Otestovali jsme chytré hodinky místo mobilu. Pro malé školáky ideální

Zná to každý rodič. Takové to hlodání někde vzadu v hlavě. Je to moje dítko v pořádku? Jasně, že je. Je ve škole, v družině, na kroužku... . Co taky jiného. Jenže ... . Ne každý dokáže tento vnitřní nepokoj zaplašit úplně a rád by si jednou za čas ověřil, že dítě je opravdu tam, kde má být. Chytré dětské hodinky nabízí řešení.

Nejprve zdůrazněme, že ani chytré hodinky vaši ratolest neohlídají. Tu moc pochopitelně nemají a dítě není pes. Pro malé studentíky, řekněme na prvním stupni základní školy, jsou však lepším řešením než mobilní telefon. Nedají se tak lehce ztratit nebo zapomenout a případný zloděj je nemůže tak jednoduše zneužít.

Dítě si přes ně dokáže telefonicky zavolat pomoc (typicky rodiče), přijímají SMS (nikoli však MMS, obrazové zprávy lze posílat v rámci aplikace) i videohovory (skrze aplikaci), připomenou důležité události dne (budíky a připomenutí nastavitelná rodičem na dálku), spočítají počet nachozených kroků (v čemž lze soutěžit s kamarády), fotí selfíčka, nabízí jednoduché hry (což lze ihned zakázat) a v neposlední řadě ukazují čas a aktuální předpověď počasí.

Testovací kusy, které jsme měli k dispozici, ještě neměly zcela odladěný firmware, takže například středa se v hodinkách zobrazovala jako „web“, časové omezení definující školní výuku bylo aktivní, i když jste zaškrtli opak, volba grafiky ciferníku byla v menu označena zcela nelogickým názvem „vytočit“ atd. Tyto nedostatky musí výrobce odstranit a doporučujeme si to před zakoupením zkontrolovat.

Na trhu je dětských hodinek celá řada. Jen některé však nabízí i GSM konektivitu. Cena kombinace GPS + GSM začíná za hranicí dvou tisíc korun. My jsme si pro podrobný test vybrali dva modely značky TCL, které přichází na trh v balíčku se speciálním tarifem od společnosti Vodafone. Ten za sto korun měsíčně nabízí 100 minut volání a 250 MB dat. Nabídku operátora samozřejmě lze kombinovat s jakýmikoli jinými hodinkami nebo třeba telefonem (více viz Vodafone nabízí nový tarif za stovku. Má sto minut i nějaká data). Hodinky TCL Movetime MT30 respektive MT40 se prodávají za 2 990 Kč. Jejich hmotnost je 50 gramů, a jak asi vypadají na ruce šestiletého dítěte, vidíte na fotografiích.

Přestože nám na test dorazila dvojice hodinek, věnovat se budeme především modelu MT40, který si podle nás zaslouží doporučení. Navíc funkčnost i uživatelské rozhraní hodinek jsou prakticky totožné.

Hodinky prošly skutečným testem. Tři týdny chodily do první třídy, byly v družině i na ragby, v divadle i na keramice. Testerem byl šestiletý chlapec.

Které vybrat?

Oba modely hodinek TCL, tedy MT30 a MT40 nabízí nejen Vodafone, najdete je i ve volném prodeji. Každý model má svá pro a proti.

Prvně jmenovaný k nabíjení používá proprietální magnetický nabíjecí kabel, který stačí přiložit na zadní stranu hodinek. Model MT40 se nabije jakýmkoliv kabelem s micro USB koncovkou. Výhody jsou nabíledni. Pokud kablík od MT30 (je bohužel dost krátký a od pohledu subtilní) ztratíte, tak hodinky už nikdy nenabijete (nemluvě o tom, že jej musíte všude tahat s sebou). U modelu MT40 zase musíte pokaždé odklopit plastovou krytku slotu, která se časem pravděpodobně „ochodí“ a přestane těsnit (oboje hodinky jsou voděodolné, IP65 a IP67).

