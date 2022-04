Ženám se líbí, pánské publikum je chladnější. Test Huawei P50 Pocket

Huawei P50 Pocket je aktuálně jedno ze dvou smartphonových véček, které se na českém trhu prodávají. Tím druhým je Samsung Z Flip 3, globální prodejní hit. Třetí do party, Motorola Razr 5G, se už běžně neprodává, je to přece jen už starší model, i když výjimečně na ni ještě v prodejnách narazit lze. Letos chystá Motorola nový model, stejně jako Samsung. Huawei možná také ukáže nástupce, ale s největší pravděpodobností nejpozději. P50 Pocket je totiž docela čerstvý model z přelomu roku.

Smartphonové véčko s ohebným displejem je poměrně specifický přístroj. Složený je velmi malý, ale logicky silnější než běžné smartphony. Rozložený pak má velmi dlouhý a o něco užší displej. Výhodou je, že těžiště telefonu je uprostřed a tak se dobře drží. Navíc není nutné ho mít naplno otevřený, používat ho lze i jiných úhlech otevření. To platí pro Z Flip 3 i P50 Pocket. Koncepčně i prakticky to jsou velmi podobné přístroje, přesto je mezi nimi dost rozdílů.

Chcete dámský telefon?

Tím prvním a jedním ze dvou nejzásadnějších je design. Samsung je univerzální, jednoznačně unisex. Výrobce nabízí víc barev a pomocí krytů lze vzhled snadno upravit. V zahraničí pak Samsung nabízí možnost úplné individualizace vzhledu. To Huawei v Česku nabízí ze tří variant telefonu jen jednu, a to bílou. Existuje ještě černá varianta a designové provedení od nizozemské návrhářky Iris van Herpenové.

Bílá varianta je jasně dámská, kombinuje kovový rám a bílé skleněné plochy s vroubkováním. Černá by byla univerzální, ta třetí pak vypadá nejlépe. A právě tu máme k dispozici. Je to opět ryze dámská záležitost, na první pohled vypadá stříbrně-kovová, ale podle výrobce je to zlaté provedení. A ano, lehounký růžovo-zlatý nádech zde je. Obě poloviny krytu nesou vzorek, což je práce oné nizozemské designérky. Dodejme, že i Huawei má kryty, při koupi telefonu v jeho obchodě vyjde růžový na 50 korun, jinak stojí 850 Kč. Výběr je však výrazně omezenější než u Samsungu.

Vedle neobvyklého tvaru – véčka prostě stále nejsou mainstream – a povrchové úpravy zaujme dvojice kruhů na čelní straně. To je prvek převzatý z klasického modelu P50 Pro, kde jsou v těchto kruzích na zádech objektivy. Zde to platí o jednom kruhu, v tom druhém je vnější displej.

Otvíráme, zavíráme, nedržíme. Vadí to?

Displej je to malinký, ale v tomto směru si nemá telefon co vyčítat s konkurenčním Samsungem. Má úhlopříčku zhruba jeden palec a rozlišení 340 na 340 pixelů. Samozřejmě zobrazuje všechny potřebné notifikace, ale lze přes něj ovládat i foťák a některé další funkce. Popravdě, jde to, ale stejně uživatel většinou na malém displeji zjistí, co se děje, a zbytek udělá na displeji hlavním.

K němu se dostaneme otevřením telefonu. Což jde nejdřív velmi obtížně, pak až zbytečně snadno. Vysvětlíme. Huawei si dal záležet na kloubu a konstrukci celého skládacího mechanismu, takže v zavřeném stavu jsou obě části telefonu k sobě jako přilepené. Mezera je minimální, v tomto směru nad Samsungem Z Flip 3 Huawei vede. Jenže Samsung snadno otevřete jedním prstem, u Huaweie to jde mnohem obtížněji. Ke všemu lesklý kryt dost klouže.

Naopak v pootevřeném stavu je odpor kloubu docela malý, začne tuhnout, až když se blíží plné otevření telefonu. To Samsung má odpor stále v podstatě stejný a tak lze nechat telefon pootevřený v téměř jakékoli poloze, i když logicky v některých to nemá praktický význam. Huawei má odpor kloubu pod devadesáti stupni malý a prakticky se začne nejprve pomalu zavírat a pak rychle zaklapne.

Nám to nevyhovovalo, ale to neznamená, že jiný uživatel na to nemůže mít jiný názor. V každém případě, v úhlech blížících se plnému otevření kloub jakž takž drží, i když Samsung je v tomto směru pevnější. A má to svůj význam. Přihnutím si pomůžete, když telefon ovládáte jednou rukou a chcete pohodlně dosáhnout na celou plochu docela velkého displeje.

Jeho úhlopříčka je 6,9 palce, což je opravdu hodně a ukazuje to, k čemu jsou ohebné displeje a skládací telefony dobré. Složený je P50 Pocket malinký telefon, otevřený má jeden z největších displejů na trhu. Rozlišení OLED panelu je FHD+, konkrétně 1 188 × 2 790 pixelů, z čehož plyne, že je velmi dlouhý. Displej má maximální obnovovací frekvenci 120 Hz, kterou lze měnit dynamicky. Panel je to výborný, včetně dobré čitelnosti na slunci.

