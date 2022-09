Xiaomi opravdu připravuje mobil s 200Mpix foťákem. Budí však rozpaky

Přestože Samsung představil snímač s rozlišením 200 Mpix už před rokem, první jím osazené přístroje se na trh dostávají až teď. Má to být hlavní vějička čínských top modelů na předvánočním trhu. Zatím to vypadá na dva soupeře, ale možná přibude ještě další. Samotný Samsung, který jako jediný zatím 200Mpix snímače produkuje, chystá první jimi osazený model až na příští rok. Bude to Samsung Galaxy S23 Ultra.

Jako první uvedla přístroj s 200Mpix snímačem Motorola. Model Edge 30 Ultra si už můžete koupit za 21 990 korun. Druhým bude Xiaomi, jehož premiéra je plánovaná na první polovinu října. Ostatně, o Xiaomi s 200Mpix fotoaparátem se spekuluje delší dobu.

Solidní hardware v plastovém těle

Podle posledních informací, včetně těch z německého serveru Winfuture, bude tím výjimečným modelem vyšší verze 12T Pro, která dostane i levnějšího sourozence 12T. Podle úniku informací bude základ obou telefonů stejný, což platí o displeji s rozlišením FHD+ a úhlopříčkou 6,67 palce. Bude to AMOLED panel s maximální obnovovací frekvencí 120 Hz. Podle Winfuture Xaiomi šetří a oba modely budou mít plastový rám místo kovového.

Liší se procesory. Vyšší model dostane Snapdragon 8+ Gen 1, levnější 12T bude pohánět MediaTek Dimensity 8100, což je také špičkový čip, ale na uvedený snapdragon samozřejmě nemá. Oba modely mají mít 12 GB operační paměti. V případě uživatelského místa bude u nižšího modelu na výběr mezi 128 a 256 GB a u 12T Pro bude k dispozici jen 256 GB.

Poněkud zklamání

Hlavním lákadlem bude fotoaparát, tedy u modelu Pro. Základní Xiaomi 12T dostane 108Mpix hlavní snímač, k tomu širokoúhlý s rozlišením 8 Mpix a třetím bude dvoumegapixelový snímač hloubky ostrosti. Což není nikterak zázračná sestava u telefonu s předpokládanou cenou nad 15 000 korun.

Jenže o moc lepší to není podle dostupných informací ani u modelu 12T Pro. Ten samozřejmě dostane 200Mpix snímač, zřejmě to bude čip Isocell HP1 jako u Motoroly Edge 30 Ultra. Světelnost objektivu u Xiaomi má být velmi dobrých f/1,69. Dál to ovšem je hodně podprůměrné na telefon za víc než 20 000 korun. Další snímače jsou totiž stejné jako u levnějšího modelu. Připomeňme, že zmíněná motorola má teleobjektiv.

Samozřejmě platí, že do oficiálního představení to jsou jen spekulace, ale jejich zdroje jsou obvykle dobře informované. Bude hodně záležet, jestli se potvrdí ceny. Pokud ano, tak v případě 200Mpix fotoaparátu bude zřejmě lepší volbou Motorola Edge 30 Ultra.