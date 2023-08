Je dospělejší a bytelnější. Test Samsungu Galaxy Z Fold 5

Na první pohled nemají možná majitelé loňského Samsungu Galaxy Z Fold 4 s novinkou Fold 5 mnoho důvodů k upgradu. Jak jsme si ovšem ověřili i při diskusi s dlouhodobým uživatelem loňského foldu, má letošní model rozhodně co nabídnout.

Už samotná přepracovaná konstrukce s novým provedením kloubu, což je letošní společný upgrade pro oba samsungy s ohebným displejem, totiž dovede zaujmout. Novinka pak představuje posun vpřed i v oblastech, kde se zdánlivě žádný upgrade neodehrál, tedy třeba u fotoaparátu, který používá úplně stejný hardware jako loni.

Co je tedy největší zlepšení?

Musíme uznat, že je to skutečně konstrukce telefonu. Samsung letos zcela změnil konstrukci kloubu a celý způsob, jak se vlastně u Galaxy Z Fold 5 displej ohýbá. Výsledkem je v zavřeném stavu celkově tenčí tělo a také zmizela mezera mezi oběma částmi displeje, kterou měly doposud všechny předchozí samsungy s ohebným displejem.

Upřímně, u předchůdců nám mezera nijak zásadně nevadila, nezaznamenali jsme ani příklady poškození displeje kvůli ní, jak se asi mohou někteří uživatelé obávat. Ale nová konstrukce bez mezery je prostě už na první dojem daleko lepší. Telefon sám o sobě vypadá elegantněji a jeho konstrukce teď tak nějak „dává smysl“. Především však celek působí o poznání bytelněji a přitom se díky zmenšení tloušťky telefon v zavřeném stavu lépe drží v ruce, úchop je celkově jistější.

Tloušťka v zavřeném stavu se zmenšila na 13,4 mm, to už se začíná blížit některým normálním telefonům a ztenčení z maxima 15,8 mm u předchůdce je skutečně znát. Na výšku je pak novinka se 154,9 mm o dvě desetiny milimetru nižší než předchůdce, což potvrzuje náš pocit, že se mírně (ovšem skutečně minimálně) ztenčily rámečky kolem displeje.

Nová konstrukce kloubu a zavírání bez mezery mají také ještě jeden překvapivě pozitivní efekt, kterého jsme si všimli právě v přímém porovnání s předchůdcem. V kontrastu s novou generací totiž působí, jako by byl stále vlastně trošičku prohnutý. Novinka je však „rovná jako pravítko“. Bavíme se o efektu v otevřeném stavu telefonu, skutečně jde jen o vizuální efekt, který evokuje samotná konstrukce telefonu, displej samozřejmě prohnutý není. Tento dojem je možná umocněn i tím, že v otevřeném stavu je Z Fold 5 tenčí (6,1 mm oproti 6,3 mm). Na šířku novinka měří v zavřeném stavu 67,1 mm (stejně jako předchůdce), v otevřeném 129,9 mm, což opět potvrzuje ztenčení rámečků (je to opět o dvě desetiny milimetru méně).

A co rýha v displeji, je znát?

Ano, je. S novou konstrukcí kloubu Samsung slíbil i určité zlepšení u rýhy, která má být nenápadnější. Naše první dojmy ovšem v tomto ohledu moc pozitivní nebyly, první kousky, které jsme si mohli ještě před premiérou osahat, podle nás měly rýhu zhruba stejně výraznou jako loňský Z Fold 4. Jaké ovšem bylo překvapení, když jsme vybalili z krabice náš vlastní testovací kousek a porovnali ho s předchůdcem. Najednou totiž rýha působí skutečně přeci jen o něco lepším dojmem.

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělé displeje

výborné zpracování

špičkový výkon

skvělý multi-tasking

dobrý foťák Proč nekoupit? vysoká cena

jen obvyklá výdrž baterie

stále výrazná rýha v displeji Kdy? od 11. srpna (teď v předprodeji) Za kolik? od 44 990 Kč

Je tu a je stále vidět, ale je opravdu o trochu méně rušivá a i malinko méně výrazná při přejetí prstem. Těžko říct, jak je možné, že se náš dojem tak změnil, možná byly první vzorky prototypy, nebo už třeba něco zažily, možná jsme jen při prvních dojmech očekávali větší rozdíl a byli jsme trochu zklamáni, zatímco při osahání telefonu v klidu a bez dalších očekávání přeci jen určitý rozdíl vynikne.