Jenže u skládacího displeje nás hodně zajímá ohyb a v tomto směru Huawei žádné vylepšení nepřináší. Ohyb je jasně patrný na vypnutém i zapnutém displeji, nahmatáte ho prstem, prostě tam je. Jako u Samsungu Z Flip 3 – oba přístroje na tom jsou zhruba stejně, respektive pohmatem je ohyb výraznější u Samsungu, ale rozdíly jsou minimální. To takové Oppo Find N, ač trochu jiné koncepce a v Česku neprodávané, má ohyb displeje téměř neznatelný a oběma véčkům uniká možná o dvě generace.

Vadí upravený čip a americké embargo?

V případě hardwaru si jsou obě véčka na trhu velmi blízko. Což je vcelku zajímavost, protože historicky Huawei i Samsung používaly vlastní čipy, ale tentokrát je v obou Qualcomm Snapdragon 888. Huawei ho však má ošizený, z důvodu amerických sankcí má čip zamknutou 5G síť. A to je u luxusního a drahého telefonu problém. Stejně tak v telefonu nenajdete služby Googlu. Telefon běží na Androidu 12 s tovární nadstavbou EMUI 12, ale obchod je zde vlastní a třeba placení telefonem jde jen u bank, které mají pro obchod Huaweie udělanou aplikaci. Některá omezení jde obejít, ale to je spíš pro kutily než pro zákaznice toužící po stylovém véčku.

Paměti je dost – operační má 8 GB a uživatelská 256 GB. Telefon podporuje paměťovky, ale vlastní standard nanoSD. Karty jsou dost drahé a nemají je všude. V další výbavě nic zásadního nechybí – jsou zde stereofonní reproduktory, senzor otisku v bočním vypínacím tlačítku a tak dále.

V případě baterie Huawei nad Samsungem vede. Má 4 000mAh článek, konkurent má baterii menší, s kapacitou 3 300 mAh. Rozdíl je to zásadní. Pocket vydrží i při intenzivnějším používání jeden den, Z Flip 3 to nedokáže. Výhodou čínského véčka je i rychlé 40W nabíjení, to jihokorejský přístroj má 15W nabíjení, což je dnes úroveň low-endové kategorie. Ale má bezdrátové nabíjení, které P50 Pocket neumí.

Jak často si kontrolujete ochranný faktor opalovacího krému?

Doposud se Huawei P50 Pocket držel dobře, ale nyní přichází řada na fotoaparát, který se tentokrát nepovedl. Přitom Huawei foťáky umí a několik modelů se průběžně dostalo v žebříčku DxO Mark hodně vysoko. Jenže tady se trochu šetřilo a experimentovalo.

Hlavní fotoaparát má tři snímače. Hlavní má rozlišení 50 Mpix se světelností f/1.8 a laserovým ostřením, širokoúhlý pak má rozlišení 13 Mpix, světelnost f/2.2 a automatické ostření. Potud papírově slušné parametry. Jenže ani hlavní snímač nemá optickou stabilizaci, kterou konkurenční Samsung Z Flip 3 na hlavním snímači disponuje.

Samsung u dvou snímačů končí, Huawei má ještě třetí. Ne, teleobjektiv tu není a asi ho u stylového telefonu nikdo nečeká. A není zde ani zbytečný dvou- či pětimegapixelový makroobjektiv. Huawei zaexperimentoval a třetí snímač s rozlišením 32 Mpix kontroluje úroveň ochrany opalovacího krému na obličeji. Ano, čtete správně, takový snímač zde je.

Funguje to na vnějším displeji ve funkci zrcátko. Obličej osvítí speciální UV světlo (to lze využít i pro noční UV fotky) a prověří nanesený opalovací krém. Pro evropské publikum je to panoptikální funkce, ale v Asii to může být něco, co může rozhodnout o úspěchu. A je jasné, že především čínský trh je pro Huawei klíčový.

Testovací fotografie, zleva: hlavní snímač, širokoúhlý snímač, 2x zoom

Za jasného dne není problém. Hlavní snímač nefotí vůbec špatně, širokoúhlý je ok a použitelný je i dvojnásobný digitální zoom (pětinásobný je už jen taková nouzovka). V noci záleží, jak máte pevnou ruku a kolik světla je k dispozici. Za ideálních podmínek jsou výstupy stále použitelné, i když u zoomu a širokoúhlého snímače to jsou už trochu omalovánky. Vliv softwarových úprav je značný. Samsung je v tomto směru spolehlivější obrazový zápisník s lepším výstupem. Dodejme, že telefon má i 10Mpix selfie kamerku v hlavním displeji, ale dá se fotit selfie i přes hlavní foťák s kontrolou na malém vnějším displeji.

Mám si ho pořídit?

Huawei P50 Pocket je hezká dámská stylovka – kdyby se prodávala i černá verze, tak i pánská stylovka. Výbava není špatná, ale jsou zde dva problémy související s americkým embargem: telefon nemá 5G a nemá služby Googlu. Víc jsme čekali i od fotoaparátu, ale pro běžný život je plně dostačující.

Telefon startoval se sebevědomou cenou 34 990 korun, aktuálně zlevnil na 29 990 korun. I to je hodně, ale konkurence je malá, takže si to asi Huawei dokáže obhájit. Jenže ten jediný konkurent v podobě Samsungu Z Flip 3 od počátku stojí méně, konkrétně 26 990 korun se 128GB pamětí, za dvojnásobnou se připlácí dva tisíce. Samsung je tedy levnější a nabídne toho víc. Huawei pak má lepší výdrž baterie a výrazně rychlejší nabíjení.