Xiaomi vládne střední Evropě. Tvrdí to výzkumná agentura IDC

Data společnosti IDC zahrnují všechny čtyři státy. Čísla za jednotlivé trhy nezveřejnila, pouze uvádí, že Samsung zůstává jedničkou na Slovensku a v Maďarsku. V Česku by tak jedničkou podle IDC mělo být Xiaomi.

Podle informací redakce Mobil.iDNES.cz je však jedničkou v České republice i za sledované období stále Samsung se zhruba třetinovým podílem. A to při započítání všech hlavních prodejních kanálů. Český trh nejpřesněji monitoruje agentura GFK, její data jsou však neveřejná. Rozdíl ve výsledcích může být způsobený rozdílnou metodikou a rozsahem sledovaných prodejních kanálů. Obvykle jsou data dopočítávána podle různých parametrů.

Uvedené údaje je tak nutné brát s určitou rezervou, ale pro zjištění trendu jsou přesto užitečná a zajímavá. Při porovnání meziročních údajů je zjevné, že Xiaomi se v regionu střední Evropy velmi daří. Prodeje značce rostly téměř o sedmdesát procent a tržní podíl tak vyskočil skoro na dvojnásobek.

Výsledky Xiaomi jsou výborné

Bylo to částečně na úkor Samsungu a částečně Xiaomi využilo potíží Huaweie. Ten, jak známo, nemůže produkovat nové modely telefonů se službami Googlu. Což nevadí na domácím trhu, ale je to velkou překážkou na zahraničních trzích. V nabídce sice stále několik modelů s Google službami má, ale jsou to v podstatě rok a půl staré modely.

Problémy Huaweie platí i pro Honor, dosud dceřinou značku. Ale tu Huawei nedávno prodal, což může situaci na trhu v příštím roce opět trochu změnit. Stejně jako razantní nástup značek koncernu BBK Electronics: Oppo, Vivo, OnePlus a Realme. Jejich data ovšem IDC nezveřejnilo a ne každá z těchto značek je zatím aktivní na všech trzích střední Evropy.

IDC mimo Samsungu, Xiaomi, Applu a Huaweie zveřejnilo již jen výsledky za ostatní značky. Zbytku se dařilo, prodeje meziročně vzrostly o necelých 15 procent.

Apple roste, Samsung klesá

Pro Apple nebývá třetí čtvrtletí silným obdobím, je to konec ročního cyklu jeho modelů. Novinky se v tomto čtvrtletí za normálních okolností objevují až na jeho konci (obvykle zasáhnou jen do posledních 14 dnů), ale letos po opožděné premiéře se začaly prodávat dokonce až v dalším čtvrtletí.

Přesto se Applu podle IDC dařilo, meziročně zvýšil v regionu prodeje o téměř 40 procent. Podíl na trhu či přesněji trzích střední Evropy zvýšil z 7,6 procenta na 11,4 procenta. To je výborný výsledek.

Prodeje smartphonů v regionu střední Evropy (Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko) za 3. čtvrtletí 2020 Prodeje 3Q/2020 v milionech ks Tržní podíl 3Q/2020 Prodeje 3Q/2019 v milionech ks Tržní podíl 3Q/2019 Xiaomi 1,05 28,9 % 0,62 15,8 % Samsung 0,91 25,2 % 1,5 38,5 % Huawei 0,63 17,4 % 0,95 24,3 % Apple 0,41 11,4 % 0,30 7,6 % Ostatní 0,62 17,1 % 0,54 13,8 % Celkem 3,62 100 % 3,91 100 %

Samsung podle agentury dopadl nejhůř. Ve třetím čtvrtletí se mu nedařilo, prodeje se meziročně snížily skoro o 40 procent a tržní podíl klesl z 38 na 25 procent. Otázkou je, co je příčinou. Samsung má letos velmi pestré portfolio přístrojů, a to i v nižších cenových kategoriích. Proti Xiaomi zaostává jen v segmentu nejlevnějších telefonů, tam bude posilovat až příští rok. Ale třeba Apple má mnohem dražší telefony a výsledek byl přesně opačný.



To pokles Huaweie je jasný a už jsme ho zmínili. Nemůže prodávat to, co zákazníci chtějí, takže nepřekvapí meziroční pokles prodejů v regionu o třetinu. A na rozdíl od Samsungu, který může na výsledky reagovat, má Huawei svázané ruce. Pokles bude zcela jistě pokračovat i v dalších kvartálech.