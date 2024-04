Nový čip je určený vyloženě pro takzvané zabijáky špičkových smartphonů

Nový čip nese označení Snapdragon 8s Gen 3. Ano, podstatné je ono malé s, jinak je označení stejné jako u vrcholného čipu Snapdragon 8 Gen 3. Což je aktuálně nejvýkonnější mobilní procesor na trhu. Mezi oběma čipy je samozřejmě rozdíl, slabší novinka má trochu jinou architekturu, nižší frekvenci jader, slabší je 5G modem nebo grafická jednotka.

Důvod je prostý, nový čip se má postavit konkurenci od MediaTeku, který výrazně zahušťuje portfolio ve vyšší střední třídě. A právě tam novinka patří, všeobecně se jí přezdívá čip pro zabijáky špičkových smartphonů. To jsou dnes modely vyšší střední třídy s nadupanou výbavou, ale s určitými ústupky proti top modelům. Nový čip jim pak dodá dostatečný výkon.

Qualcomm měl totiž v minulých letech problém, kdy nedokázal výrobcům mobilů nabídnout pro takové přístroje vhodný čip. Někdy je tak poslal ke konkurenci, někdy se to řešilo rok starým vlajkovým čipem a někdy pak i vrcholným procesorem, který však tímto postupem snižoval exkluzivitu top modelů za výrazně vyšší ceny.

Jak přesně to bude s výkonem, není úplně jasné. Zatím totiž na trhu prakticky žádný mobil s novým čipem není. Tedy už je představené Xiaomi Civi 4 Pro, ale výsledky benchmarků zatím nejsou. Unikly u chystaného modelu Realme GT Neo 6 s výsledkem 1,85 milionu v AnTuTu, ale číslo je nutné brát s rezervou. Plnotučný Snapdragon 8 Gen 3 má výsledky v AnTuTu nad dvěma miliony bodů.

Rozdíl tak není zásadní, takže nový čip by mohl být trefou do černého. Pro Qualcomm i pro výrobce smartphonů. Vedle výše uvedených modelů by měly nový čip dostat i Motorola Edge 50 Pro, která by měla být představena v polovině dubna. Další telefony pak budou následovat a podle všeho by jich nemělo být málo.

V porovnání s vlajkovým 8 Gen 3 má „s“ model trochu jinou architekturu: 1+4+3 oproti 1+3+2+2. Nejsilnější jádro je stejné, rozdíl je v počtu dalších výkonových jader, novinka má o jedno méně a naopak o jedno více z těch úsporných. Samotná jádra jsou stejná, ale na nižší frekvenci. U toho supervýkonného Cortex-X4 je to na 3 GHz u novinky a 3,3 GHz u Snapdragonu 8 Gen 3.

Ten pak má pět výkonových jader Cortex-A720, tři na frekvenci 3,15 GHz a dvě na frekvenci 2,96 GHz. Levnější novinka má čtyři tato jádra a všechna na frekvenci 2,8 GHz. Zde je rozdíl nejmarkantnější. Úsporná jádra Cortex-A520 má novinka tři na frekvenci 2 GHz, silnější příbuzný pak dvě na frekvenci 2,3 GHz.

Nový čip 8s Gen 3 pak má i slabší grafickou jednotku Adreno G735, silnější model má nové Adreno G750. Rozdíl je i v 5G modemu, novinka má čip X70 5G, top procesor používá čip X75 5G. Slabší možnosti jsou i v případě natáčení videa, nový procesor podporuje maximálně 4K HDR, silnější procesor až 8K HDR.

S procesorem Snapdragon 8s Gen 3 se patrně na českém trhu nejdříve setkáme v případě Motoroly Edge 50 Pro, která by se mohla začít prodávat někdy v květnu.