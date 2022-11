Příští špičkový Snapdragon nemusí být jednička. Chystá se silný konkurent

A konkurentem nebude tentokrát Samsung, kterému se s poslední generací špičkových procesorů Exynos moc nedaří. A to až tak, že se spekuluje, že příští modely špičkové řady smartphonů S23 dostanou globálně právě nové Snapdragony.

Samsung je jedním ze dvou výrobců špičkových procesorů na světě, druhým je tchaj-wanská společnost TSMC. Každý z těchto výrobců má svůj výrobní postup a v posledním roce se ukázalo, že výrazně lepší je ten od TSMC. Samsung navíc trpěl na velké množství vadných čipů při výrobě. I proto Qualcomm převedl během roku výrobu Snapdragonu 8 gen 1 od Samsungu do TSMC.

Tím, kdo může nový Snapdragon překonat, je čip od Mediateku. To byl donedávna výrobce levných procesorů pro laciné telefony. Ale s nástupem 5G sítí se Mediateku velmi povedla řada procesorů Dimensity, v které z počátku nabízel levnější typy, ale posléze přišel i se špičkovými čipy.

V minulém roce to byla řada Dimenity 8100, respektive později vylepšená verze 8100 Ultra. S těmito procesory se setkáte u vybraných modelů i na českém trhu. i když jich moc není. Pro letošek pak Mediatek připravil špičkový čip Dimensity 9000, který v syntetických testech porážel i špičkový Snapdragon.

Jenže s tímto procesorem se v Evropě téměř nelze setkat, používají ho převážně čínští výrobci do modelů na domácí trh. Na českém trhu ho seženete v některých variantách Asus Rog Phone 6. Jak to bude s chystaným nástupcem, není známo. Bude se jmenovat Dimensity 9200 a podle uniklých výsledků benchmarků to bude extrémně silný čip.

Zatím neznámý telefon osazený tímto procesorem překonal v testu Antutu hranici 1 250 000 bodů. Doposud nejvýkonnější v žebříčku je Dimenity 9000+ z letošního léta, který dosáhl na o 130 000 bodů nižší skóre. Snapdragon 8+ gen 1, což je také vylepšená verze čipu z poloviny roku, je na tom o fous hůř a většina letošních top modelů smartphonů se pohybuje okolo hranice milionu bodů.

Mediatek Dimensity 9200 má nové hlavní jádro Cortex-X3 a grafickou jednotku Immortalis G715. Především v grafice by měl mít nový čip náskok oproti konkurenci. Ovšem pokud tento procesor nebudou výrobci nabízet v globálně dostupných telefonech, tak se Qualcomm bát nemusí.