Konstrukce MT30 je řešena tak, že SIM vkládáte pod gumový obal těla hodinek. Je sice pravděpodobné, že tento úkon nebudete opakovat příliš často, přesto se lze důvodně obávat, že tenká pružná hmota obepínající hodinky nošením ztratí své vlastnosti a časem praskne. Krytku slotu na SIM navíc tvoří miniaturní a nijak neupevněný kus plastu, který lze velmi jednoduše ztratit. Simku je do hodinek nutné vkládat a vyjímat pinzetou, která je v balení přiložena.

U verze MT40 simku vkládáte do slotu pod gumovou krytkou (je stejně chráněna jako USB). Ani v tomto případě nelze SIM jednoduše rukou bez dalšího nástroje vyjmout (což je pochopitelně dobře), ale pinzetu potřebovat nebudete. Stačí rozevřená kancelářská spojka, pilníček nebo přibalené kovové „píchátko“.

Model MT40 má jednolité a na první pohled robustně působící tělo, ke kterému teoreticky připnete i jiný než původní řemínek. U MT30 je řemínek nedělitelnou součástí hodinek.

TCL MT30 a TCL MT40X TCL MT40X

Model MT30 má dedikované tlačítko SOS, u MT40 plní stejnou funkci delší stisk jediné klávesy, kterou na boku hodinek najdete. SOS zpráva má vždy stejný tvar. Odešle se aktuální poloha zakreslená do mapy a čas. Zpráva dorazí jako klasická SMS všem, kteří jsou uvedeni v seznamu hodinek jako nouzový kontakt. Zároveň vyvolá i notifikaci v rámci aplikace.



Odeslání SOS lze spojit i s vyvoláním telefonátu (ještě delší stisk příslušné klávesy). Na hodinkách nic odeslání nouzové zprávy neindikuje, což je výhoda i nevýhoda. Dítě si totiž nemůže být jisté, zda tlačítko zmáčklo dostatečně a o pomoc skutečně zažádalo.

Jak a co si na hodinkách nastavit

Základní funkcí dětských hodinek je pochopitelně vzdálený přístup rodiče, přes který lze nastavit téměř vše. K hodinkám jsou zdarma ke stažení mírně odlišné aplikace. My si vše předvedeme na té k modelu MT40.

Zprávu hodinek může provádět kdokoliv z rodiny, kdo je k tomu autorizován. To lze provést sejmutím QR kódu, které aplikace hodinek na požádání vygeneruje. První aktem je pochopitelně vložení nanoSIM (to je ta nejmenší verze) a spárování hodinek s mobilem.

K vložení je potřeba již zmíněné přiložené „píchátko“, kterým kartu zastrčíte tak, aby „zacvakla“. Nelze ji pak jednoduše omylem nebo násilím vyndat. K tomu je opět potřeba tenký předmět, kterým ji zatlačíte a ona povyskočí.

Jako první nastavíte v aplikace kontakty. Vyberete je buď z adresáře nebo naťukáte ručně. Ke každému lze přiřadit fotografii a z menu aplikace funkci (dědeček, babička, otec, matka, ... ). Pokud fotku u kontaktu nemáte, zobrazí se avatar příslušné podoby. Jakmile kontakt přidáte v aplikaci, objeví se i na hodinkách. Na jiné než vložené kontakty uživatel hodinek volat nebo posílat zprávy v rámci chatu nemůže.

Další užitečnou funkcí je nastavení bezpečných zón. Těmi jsou typicky škola, domov, družina, byt babičky a dědečka atd. Všechny můžete ručně na mapě zadat v aplikaci s přesností na desítky metrů. Buď místo označíte kruhem s poloměrem 200 metrů, nebo jej obkreslíte polygonem (mnohoúhelníkem), který umožňuje teoreticky ještě přesnější vymezení oblasti. Každou bezpečnou oblast můžete aktivovat nebo deaktivovat zvlášť.



