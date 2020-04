Přestaňte lenošit a ukliďte si mobil. Může být chytřejší a rychlejší

Venku sice může některé dny už být opravdu hezky, ovšem dokud budou platit omezení pohybu, je lepší zůstávat doma. V takovém případě je třeba se nějak zabavit, takže co se pustit do toho, co už možná dost z vás odkládá měsíce? V telefonu se vám hromadí nepoužívané aplikace, neprotříděné fotografie a čekající aktualizace. Pojďme si telefony trochu uklidit.

Následující tipy platí převážně pro operační systém Android, ovšem i uživatelé iOS mohou některé tipy použít. Vzhledem k tomu, že podíl operačního systému Android je na světovém trhu okolo 75 procent, je zaměření na tento typ zařízení celkem fér.

Upozorňujeme také, že uživatelská rozlišení a možnosti telefonů se liší v závislosti na výrobci, a není tak vždy možné poskytnout univerzální návod, jak daného úkonu docílit. Pokud vám námi doporučovaná volba či záložka v různých menu chybí, zkuste trochu improvizovat, hledat podle klíčových slov a podobně.



1. Zbavte se nepotřebných aplikací

Ať už máte telefon starý pár dní, nebo let, v nabídce aplikací můžete objevit takové, které jste nikdy nepoužili či používat ani nechcete. Může jít o předinstalované aplikace, kterých jste se od vybalení nového telefonu z krabičky ani nedotkli, nebo o takové, které jste si impulzivně sami stáhli, možná nějakou dobu používali, ale teď už pro ně nemáte využití.

Takový software jen zbytečně zabírá paměť telefonu, a pokud jste si jistí, že jej v dohledné době nebudete k ničemu potřeboval, odinstalujte ho. Můžete k tomuto úkolu přistoupit přísně a zkrátka se zbavit všeho, co nevyužíváte denně, nebo si trochu benevolentněji ponechat alespoň ty, které spustíte párkrát za rok (například vyhledávání dovolených přes Booking atd.). Cílem by však mělo být, že se zbavíte všeho, pro co nemáte dlouhodobé využití.

Pokud si náhodou nevzpomínáte, jak se odinstalace provádí, je to velice jednoduché. Podržte prst na ikoně dané aplikace a měla by se objevit nabídka možností, co se dá s aplikací aktuálně provést, včetně odinstalace. Berte však na vědomí, že některé aplikace výrobci telefonů zamykají a nelze se jich nadobro zbavit, pouze deaktivovat.

Kompletní přehled nainstalovaných aplikací najdete také v menu nastavení, v sekci Aplikace. Zde najdete vedle klasických stažených aplikací i systémové nástroje, které ovšem povětšinou nejde odinstalovat, jelikož jde o klíčové softwarové funkce telefonu.

2. Aktualizujte vše, co je potřeba

Když jste se zbavili všech přebytečných aplikací, je třeba věnovat pozornost těm, které aktivně využíváte. Přejděte do obchodu Google Play a klepněte na ikonu menu v levém horním rohu. Zde najdete v záložce „Moje aplikace a hry“ seznam těch, které stále čekají na aktualizace. Některé telefony jsou v základu nastaveny tak, že aktualizace provádějí automaticky (např. po připojení na wi-fi), jiné ovšem nikoliv.

Ještě než zvolíte možnost „aktualizovat vše“, přesvědčte se, jaké konkrétní aplikace aktualizace vyžadují. Existují totiž takové, u kterých jsou třeba poslední aktualizace spíchnuté horkou jehlou a obsahují chyby, což povětšinou zjistíte z uživatelských hodnocení v obchodě. Jiné zase v poslední aktualizaci změnily uživatelské rozhraní natolik, že vám nemusí vyhovovat, a proto se možná vyplatí zůstat u starší verze.

Obecně však platí, že aktualizace jsou užitečné, chyby naopak opravují a případně i předcházejí různým rizikům spojeným se škodlivými kódy. Ověřte si proto i opak: než se danou aplikaci rozhodnete nechat ve starší verzi, přesvědčte se, zda takový krok nemůže třeba ohrozit bezpečnost vašich dat v telefonu.

Pokud chcete nastavit, či naopak vypnout automatické aktualizace, tuto možnost najdete v obchodu Play v záložce Nastavení. Zde pak hledejte volbu Automatické aktualizace, kde můžete zvolit, zda chcete automaticky aktualizovat i přes mobilní data, pouze wi-fi či vůbec.



3. Nezapomeňte na systémovou aktualizaci

Když už jsme u toho, přesvědčte se, že váš telefon nevyžaduje novou systémovou aktualizaci. Ty doporučujeme instalovat zpravidla co nejdříve, i když i v tomto případě se (velmi vzácně) může stát, že je výrobce uspěchá a bude lepší počkat na takovou, která vedle oprav a vylepšení nepřidělá i pár chyb navíc. Zkuste si číslo aktualizace zadat do Googlu, a pokud nenarazíte na záplavu stížností, směle do toho.



