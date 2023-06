Výběhové modely porážejí ošizené novinky. Vyplatí se hledat

Výrobci mobilů stále chrlí nové modely. Krize nekrize, především čínské značky se ve značné míře drží půlročních cyklů. V nejhorším případě přijde novinka nejpozději rok po představení předchozího modelu. Tak to v mobilním byznysu funguje mnoho posledních let a ani současná globální krize způsobená inflací, nedostatkem součástek, pocovidovým obdobím či dalšími vlivy to zásadně nezměnila.

Co je však novinkou, je šetření nákladů. Místo logicky vylepšené výbavy je tomu často naopak. Výrobci si dobře rozmýšlejí, co do nových modelů dát, aby udrželi cenu na rozumné úrovni. V loňském roce to vypadalo, že se bude zdražovat a některé novinky opravdu přišly na trh s vyšší cenou než předchozí modely. Aktuálně se však většina značek snaží držet startovní cenu co nejblíže sumě, za kterou prodávaly adekvátní předchozí modely.

Důvod je ten, že prodeje smartphonů se globálně dost propadly, takže na hrdinství není prostor a výrobci si nemohou dovolit přijít o zákazníky. Ti jsou naopak (globálně) velmi citliví na cenu. Výsledek je ten, že výrobci raději nějakou tu funkci odeberou, ušetří na nákladech a novinku propagují jednou vylepšenou funkcí.

Příkladů jsou prakticky desítky. Třeba nové Vivo V29 Lite za 8 500 korun má prakticky stejnou výbavu jako skoro dva roky staré Vivo V21 5G, které však koupíte skoro o tři tisíce levněji. Rozdíl trochu sníží sluchátka, která k novince dostanete v rámci předprodeje. Novinka boduje podporou eSIM a má větší úhlopříčku displeje. Starší model pak nabídne i širokoúhlý snímač.

Další příklad? Nová Motorola G23 vstoupila na trh v březnu za 5 700 korun. Dost odvážná cena za telefon se sice dvěma 50Mpix snímači, ale jen HD+ displejem. Výrobce tak raději krátce po uvedení na trh snížil cenu o tisícikorunu a nyní telefon koupíte dokonce už za 4 300 korun. I tak však můžete koupit loňský model G32 s FHD+ displejem a podobnou výbavou ještě o 200 korun levněji. Nebo za zhruba stejnou cenu další loňský model G42. V něčem je novinka G23 lepší, ale především displej ji sráží o kategorii níž.

Podobný příklad najdeme i u Samsungu. Letošní základní 5G model A14 5G za 5 300 korun je sice o 200 korun levnější než loňský Samsung A23 5G, ale v případě fotoaparátu podstatně ztrácí, další výbava je skoro stejná. Loňský model má totiž optickou stabilizaci hlavního snímače a také širokoúhlý fotoaparát.

Výrobci si zřejmě problém uvědomují, takže ceny novinek poměrně rychle klesají. Ale stejně tak zlevňují i starší modely. Při výběru nového přístroje tak u novinek raději chvíli počkejte, cena často klesá už za pár měsíců po zahájení prodeje. U starších modelů se naopak příliš čekat nemusí vyplatit, protože se většinou jedná o doprodej skladových zásob a nové kusy už na trh nepřijdou. Trh je v tomto směru hodně dynamický, co se výběru i cen týče, takže je dobré kontrolovat nabídku prodejců klidně po pár dnech.

Koupě staršího modelu má prakticky jen jedno riziko, a tím je starší verze operačního systému Android. Většina loňských modelů má z výroby Android 12, ty starší pak ještě Android 11. Nové modely v drtivé většině už přicházejí na trh s novým Androidem 13. Toho se velmi pravděpodobně dočkáte i u levnějších telefonů v rámci aktualizace. Velké značky garantují obvykle alespoň jednu systémovou aktualizaci. Ovšem často platí, že u levných telefonů se na ni může docela dlouho čekat.