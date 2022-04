Spotřebiče musí být opravitelné a odolnější, shodli se europoslanci

Motivací pro přijetí právního předpisu je lepší ochrana spotřebitelů i životního prostředí, včetně snížení množství produkovaného odpadu. Podle průzkumu Eurobarometru by 77 procent občanů EU dalo přednost opravě výrobku před pořízením nového. Elektronický odpad je nejrychleji rostoucím typem odpadu na světě, v roce 2019 ho bylo vyřazeno více než 53 milionů tun.

Poslanci požadují, aby výrobky byly navrženy tak, aby déle vydržely, mohly být bezpečně opraveny a aby jejich části byly snadno vyjímatelné. Součástí práva na opravu by podle poslanců měla být nejen dostupnost náhradních dílů, ale i návodů na opravu a údržbu. Snazší opravy by se měly týkat i elektroniky, včetně mobilních telefonů.

„Důležité je, aby měl zákazník nárok na opravu výrobku, který se porouchá, a to i po skončení oficiální záruky. To znamená, že byste měli mít možnost získat náhradní díly ke své staré pračce, i když se už nebude tento typ na trhu prodávat. Z výzkumů jasně vyplývá, že zákazníci preferují možnost opravy před nákupem nového výrobku a my jim tuto možnost musíme dát,“ uvedla ve čtvrtek místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová.

Evropský parlament v Česku @Europarl_CZ Věděli jste, že 77 % spotřebitelů v EU by v případě poruchy své zboží raději opravilo, než aby si koupilo nové? Oprava ale v mnoha případech není možná nebo jsou náklady na ni příliš vysoké. Změnit by to mělo takzvané právo na opravu. ℹ ➡ https://t.co/di3BSWWZEt https://t.co/up3Q9wi2gI oblíbit odpovědět

Návrh se věnuje také označování výrobků, poslanci konkrétně zmiňují prostředky inteligentního označování, jako jsou kódy QR a digitální pasy výrobků.

„Chceme, aby spotřebitel při nákupu věděl, jakou odhadovanou životnost má zakoupený výrobek. Výrobci nás nemohou nutit kupovat si každý druhý rok nové produkty,“ říká europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja. Ten mimo jiné zdůrazňuje i otázku nákladů pro spotřebitele, oprava výrobku podle něj nesmí být dražší než koupě nového.

Podle poslanců by budoucí právní úprava práva na opravu měla obsahovat mimo jiné také pobídky, jako je prodloužená záruka nebo poskytnutí náhradního zařízení po dobu opravy, aby spotřebitelé upřednostnili opravu před výměnou.