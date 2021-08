O krok blíže k jednotné nabíječce. Evropská komise ji možná povinně nařídí

Česká místopředsedkyně europarlamentu Dita Charanzová již loni uvedla, že legislativní opatření je kvůli neschopnosti výrobců telefonů se i přes opakované deklarace dobrovolně dohodnout nezbytné. „Nenaplněných memorand jsme již viděli dost, teď je třeba přejít k legislativnímu opatření,“ komentovala loni v lednu tehdejší usnesení europoslanců, kteří vyzvali k přijetí normy stanovující podmínky povinného zavedení jednotných nabíječek pro mobilní zařízení (více viz Europoslancům došla trpělivost. Jednotná nabíječka bude povinná).

Chystaná legislativa by mohla ukončit více než desetiletou snahu Evropské komise o sjednocení nabíječek na unijních trzích. Tato inicitiva vzešla od manželů Solomona a Gergany Passyových, bývalých bulharských politiků. Na půdu Evropského parlamentu ji přenesl tehdejší eurokomisař odpovědný za problematiku průmyslu Günter Verheugen, který možnost předložení legislativního návrhu naznačil už v roce 2009, kdy se touto problematikou začala Evropská komise zaobírat. Verheugen tehdy uvedl, že takový krok bude nezbytný v případě, že průmysl nepředloží dobrovolnou dohodu.

Dobrovolná memoranda o univerzální nabíječce sice mobilní výrobci uzavřeli, ke kýženému výsledku však nevedla. Tehdejší očekávání, že takové dohody povedou ke sjednocení výrobků, se doposud nenaplnila. Úspěch je totiž pouze částečný.

Od roku 2009 se tehdy obvyklých 30 různých typů nabíječek, kdy i v rámci jednoho výrobce byly telefony opatřeny různými konektory, sice podařilo výrazně snížit, ale podstaty, tedy jediného typu nabíjecího konektoru se docílit nepodařilo. Zatímco například nové androidí smartphony už vesměs využívají moderní USB-C konektor, tak obyčejné mobily využívají i starší micro USB. Ale především Apple u svých zařízení nadále prosazuje vlastní konektor Lightning.

Podle studie Evropské komise z roku 2019, která posuzovala dopad zavedení jednotné nabíječky, měla polovina mobilů prodaných v roce 2018 v EU starý micro USB konektor, novým USB-C konektorem tehdy disponovalo pouze 29 % telefonů. První přístroje s USB-C se přitom na trhu objevily už v roce 2014. Zbývajících 21 % pak připadalo na Lightning od Applu.



Právě Apple se v této souvislosti ozývá nejhlasitěji. Není divu, prakticky jde o jediného výrobce, na kterého by legislativa patrně plně dopadla. Je pravděpodobné, že coby standard by mohla být komisí považován konektor USB-C. Její shana zavést jednotnou nabíječku bude mít podle americké společnosti negativní vliv na inovace.

„Věříme, že regulace, která vynucuje shodu konektorů zabudovaných do všech smartphonů, inovace potlačuje, nikoli povzbuzuje. A poškodila by evropské spotřebitele i celou ekonomiku,“ reagoval Apple v prohlášení z loňského ledna s tím, že by vzniklo také značné množství elektronického odpadu.

V této souvislosti společnost připomněla, že díky komisí v roce 2009 navrženému dobrovolnému přístupu došlo ke zredukování třech desítek tehdy používaných konektorů na pouhé tři s tím, že v blízké budoucnosti zůstanou standardem jen dva. Tedy moderní USB-C a právě její Lightning (více viz Applu se nelíbí jednotná nabíječka EU. Nechce se vzdát svého konektoru). Prakticky tím poukázala na to, že snaha především se vymanit z konektorové džungle byla úspěšná.

Reuters připomíná, že poslanci z Evropského parlamentu loni v drtivé většině hlasovali pro zavedení jednotné nabíječky. Tento krok má příznivě ovlivnit nejen životní prostředí, má být přínosný i pro pohodlí mobilních uživatelů.

Apple nicméně již dříve namítl, že komisí zamýšlená legislativa již není nutná, jelikož výrobci prakticky přešli na sestavy nabíječky a samostatného nabíjecího kabelu. Opomenout nelze ani podporu bezdrátového nabíjení, které bylo v době, kdy se celá problematika začala v Evropské komisi projednávat, ještě v plenkách. Prvním smartphonem s podporou bezdrátového nabíjení byla totiž až v roce 2012 představená Nokia Lumia 920.