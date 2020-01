Applu se nelíbí jednotná nabíječka EU. Nechce se vzdát svého konektoru

Původní výzva Evropské komise je už hodně vousatá. Pochází z roku 2009 a nutno dodat, že tehdy měla opodstatnění. V té době už sice na trh začaly pronikat první moderní smartphony, které většinou měly tehdy relativně moderní konektor micro USB, jenže u obyčejných mobilů to byla obvykle konektorová džungle.

Většina výrobců používala vlastní konektory a ty byly se samotnou nabíječkou spojené napevno. Dokonce i jednotlivý výrobce někdy používal víc konektorů současně, některé modely měly starší variantu, jiné už novou. Vzájemně nekompatibilní, takže tři mobily v rodině často vyžadovaly tři různé nabíječky. Proto Evropská komise chtěla micro USB za jednotný konektor.

Uběhlo deset let a situace je výrazně odlišná. V podstatě jsou na trhu tři konektory: starší micro USB, nový USB-C a Apple používá svůj konektor Lightning. Už to je výrazná redukce, navíc je zde další podstatná změna. Dnes drtivá většina nabíječek, a to i těch od Applu, používá systém s oddělitelným kabelem.

Takže i když se v domácnosti sejdou tři přístroje s odlišnými konektory, tak stačí jedna nabíječka a tři kabely. Toho lze využít i pro dnes běžné univerzální nabíječky s více konektory nebo klidně i pro USB zástrčky do zdi, pokud si je někdo doma nainstaloval. Respektive lze u některých přístrojů využít bezdrátové nabíjení, kde dnes většina přístrojů podporuje systém QI.

Jenže z praktického hlediska, když jsou třeba v domácnosti tři telefony, tak stejně jedna obyčejná nabíječka nestačí. Takže buď je potřeba nějaká univerzální s více konektory, nebo prostě pro každý přístroj jedna. Evropská komise nyní navrhuje, aby se přístroje a nabíječky kupovaly samostatně. Jenže to se výrobcům moc líbit nebude. Už třeba z toho důvodu, že benefitem mnoha aktuálních smartphonů je rychlé nabíjení, které vyžaduje specifickou nabíječku. A tu by si zákazník musel koupit samostatně, protože s tou starou, co má doma, by nabíjel výrazně pomaleji.

Zatím se významně ozval Apple. Ten vydal prohlášení, podle kterého jde návrh Evropské komise proti inovacím: „Věříme, že regulace, která vynucuje shodu konektorů zabudovaných do všech smartphonů, inovace potlačuje, nikoli povzbuzuje. A poškodila by evropské spotřebitele i celou ekonomiku.“

Apple dále připomíná, že kdyby v roce 2009 komise nařídila používat konektor micro USB, tak by nevznikly modernější typy konektorů USB-C a Lightning. Místo toho navrhla dobrovolný přístup, který přinesl redukci ze zhruba třiceti tehdy používaných konektorů na tři současné. V blízké budoucnosti pak zůstanou standardem jen dva: USB-C a Lightning.