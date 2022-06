Huawei v Istanbulu představil řadu novinek včetně tabletu s e-ink displejem

Huawei má dnes velmi široké portfolio produktů. Už dávno to nejsou jen smartphony, s ohledem na situaci okolo amerického embarga je v současnosti pro firmu velmi důležitá nositelná elektronika, tablety a notebooky. V Istanbulu proto Huawei představil hodně různorodých produktů, od sluchátek po velké notebooky.

Na úvod prezentace se Huawei pochlubil, že stále investuje do vývoje víc než jiná mobilní konkurence a zároveň ukázal meziroční nárůst v prodeji produktů. Zde však smartphony chyběly, což je logické. Daří se především nositelné elektronice, tedy sluchátkům a hodinkám. Slušný růst si pak připisují i notebooky a tablety. Ale s mobily se Huawei rozhodně neloučí, naopak. Šéf Derek Yu to řekl velmi důrazně.

Huawei Mate Xs 2

Přesto hlavním lákadlem akce byl skládací Huawei Mate Xs 2, u jeho prezentace byl jasně největší nával. Ten výrobce pro domácí trh představil už koncem dubna, nyní přichází do Evropy, ale na český trh zatím nikoliv. Mate Xs 2 je skládací smartphone s ohebným displejem vně přístroje. Tato koncepce se považovala za přežitou, veškerá konkurence a vlastně i Huawei se drží vnitřního ohebného displeje. Evropská cena byla stanovena na 2 tisíce eur, tedy v přepočtu asi 50 tisíc korun.

Další dvě novinky patří do kategorie levných smartphonů. Nova Y70 bude stát 3 990 Kč, model Nova Y90 pak 5 490 Kč. Oba telefony se tedy na českém trhu budou prodávat. Výbava toho levnějšího odpovídá low-endové kategorii, hlavním lákadlem bude obrovská baterie s kapacitou 6 000 mAh. Vyšší model má 8 GB operační paměti, FHD+ displej a další obvyklou výbavu nižší střední třídy.

Huawei Nova Y70

Zajímavou novinkou je tablet MatePad Paper, který má monochromatický e-ink displej a dotykové pero. Displej má úhlopříčku 10,3 palce s atypickým rozlišením 1 872 × 1 404 pixelů. Konkurenční TCL už e-ink tablet na českém trhu nabízí, jmenuje se Nxtpaper 10s a jeho displej je barevný. Zařízení Huaweie je však spíš kombinace čtečky knih a poznámkového zařízení, které kombinuje rukou psané zápisky a libovolné kreslení. Tablet bude stát 499 eur, tedy v přepočtu zhruba 12 500 korun. V ceně je pero a kryt.

Notebooky MateBook 16s patří do vyšší třídy. Už označení naznačuje, že to jsou přístroje s velkým šestnáctipalcovým dotykovým displejem s poměrem stran 4:3. Podle verze je pohání procesory Intel Core i5 až i9, a to konkrétně emkové čipy 12. generace. Notebook váží těsně pod dva kilogramy, má kovové tělo a 16" IPS displej s rozlišením 2 520 × 1 680 pixelů. Základní cena MateBook 16s je 1 699 eur (42 tisíc korun) za konfiguraci i7, 16 GB operační paměti a 512GB disku.

Huawei MateBook D16

Levnější alternativou je další notebooková novinka MateBook D16. To je nižší třída notebooků v portfoliu Huaweie, čemuž odpovídá i základní cena 899 eur (22 500 korun). Od dražšího modelu se liší nedotykovým displejem s nižším jasem, operační paměť má v základu jen 8 GB a přístroj nelze nakombinovat s procesorem i9. Ale i tento přístroj je osazen 12. generací Intel Core a grafikou Iris Xe. Základní cena odpovídá konfiguraci s čipem i5, 8 GB operační paměti a 512GB diskem.

Poslední novinkou jsou prémiová sluchátka FreeBuds Pro 2. Jejich dostupnost na českém trhu již máme potvrzenou a budou stát 4 990 Kč.

Všechny zmíněné produkty vám představíme detailně v samostatných článcích.