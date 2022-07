Blíží se verze levného samsungu, která by se mohla dostat na český trh

Obě verze Samsungu A22 jsou stále na trhu. Verze 5G je nejlevnějším modelem Samsungu s podporou sítí 5G a vlastně to je i jeden z nejlevnějších 5G smartphonů na trhu. Pro mnohé je však zajímavější verze LTE, která má celkově lepší výbavu a hlavně má optickou stabilizaci hlavního objektivu fotoaparátu.

Logickým nástupcem se měla stát řada A23, o které se první informace objevily už začátkem letošního roku. Premiéra následně proběhla v březnu, ale v Evropě nevzbudila příliš pozornosti, protože se ukázalo, že model je určený pro jiné trhy. Konkrétně tedy verze A23 LTE, která se prodává na Středním východě, v jihovýchodní Asii nebo Austrálii. Ale z šedého dovozu ho pořídíte i u několika tuzemských prodejců.

Výbava navazuje na loňského předchůdce, i novinka ve verzi LTE má optickou stabilizaci fotoaparátu, což je u telefonů na pomezí low-endové kategorie a nižší střední výjimečná záležitost.

Model A23 5G zatím Samsung nepředstavil, ale zřejmě je na cestě, protože už prošel certifikací amerického úřadu FCC. Server GSMArena uvádí, že by měl jít do prodeje v Evropě a v Indii a zřejmě také na dalších trzích včetně USA. Přesná specifikace telefonu zatím známá není. Ale nemusí to být přesná kopie A23 jen s jiným procesorem, který podporuje 5G.

Totiž ani loňská dvojice A22 nejsou stejné telefony, spíš jen Samsung využil podobné označení, aby je vhodně zařadil do portfolia. U chystaného Samsungu Galaxy A23 5G známe jen použitý čip, kterým by měl být Qualcomm Snapdragon 695, který je výrazně výkonnější než MediaTek Dimensity 700 v loňském modelu A22 5G.

Termín premiéry známý zatím není, ani případná cena. Pokud by měla kopírovat cenu loňského modelu A22 5G, tak by se měla pohybovat okolo 6 000 korun.