Aby bylo jasno, na některou konkurenci pořád Samsung trochu ztrácí, jsou smartphony s ohebným displejem, které mají rýhu méně nápadnou. Ale jsou tu také takové, u kterých je rýha výraznější, takže důvodem ke kritice zlom v tomto případě příliš není.

Ke konstrukci ještě dodejme, že Samsung slibuje, že by měla být odolnější, nový kloub totiž prý třeba lépe chrání displej při pádu zařízení. Telefon má vydržet nejméně 200 000 otevření a zavření a je odolný proti vodě podle IPX8. V zavřeném stavu kryje tělo telefonu zpředu i zezadu sklo Gorilla Glass Victus 2 (loňský model mě Victus+), i tady by tedy měla být odolnost o trochu lepší.

A displeje jsou jaké?

Na první pohled zůstalo u displejů vše při starém, ten vnější má 6,2 palce a 904 × 2 316 pixelů, vnitřní 7,6 palce a 1 812 × 2 176 pixelů. V praxi ovšem zjišťujeme, že jsou displeje nového modelu rozhodně lepší. Zlepšila se totiž jejich čitelnost na slunci, v případě vnitřního displeje je to pokrok skutečně výrazný. Maximem jasu na slunci tu je 1 750 nitů, což je opravdu hodně dobrá hodnota (předchůdce měl maximum 1 200 nitů). Také se nám zdá, že čelní kamerka, která je schovaná pod flexibilním displejem, je o něco lépe maskovaná a tedy méně rušivá.

Pozorujete ještě nějaká vylepšení?

Inu, třeba posun v hardwaru, kdy nový Galaxy Z Fold 5 používá procesor Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, při běžném používání asi znát není, ale vliv to má v dalších oblastech. Příjemné ovšem je, že Samsung zapracoval na některých praktických funkcích systému telefonu, takže jsou tu třeba o něco bohatší možnosti multi-taskingu.

Příjemnou záležitostí je už loni uvedená spodní lišta s posledními spuštěnými aplikacemi a často používanými aplikacemi. Vylepšením pak prošel boční panel, který lze „vytáhnout“ gestem z okraje obrazovky. Ten totiž nově umožňuje nastavit si na jednu položku spuštění rovnou dvou aplikací najednou, ty se pustí každá na své polovině velké obrazovky. Co by ovšem Samsung mohl při všech těch možnostech a volbách trochu vylepšit, je celková přehlednost menu nastavení. Nemáme úplně konkrétní rady, ale některá nastavení se už v telefonu nehledají zrovna jednoduše.

U foťáku ke zlepšení nedošlo?

Došlo, i když podle parametrů tedy není vůbec vidět. Samsung Galaxy Z Fold 5 totiž používá navlas stejný hardware celého fotoaparátu jako předchůdce. Je tu tedy hlavní padesátimegapixelový snímač, trojnásobný zoom s deseti megapixely (oba s optickou stabilizací) a širokoúhlý dvanáctimegapixelový foťák. Na svém zůstávají hodnoty světelnosti, velikosti čipů i jejich typy, foťák se tedy v tomto ohledu neposunul.

Venkovní a interiérové fotografie ve dne za dobrého světla, včetně ukázky zoomu

Jenže přesto je tu vidět posun vpřed z hlediska kvality snímků. Důvodem tedy je nový procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, který má oproti předchůdci třeba lepší procesor pro zpracování obrazového signálu. Snímky tak letos získaly na detailech, někdy až překvapivě hodně. Zároveň nám připadá, že se tentokrát nesnaží telefon snímky tolik „vyžehlit“ od šumu a ty tak působí přirozenějším dojmem a rovněž to prospívá onomu množství detailů.

Noční fotografie a ukázka schopností zoomu (širokoúhlý, hlavní, 3x zoom a digitální zoom 10x, 20x a 30x)

V nočním režimu ovšem někdy mohou být snímky až nepřirozeně světlé, i když je to něco, k čemu Z Fold 5 sáhne jen někdy. Celkově pak mají snímky teplejší barevný nádech, to je u Samsungu tradiční podání.