Pokud je hlídání jakékoli zóny aktivní, hodinky automaticky v kratších intervalech kontrolují, zda ještě v zóně jsou, nebo ne. O opuštění nebo vstupu do oblasti rodiče informuje notifikace. Tento režim pochopitelně více spotřebovává energii, ale podle našich zkušeností to stále bohatě stačilo na celodenní a v případě nutnosti a střídmého používání i na dvoudenní nošení hodinek. To ovšem jen v případě, že jsme je večer nechali automaticky uspat a probudit až ráno v sedm. Což je mimochodem další užitečná funkce, kterou u dětských hodinek využijete. Je zbytečné, aby ležely na stole v devět hodin večer, když už synáček dávno spí, a ukazovaly čas. Proto je v aplikace možnost nastavit čas automatického vypnutí a opětovného zapnutí.

Veškerá pohybová aktivita hodinek je v aplikaci uložena, takže se můžete zpětně podívat, kdy a kde všude vaše dítko bylo. Záznam pochopitelně není tak přesný, jak ukazují některé vizualizace výrobců. Rozhodně z něj nepoznáte, kterou ulicí přesně šlo, kde zatočilo za roh a kde si sedlo na lavičku. Na mapě se pouze zobrazí čarami propojené body míst, kde se aktivoval dotaz na polohu GPS.

S úsporou baterie a automatickým sledováním polohy souvisí ještě jedna volba v menu nazvaná jasně: „režim určování polohy“. Defaultně je nastaven automatický režim, ve kterém funguje vše výše zmíněné. Můžete se však přepnout i do „režimu nízké spotřeby“, kdy polohu hodinek určíte pouze na vyžádání kliknutím na příslušnou ikonku v mapě aplikace.



Pokud jsou hodinky v budově, stává se, že na mapě se zobrazí zcela nesmyslná poloha. To může být matoucí při odeslání SOS signálu, kdy je právě tato nesprávná poloha do zprávy zapsána.



Výborně funguje budík a připomenutí. Obojí nastavíte na dálku přímo v aplikaci. Budíků můžete přidat kolik chcete, stejně tak připomenutí. Budík zazvoní jednou, nebo opakovaně ve vybrané dny. U připomenutí můžete doplnit zprávu o délce až třiceti slov a nastavit časové rozmezí trvání akce. Ve školním režimu hodinky pouze vibrují, jinak se ozve i zvonění.

Užitečnou funkcí může být nastavení časového rozvrhu dne. V aplikaci tuto položku najdete pod názvem „školní výuka“. V časech a dnech, které zde určíte, nebude moci dítě hodinky plně využívat, aby nerušilo. Nefunguje tedy fotoaparát, hry, krokoměr, ale ani posílání zpráv a chat, atd. Volání je možné, příchozí hovory jsou však ztlumené, hodinky pouze vibrují, dítě se dovolá pouze hlavnímu správci hodinek (ten kontakt, který provedl první spárování hodinek). Nastavit můžete konkrétní dny, aplikace umí rozlišit dopolední a odpolední výuku.

Bohužel, náš testovací kus MT40 nebyl v tomto ohledu zcela funkční. Jakmile byl totiž rozvrh jednou nastaven, byl stále aktivní, i když jsme jej v aplikaci deaktivovali. To pak znemožňovalo plnohodnotné využívání hodinek. Další otestovaný vzorek však již fungoval bez problémů.

U MT30 vše funguje v pořádku. Tyto hodinky však neumožňují nastavení a přidání vícero rozvrhů třeba pro kroužky.

Výdrž hodinek

Model MT30 má kapacitu baterie 450 mAh, model MT40 disponuje větším akumulátorkem s kapacitou 600 mAh. Zatímco maximální výdrž v provozu je u prvně jmenovaného dva dny, u MT40 jsme bez nabíječky vydrželi celé tři dny. Pochopitelně však zcela záleží na způsobu používání hodinek.

