Zákazníci chtějí prémiové smartphony za polovinu. Trh s nimi výrazně roste

Jasnou jedničkou mezi repasovanými přístroji byl dlouhá léta Apple. Jeho iPhony jsou prakticky vždy drahé zboží a mnoho zákazníků si je nemůže dovolit. A platí to celosvětově včetně bohatých trhů v západní Evropě nebo v USA.

Řešením je nákup starších modelů, které jsou ve slevě, proto se na trhu stále objevují zbytky zásob několik let starých modelů, třeba ještě iPhony 8. Jenže ani ve výprodeji nejsou tyto iPhony tak levné, jak by si někteří zákazníci představovali. Samozřejmě existují bazary s použitým zbožím, ale stále častěji lze narazit na repasované přístroje. Ty za přijatelnou cenu nabízejí zboží, které vypadá jako nové a často je na něj plná záruka.

Výzkumná společnost Counterpoint Research uvádí, že loni trh s použitými a renovovanými přístroji rostl celosvětově o 15 procent, což je mnohem více než 4,5 procenta, o která meziročně rostl trh s novými přístroji. Zájem o tyto přístroje je celosvětový, v Číně či Evropě rostl o 10 procent, v USA o 15 procent, a třeba v Indii nebo v Latinské Americe dokonce až o 25 až 30 procent.

Růst trhu s repasovanými telefony

Dříve tento sekundární trh nabízel převážně iPhony a některé luxusní modely Samsungu. Aktuálně se výrazně zvýšil zájem o repasované modely Samsungu i dalších značek. Většinou stále jde o prémiové modely, ale na některých trzích roste zájem i o repasované přístroje střední třídy a některé levnější modely.

Samozřejmě trh s použitými smartphony může růst jen v tom případě, že je dostatek přístrojů pro jejich repasování. Proto se stále častěji objevují nabídky iniciované přímo výrobci, kteří nabízejí bonusy za výkup starého přístroje při koupi nového.

V Česku je v tomto směru velmi aktivní především Samsung. Ten samozřejmě primárně chce podpořit prodej nových telefonů, ale protože je zájem i o ty použité, tak je to docela zajímavý byznys. V zahraničí je aktivní v tomto směru i Apple. Použité přístroje shromažďují i operátoři nebo někteří prodejci, a to i v Česku.

Samotní výrobci se repasováním většinou nezabývají, provádějí ho specializované firmy. Těch jsou celosvětově tisíce. Některé působí globálně, jiné jsou vyloženě lokální. Také se výrazně liší úroveň repasování. Velké společnosti používají originální náhradní díly, které jim poskytují výrobci, jindy se k repasování používají součástky třetích stran. Pro významné modely je nabízí hodně firem, původ je většinou čínský.

To samozřejmě ovlivňuje kvalitu takového repasovaného přístroje. Některé se vyrovnají novým telefonům, mají nové kryty, baterii i další součástky. Jindy je to jen proklepnutý použitý přístroj, kde se mění jen to nejnutnější. Ceny se tím pádem mohou výrazně lišit. Counterpoint Research uvádí, že takové přístroje lze pořídit až o 60 procent levněji, než za kolik se původně prodávaly.

Především na vyspělých trzích v Evropě, v USA nebo v Japonsku se zvyšují tlaky na udržitelnost a prodloužení životnosti spotřební elektroniky. Výrobci se trendu přizpůsobují, což ještě zvýší atraktivitu použitého zboží. V Evropě to bude řešit přímo legislativa a třeba Německo chce být v tomto směru ještě přísnější.