Fotografie v interiéru v různých podmínkách: ve tmě na noční režim, ve tmě s bleskem, s umělým osvětlením a dále v přirozeném denním světle s ukázkou zoomu

I letos pak pro sestavu fotoaparátů a fotografické schopnosti Z Fold 5 platí, že telefon sice nepatří na úplnou špičku fotomobilů, ale fotí opravdu dobře. A co je důležité, fotí se s ním dobře. Ohebná konstrukce znamená, že má uživatel při focení spoustu možností: zavřený telefon se skvěle drží a lze s ním pořídit snímky, na jaké možná s jiným přístrojem nebudete mít odvahu.

Snímky za intenzivního protisvětla s ukázkou zoomu

Otevřený zase ukáže scénu při focení do nejmenšího detailu. A kdesi mezi pak telefon slouží sám sobě jako stativ, což je skvělé při focení nočních snímků a také třeba selfie – ta jde samozřejmě díky vnějšímu displeji skvěle fotit nejen desetimegapixelovou kamerkou v průřezu čelního displeje, ale i hlavním fotoaparátem.

Kamera skrytá pod hlavním displejem je stále čtyřmegapixelová a je vhodná opravdu jen třeba na videohovory.

Jaká je výdrž baterie?

Podle našich prvních zkušeností tu k žádnému zásadnímu posunu nedošlo. Telefon asi dovede být díky novějšímu procesoru trochu úspornější, nicméně navýšení jasu displeje nebo třeba intenzivnější zpracování obrazu při focení tyto úspory snadno „požere“. Hardware přitom opět zůstal shodný, baterie má kapacitu 4 400 mAh, nabíjení funguje výkonem 25 W po drátě a 15 W bezdrátově, bezdrátově umí Z Fold 5 dobíjet i jiná zařízení, a to výkonem 4,5 W. Jeden perný den zvládne Z Fold 5 s přehledem, při troše snahy může telefon vydržet i dva dny na jedno nabití.

Mám si ho pořídit?

Samsung Galaxy Z Fold 5 je bez pochyby nejpokročilejším a nejpropracovanějším smartphonem s ohebným displejem, jaký korejská značka kdy vyrobila. Bylo by divné, kdyby tomu tak u nejdražšího zařízení v nabídce nebylo. Nicméně posun oproti předchozí generaci je v mnoha oblastech spíš pozvolný a zákazníci se mohou ptát, zda je vysoká cena, která začíná na 44 990 korunách za verzi s 256 GB vnitřní paměti (nejde ji rozšířit), ospravedlnitelná. Obzvlášť, když se předchůdce dá teď koupit za cenu už od asi 30 000 korun.

Upřímně, na posun v ceně jednoho jiného špičkového smartphonu to podle nás nevypadá a takový příplatek se nevyplatí. Jenže toto bude nejspíš jen dočasná situace, než se stávající Fold 4 doprodá, pak už bude nutné na novinku nahlížet trochu jinou optikou. A navíc, teď v předprodeji může zákazník získat bonusy, které dávají skutečně smysl a Z Fold 5 je díky nim vlastně lepší volbou než starší model.

Samsung totiž v předobjednávkách nabízí dvojnásobnou paměť za cenu nižší varianty, výkupní bonus 5 000 korun a pojištění Samsung Care+ na rok zdarma (normálně stojí 3 200 korun). Po započtení výkupního bonusu tak vyjde Z Fold 5 s 512 GB paměti na 39 990 korun (a dostanete pojištění), zatímco starší Z Fold 4 s 512 GB paměti stojí oficiálně 36 990 korun a reálně jde v doprodeji sehnat za necelých 32 tisíc korun.

Co se konkurence týče, té má Z Fold 5 vlastně velmi málo a upřímně, není asi v ničem zajímavější a vyspělejší. Třeba Google Pixel Fold se má na českém trhu objevit neoficiální cestou za cenu od 49 990 korun, což je oproti samsungu významný příplatek. Na trh by se v Česku měl dostat třeba i Honor Magic Vs, ten by měl být levnější než samsung, cena by měla začínat na asi 38 tisících. Telefon má nicméně trochu slabší hardware, i když v některých drobnostech může mít oproti samsungu navrch. Avšak fold je v tomto případě jasná sázka na jistotu.