První dny, když ještě panuje nadšení z „nové hračky“, počítejte s nabíjením i dvakrát za den. Neustálé rozsvěcení displeje, posílání zpráv v aplikaci, zkušební hovory, určování polohy a tak dále baterku vybije.

V praxi se nám pak osvědčilo nabíjení obden, ale to opět záleží na tom, jak moc bude hodinky vaše ratolest využívat nebo jak aktivně ji vy budete kontrolovat. Každopádně jeden celý den od rána do večera pokryjí bez problémů i v maximálním zápřahu.

Denně na ruce

Chytré hodinky jsou podle našeho názoru pro malého školáčka do určitého věku (určitě pro první až třetí třídu) lepším řešením než mobilní telefon. Tím, že jsou připevněné na ruce, je do jisté míry eliminována možnost ztráty. V případě krádeže má nový „majitel“ méně šancí, jak hodinky zneužít. Nic se z nich o dítěti nedozví, nikam si nezavolá, žádný účet nehackne atd. Nehledě na to, že jej můžete poměrně rychle vystopovat.

Jak se nám tedy hodinky osvědčily při denním nošení?

Nejpoužívanější funkcionalitou bylo jistě telefonování. U prvňáčka, který ještě neumí psát a nevyužije tedy integrovaný chat nebo SMS, je to logické. Třeba možnost zavolat dědovi, co bylo ve škole, či ohlásit domů, že kroužek tentokrát končí dřív, to všechno udělalo z hodinek v očích našeho testera užitečný nástroj, který chce mít každý den s sebou.

Hovory se uskutečňují přes hlasitý odposlech, který je i v rušné místnosti dobře srozumitelný. Nejen že dítě dobře slyší volajícího, ale kupodivu výborně slyšíte i vy na druhé straně. Velmi dobře fungují i videohovory. Na hodinkách i v aplikaci je lze vyvolat stiskem kamerky. Tady dává fotoaparát nad displejem hodinek asi největší smysl.

Každopádně, fotoaparát, který je primárně určen právě na videohovory a pořizování selfie, se náš malý redaktor pokoušel použít jako opravdový foťák a zaznamenat dění okolo sebe například při školním výletě. To bohužel vzhledem k čočce aparátu a poloze hodinek na ruce není tak úplně možné. Takže závěr zní – na nic jiného než na občasný videohovor (jsou při něm pochopitelně spotřebovávána mobilní data) a obrazově nepříliš kvalitní selfíčka to není.

Hry jsme na hodinkách vůbec nezapínali. Pokud totiž mají hodinky sloužit svému účelu, je hloupost je vybíjet právě tímto neužitečným způsobem. Naopak krokoměr kontroloval náš tester pravidelně každý den. Počet kroků přepočtený na kilometry je evidentně dobrý motivátorem k pohybu.

Posílání obrázků a emoji v rámci chatu (na mobilu v aplikaci, na hodinkách je vše pod záložkou „zprávy“) jsme vyzkoušeli jen kvůli funkčnosti. Zprávu je možné na hodinkách i namluvit. Posílání obrázků oběma směry (MMS hodinky neumí) je sice lákavé, ale snímky pořízené hodinkami opravdu poslouží tak maximálně k tomu, abyste jako rodiče věděli, že vašemu dítěti nenarostla druhá hlava. Na druhou stranu na 1,3palcovém displeji s rozlišením 240 × 240 obrazových bodů toho také mnoho vidět není. Výborně fungují připomenutí a budíky. Pomocí nich můžete dítku ledacos připomenout i během dne na dálku, v případě, že jste na to třeba původně sami zapomněli.

Pro koho se hodí

Chytré hodinky s GPS a GSM funkcemi lze doporučit pro menší děti, řekněme v první až třetí třídě ZŠ. Nicméně přístup bude v praxi jistě individuální. Podle nás v prvních letech školní docházky plně nahradí mobil a nebudou zbytečně odvádět dítě od výuky, kroužků nebo hraní s kamarády.