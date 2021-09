Německo chce výrobcům mobilů zasadit tvrdý úder. Chce sedm let podpory

Dlouhá životnost baterie (1 000 dobíjecích cyklů u nevyměnitelné baterie), tříleté bezplatné systémové aktualizace, bezpečnostní aktualizace a náhradní díly (např. baterie, fotoaparáty, mikrofony, konektory, skládací mechanismy) dostupné po dobu pěti let (u tabletů v případě náhradních dílů po dobu šesti let) a v neposlední řadě energetický štítek. Taková jsou pravidla pro mobilní zařízení, která chce Evropská unie zavést již od roku 2023.

Unie si od plánovaného kroku slibuje prodloužení životnosti smartphonů a tabletů, která se v současnosti pohybuje mezi 2,5 až 3,5 roku. Zařízení tak budou ekologičtější než doposud. Nicméně německá vláda chce být vůči mobilním výrobcům ještě přísnější. Namísto pětileté lhůty vztahující se na dostupnost bezpečnostních aktualizací a náhradních dílů chce totiž prosadit sedm let.

Náhradní díly by navíc podle Němců měly být k dispozici za rozumnou cenu. To je rovněž zásadní rozdíl oproti unijnímu návrhu, který jejich cenu vůbec neřeší. Zmiňuje se v něm pouze, že ceny dílů musí být výrobcem zveřejněny a nesmí být následně zvyšovány.

Německá vláda se zabývá například i otázkou časové dostupnosti náhradních dílů, respektive lhůty jejich dodání. Právě celková délka opravy podle ní může některé uživatele odradit, namísto opravy tak dají raději přednost pořízení nového přístroje. Unie navrhuje maximální dodací lhůtu v délce pěti dnů, ovšem mluvčí německého ministerstva hospodářství podotkla, že tento bod bude muset vláda ještě projednat. Možná se domnívá, že EU je v tomto ohledu stále dost benevolentní.

Přitom již unijní návrh ekologických předpisů se rozchází s představou asociace DigitalEurope sdružující největší mobilní výrobce jako Apple, Samsung či Huawei, která podle německého portálu Heise navrhuje, že by se výrobci zavázali k dodávání softwarových aktualizací po dobu dvou let, bezpečnostní by zajišťovaly tři roky. V případě dostupnosti náhradních dílů asociace podotýká, že tato povinnost by se měla vztahovat jen na displeje a baterie. Ostatní části, jako jsou fotoaparáty, mikrofony, reproduktory či konektory, podle ní totiž selžou jen zřídkakdy.

Představy mobilních výrobců se ve srovnání s unijním návrhem rozchází i v případě životnosti baterií. Požadavky EU považuje asociace za příliš ambiciózní, podmínky splňující 80 procent kapacity po 1 000 nabíjecích cyklech by podle ní mohlo splnit jen několik výrobců. V přechodové fázi tak navrhuje snížit hranici na 800 cyklů. V případě zavedení energetického štítku zaujímá striktně odmítavý postoj s odůvodněním, že už v současnosti se výrobci snaží dosáhnout co nejvyšší energetické účinnosti.