Systémové aktualizace najdete v menu nastavení telefonu, buď pod samostatnou záložkou Aktualizace softwaru, či v záložce O telefonu. Zde nechte telefon zkontrolovat, zda nejsou ve frontě nějaké nové systémové záplaty a případně potvrďte instalaci.



Připomínáme opět, že mnoho telefonů na aktualizace upozorňuje automaticky a rovnou je přes sítě wi-fi i stahuje, takže vám mnohdy stačí jen aktualizaci potvrdit v seznamu notifikací. Většina telefonů vám však nedovolí provést systémový update s méně jak 30 procenty baterie, jelikož to představuje riziko, že by se telefon během aktualizace mohl vybít, což by přerušilo proces a mohlo vám ze smartphonu udělat těžítko na papír. Doporučujeme proto připojit nabíječku.

4. Máte zálohovaná data?

Jednou to přijít musí. Starý telefon doslouží a vy si pořídíte nový. V takovou chvíli se bude náramně hodit, když se vám pouhým přihlášením do účtu (zpravidla Google) synchronizují všechny staré kontakty, zprávy, události v kalendáři, budíky a další.



Toto je bohužel věc, kterou spousta výrobců řeší po svém a budete muset trochu improvizovat. Naštěstí Android disponuje v menu Nastavení vyhledávacím polem, do kterého zadejte klíčová slova „záloha dat“ a zde se řiďte pokyny telefonu. Například u modelů značky Samsung můžeme zálohovat data jak do Google účtu, tak i do samostatného účtu Samsungu. Na novém telefonu se pak v budoucnu jednoduše do daného účtu znovu přihlásíte, odsouhlasíte synchronizaci a o data tak nepřijdete.



Stejně jako v případě aplikací i zde platí, že některé telefony zálohují data samy (např. možnost jste odsouhlasili při prvotním nastavování) a ani mu tak žádný pokyn dávat nemusíte.



5. Proberte fotografie

Dost možná patříte (stejně jako my) k uživatelům, kteří díky spoustě volného místa v telefonu na různých dovolených fotí o sto šest, vybrané snímky umístí na sociální sítě a na zbytek zapomene. A to včetně těch nepovedených, případně duplicitních snímků, které jste pořídili s tím, že „co když bude nějaký rozmazaný“. Něco jste třeba mohli fotit vícekrát z různých úhlů, něco jste mohli zkoušet digitálně přiblížit, ovšem výsledek je pořád stejný: přebytečné snímky, zabírající místo.

Berte to jako příležitost si zavzpomínat na staré dovolené (hlavně teď, když to vypadá, že se do zahraničí jen tak nepodíváme), ale hlavně jako možnost, jak trochu ulevit telefonu od datové nálože, kterou ve snímcích za dobu používání nasbíral.

Probrat ovšem nerovná se smazat. Pokud vám na všech fotkách záleží, stačí si je přesunout např. do počítače nebo na externí disk, kde je stále budete mít k dispozici. Mějte také na paměti, že telefon můžete kdykoliv ztratit, v takovém případě budou pryč i vaše fotografie. Už z tohoto důvodu se vyplatí snímky zálohovat, ať už takto manuálně, nebo si rovnou v telefonu nastavit synchronizaci do cloudového úložiště.



6. Nadbytečná data, o kterých ani nevíte

Možná je to záležitost jen pár megabajtů, ale obvyklým sběratelem dat, které jsme otevřeli jen jednou, a pak už se jich nedotkli, je soubor se staženými položkami. Opět se název takové složky může v závislosti na výrobci telefonu lišit, v adresáři prohlížeče dat jde pak o složku Downloads.

Sem se ukládají všechny soubory, které jste otevřeli v internetovém prohlížeči, ať už jde o PDF či jiné textové dokumenty (třeba menu restaurace, kterou jste si hledali na internetu), zkrátka vše, co prohlížeč nedovedl sám zobrazit, nebo jste sami zvolili možnost stáhnutí daného souboru.



Na tyto soubory se pak lehko zapomíná. Doporučujeme proto nahlédnout i do této složky, možná budete sami překvapeni, jaké „poklady“ zde najdete.

7. Přebytečné nástroje na domácí obrazovce

Stejně jako jsme doporučovali probrat nepotřebné aplikace, naše rada platí i pro nástroje na domovských plochách, neboli widgety. Jejich „zlatá doba“ už je pryč, ovšem stále se najdou takové, které běžně používáme, ať už to je ukazatel aktuálního počasí, nástroj pro psaní poznámek, nebo přehled doručených e-mailů.

Pokud využíváte více domovských ploch, možná se vám může stát, že jste na nástroje na některé z vedlejších obrazovek zapomněli. I v tomto případě se zeptejte sami sebe, zda je skutečně potřebujete, a případně se jich (stejným způsobem, jako se skrývají či odinstalovávají aplikace) zbavte.

Některé widgety zároveň umožňují i zmenšení či zvětšení rozměrů. Není třeba váš přehled počasí na hlavní obrazovce moc velký? Když jej zmenšíte, můžete dostat prostor třeba na celý další řádek pro zástupce aplikací. I to může pomoci s větší přehledností v telefonu.