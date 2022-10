ROG Phone 6D Ultimate je herní monstrum s nečekaným srdcem a motorkem

Herní smartphony tvoří určitou specifickou část trhu a králem mezi nimi je tchajwanský Asus. Jeho řada ROG Phone vzniká od roku 2018 a Asus se u ní drží jednoduchého receptu: nabízí špičkový hardware s maximálním výkonem, propracované chlazení, které udržuje výkon na maximu i při dlouhodobém hraní, a také displej bez zahnutí nebo průřezů, který dá hře maximum prostoru.

Letos v červenci představil Asus model ROG Phone už s pořadovým číslem 6, a to jak v běžné verzi, tak v provedení Pro. Tím ovšem firma neskončila. V podstatě jen o dva měsíce později nám servíruje další novinku, kterou je model nazvaný ROG Phone 6D. I ten bude k dispozici ve dvou provedeních: běžném 6D a maximálně nadupaném 6D Ultimate.

Asusu jde u novinky především o výkon a jeho stabilitu. Za tímto účelem sáhla firma hned po dvou dost nečekaných řešeních. Uvnitř telefonu totiž namísto obvyklého špičkového snapdragonu, tedy aktuálně procesoru 8+ Gen 1, tepe jiné srdce. Je jím procesor MediaTek Dimensity 9000+ (D v názvu telefonu tedy odkazuje na označení procesoru) a Asus slibuje, že je to v podstatě asi nejvýkonnější smartphone na trhu. I když není rozdíl nijak dramatický, v benchmarcích má novinka překonávat právě své o dva měsíce starší sourozence ROG Phone 6 se zmíněným snapdragonem.

V AnTuTu má novinka dosahovat skóre jen těsně pod hranicí 1 150 000 bodů, dosavadní model se pohybuje jen asi o dvacet tisíc bodů níž. Ale náskok na konkurenci je výrazný, Xiaomi 12 Pro má podle Asusu skóre jen něco přes milion bodů. Rekordmanem má být ROG Phone 6D Ultimate třeba i v benchmarku GeekBench, tady už dovede i na svého stájového soupeře „nahnat“ až 10 % bodů. Na druhou stranu Asus přiznává, že skóre žene vzhůru hrubá síla procesoru, která je asi o 10 % vyšší než u Snapdragonu 8 Gen1+, telefon je také rychlejší v práci s pamětí a uživatelským prostředím, na druhou stranu grafika je pro změnu asi o necelých 10 % slabší než u snapdragoního provedení.

Asus rovněž tvrdí, že telefon má dosahovat stabilně vyšší snímkovací frekvence než soupeři a zároveň má být i při dlouhodobém hraní chladnější. K tomu pomáhá propracované chlazení se speciální vnitřní vrstvenou konstrukcí pro odvod tepla. Hráčům, kteří chtějí na telefonu hrát dlouhodobě (třeba přes hodinu v kuse), ale Asus doporučuje použití aktivního větráčku, který k telefonu dodává. Ten v kombinaci se specialitou v podobě elektromotorem ovládaného výklopného průduchu pomůže telefon výrazně zchladit.

Aktivní větrák, který Asus nabízel i k předchozím modelům, je tu tak přepracován a vytváří nové proudění vzduchu, které míří právě do otevřeného průduchu, kterému Asus říká Aeroactive Portal. Krokový motor průduchu má vydržet 40 tisíc otevření, pant je ze speciální slitiny s obsahem zirkonu a telefon disponuje funkcí automatické detekce pádu, při které otevřený portál bleskurychle zavře. Je tu i speciální režim pro čištění.

Úroveň aktivního chlazení si může uživatel nastavit a rozdíl v teplotách může být významný. Asus například udává, že po hodně hraní Genshin Impact bude mít telefon na zádech bez větráku teplotu 47,3 °C, s aktivním větrákem na nejvyšší výkon to bude jen 33,6 °C. Jsou to o několik stupňů nižší hodnoty než u běžného modelu ROG Phone 6. To vše má v kombinaci s funkcí pro odhad vývoje teploty vyladit plynulost her, zároveň má být u některých her hraní efektivnější z hlediska spotřeby.

Další výbava už víceméně vychází z běžného modelu. Telefon tak dostal displej s úhlopříčkou 6,78 palce bez průřezu nebo zahnutí, jen se zaoblením v rozích, obnovovací frekvence je až 165 Hz a dotyky telefon snímá s frekvencí 720 Hz. Malý displej najdeme i na zádech, i to známe z předchozích provedení. Nechybí stereo reproduktory nebo 3,5mm jack, telefon má na dotyk a tlak citlivý rám, který tak dovede částečně fungovat jako gamepad. Ten se samozřejmě dá k přístroji připojit také, ať už nějaký ovladač třetí strany, nebo třeba ROG Kunai 3 Gamepad, který lze pomocí pouzdra přidělat po stranách telefonu, nebo ho používat zvlášť jako celek.

Baterie si ponechává kapacitu 6 000 mAh, nabíjení funguje výkonem 65 W. Vedle onoho nadupaného provedení ROG Phone 6D Ultimate bude v prodeji i verze ROG Phone 6D, která nemá onen výklopný chladící portál a postrádá druhý displej na zádech.