konceptů, které nejsou určené pro mobilní zařízení, ukázal ještě vytahovací displej pro velká mobilní zařízení. Tedy pro tablety nebo nějaké podobné zařízení. Displej se může roztahovat na jednu nebo obě strany. Podle toho se jmenuje Flex Slidable Solo nebo Flex Slidable Duet. I tentokrát je to zatím jen koncept, ale displejová divize Samsungu je tak silná, že něco podobného zřejmě dokáže komerčně produkovat relativně brzy.