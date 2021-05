Fitness náramky pokročily. Tyto dva modely mají parádní design

Značky Honor a Huawei se letos oficiálně odloučily, ovšem jejich staré vazby zatím přetrvávají. Úplně jasným důkazem je právě dvojice nových fitness náramků, které se nejenom stejně jmenují (Band 6), ale také stejně vypadají a prakticky stejně fungují. Oba dva přitom bok po boku potkáte na českém trhu a překvapivě mají každý odlišnou cenu.

Rozdíly mezi Bandem 6 od Huaweie a Bandem 6 od Honoru jsou miniaturní. Model Huaweie nabídne v rámci svého systému víc programů pro cvičení, konkrétně o jeden navíc. Výrobce se sice chlubí celkem 96 režimy, bok po boku se však oba modely liší jen programem „skákání přes švihadlo“ u Huaweie. Po designové stránce má pak model Huaweie oblejší pouzdro a chybí mu logo na jednom z boků.



Modely mají také shodné dvě barvy ze tří: růžovou a černou. Unikátní pro Huawei je oranžová, pro Honor zase šedá. A to je doslova vše, v jakémkoliv jiném aspektu můžeme oba Bandy 6 považovat za identické zařízení. Veškeré parametry, konstrukce, použité materiály i obsah balení odpovídají jedno druhému. Kvůli tomu budeme dále už používat označení Band 6 jako synonymum pro modely obou výrobců současně.

Začněme tedy tím, co vás na náramku zaujme jako první, a tím budou zcela jistě zvětšené rozměry pouzdra. Band 6 se tak trochu posouvá směrem ke kategorii chytrých hodinek, tedy aspoň designem. Pouzdro je trochu širší a hlavně se po prakticky celé čelní straně roztahuje (na poměry fitness náramků) velký, 1,47palcový displej.

Obrazovka je každopádně hlavní předností modelů Band 6, díky AMOLED panelu a poměrně malým rámečkům vypadá parádně a také nabídne s rozlišením 194 x 368 pixelů velice slušnou jemnost. Jeho maximální jas 450 nitů pak zajistí dobrou čitelnost i za jasného dne. Intenzitu však musíte nastavovat manuálně, automatika zde chybí. Stejně tak se bohužel nedočkáte ani funkce Always-On, tedy nějaké jednodušší formy nepřetržitého zobrazování času.



Pouzdro Bandů 6 je plastové, displej poté kryje sklo. Zda je to nějaký tvrzený typ, výrobci bohužel neuvádějí, což může naznačovat spíše to, že se není s čím chlubit. I tak se nám během testování nepovedlo ani jeden displej poškrábat. Řemínky jsou v obou případech silikonové a dají se vyměnit. Náramky jsou utěsněné proti vniknutí vody do tlaku pěti atmosfér.

Oba Bandy 6 ovládáte právě pomocí dotykových gest na obrazovce nebo přes tlačítko na boku pouzdra, které slouží zároveň jako vstup do menu a návrat o krok zpět. Na těle pak už najdete jen senzory vespod pouzdra a magnetický nabíjecí konektor. K němu pak v balení obou modelů dostanete kabel – adaptér do zásuvky s USB-A si musíte obstarat vlastní.

Jak už jsme zmínili, po systémové stránce jsou oba náramky identické. Máte tu tak režim s jednotlivými typy cvičení, přehled aktivit, sledování spánku, stresu, dechová cvičení, stopky, časovač, budík, svítilnu a dále funkce propojené s telefonem, jako jsou notifikace, počasí, přehrávač hudby (vlastní úložiště pro hudbu náramky nemají) a vyhledávač propojeného telefonu. Systém je uzavřený, vlastních aplikací se nedočkáte. Můžete si tak pouze nastavit jiný ciferník.



Náramky vám změří vedle vcelku obvyklých hodnot, jako jsou kroky a ušlá vzdálenost, také tepovou frekvenci (průběžně) a hodnotu okysličení krve SpO2 (manuálně). Náramkům každopádně chybí pokročilejší funkce, jako je GPS (na to musíte mít propojený mobil s sebou) a také třeba NFC na platbu. To bychom ovšem u takto levných modelů ani neočekávali.

Bandy 6 mají baterii s kapacitou 180 mAh a výrobci uvádí, že by to mělo stačit na dvoutýdenní výdrž. Troufáme si tvrdit, že pokud nebudete náramek příliš zatěžovat a sem tam si ho i sundáte (třeba na spaní), tak může vydržet ještě déle. Naopak samozřejmě platí, že při pravidelném sportování a častém sledování displeje bude zhruba dvoutýdenní výdrž odpovídat skutečnosti.

Tak který? V zásadě jsou to opravdu dva naprosto stejné modely, jenže ten od Huaweie stojí 1 499 korun, kdežto od Honoru jen 1 299 korun. Dvě stovky u takto levné věci už jsou celkem velký rozdíl, nicméně na adresu Huaweie musíme alespoň uznat fakt, že jeho model vypadá ještě o něco elegantněji. Opodstatní to příplatek? Asi spíš ne.

Zároveň je nám jasné, že se dočkáme různých slev, které mohou pořadím zamíchat. Někdy v budoucnu může tak třeba Band 6 od Huaweie stát i méně, nebo naopak Honor ještě zlevní. Tak či onak to nebude vůbec špatná volba, pokud chcete dobře vypadající, avšak levný fitness náramek, který obstojně zvládne veškeré základní funkce.