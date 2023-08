Rusové mají vlastní smartphony, další připravují. Je to mobilní potěmkiáda

V minulých dnech se na sociální síti Telegram objevily fotografie telefonu s označením R-Fon. Nepříliš nápaditý název nese přístroj, který by měl být vyvinutý v Rusku a který bude používat i ruský operační systém. V současné chvíli už takový telefon existuje, ale není to onen R-Fon. Dokonce jich je hned několik a je to vlastně již druhá generace přístrojů.

V té první šlo o přístroj AYYA T1, který se stal naprostým propadákem. Zajímavostí je, že tento přístroj se do prodeje dostal ještě před ruskou invazí na Ukrajinu, ale zájem o něj byl minimální. Telefon byl nabízený na volném trhu s Androidem, pro úřady používal ruský operační systém Aurora. Za první rok a půl se prodala necelá tisícovka telefonů. Ostatně, není se čemu divit, byl to průměrný low-end vyráběný v Číně.

AYYA T1 vznikl ještě před invazí, takže ruský zákazník si u čínského dodavatele mohl objednat cokoliv. Dnes je situace jiná, přesto lze očekávat, že původ následovníků bude stejný, tedy čínský. I kdyby se montoval v Rusku, tak součástky budou čínské provenience.

Ruská administrativa však vlastní přístroje potřebuje, protože ve státní správě si pro pracovní použití „západní“ telefony zakázali. Tedy v podstatě všechny s operačními systémy Android a iOS. Důvody jsou jistě politické a zřejmě i bezpečnostní. Nástupci AYYA T1 také používají operační systém Aurora, tedy nativní ruský systém. Problémem je, že na systém neexistují žádné aplikace, ostatně, nejsou k dispozici ani veřejné vývojářské nástroje. Speciálně pro ruské úřady dodává smartphone a tablet s OS Aurora tamní společnost Aquarius.

V telefonech tak běží jen určité nástroje státní správy a uživatelé, které je musí používat, tak mají dva telefony. Tento a soukromý. Pro soukromé použití totiž používání západních technologií zakázané není. Navíc přes sankce jsou v Rusku běžně dostupné v podstatě všechny aktuální smartphony. I iPhony, přestože se Apple z Ruska oficiálně stáhl. Dodávky zajišťují překupníci z třetích zemí. V nabídce najdeme i úplné novinky jako jsou Samsungy Z Flip 5 a Z Fold 5. S ohledem na slabý rubl jsou ceny adekvátní těm v Česku nebo i nižší.

Druhým ruským operačním systémem pro smartphony bude Rosa. Ta je postavená na Linuxu a připravuje ji společnost LLC NTC IT ROSA, která stejnojmennou distribuci Linuxu pro počítače vyvíjí od roku 2011. Prvním telefonem s tímto systém bude onen R-Fon. Na trh by se měl dostat v příštím roce, ale první fotky jsou už k dispozici nyní. A k tomu i základní specifikace přístroje.

V těch chybí zmínka o procesoru. Zde bychom očekávali čip od čínského producenta Unisoc, který dokáže některé slabší procesory vyrábět vlastní technologií zřejmě bez západních licencí. Informace nejsou ani o rozlišení 6,7palcového displeje. Operační paměť má mít kapacitu 8 GB, uživatelská 128 GB. Telefon dostane 50Mpix fotoaparát a chybět nebude běžná výbava v podobě wifi konektivity, bluetooth nebo čtečky otisků prstů. Celkově to bude opět obyčejný smartphone nejnižší třídy s plochým designem inspirovaným iPhony.

Výhodou OS Rosa by měla být větší nabídka aplikací, vývojářské nástroje mají být volně dostupné. Přesto lze očekávat, že drtivá většina ruských uživatelů dá přednost přístrojům s Androidem nebo iOS. Snad jedině, když by jejich použití bylo úřady omezené, tak mají ruské telefony větší šanci se prosadit. Ovšem vyměnit iPhone za R-Fon, to by asi byl velký šok.